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Что нужно маркировать в 2022 году

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Рубрика Маркировка товаров
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Система обязательной маркировки товаров расширяется. В 2021 году в нее добавились новые пункты, с 2022 года будут еще. Разберемся, о чем речь.

Что давно маркируется

Маркировка шуб стартовала еще в 2016 году: маркировать надо все предметы одежды из натурального меха.

С 2019 года маркировке подлежат:

  • с 1 марта — табак;
  • с 1 июля — обувь;
  • с 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.

Маркировка молочной продукции

С молочкой ситуация по срокам другая: что-то из таких товаров начали маркировать уже давно, а что-то только нужно будет в 2022 году.

С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка.

Даты начала обязательной маркировки:

  • с 1 июня 2021 года — сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка в составе.
  • с 1 сентября 2021 года — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
  • с 1 декабря 2021 года — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.

И наконец, с 1 декабря 2022 года маркировать нужно будет молочную продукцию, которую производят и реализуют КФХ и сельскохозяйственные производственные кооперативы.

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Лекарства и медицина

Лекарства пока маркируют на добровольной основе: то есть, пока в режиме эксперимента.

С 1 июля 2019 года такая маркировка работает в отношении препаратов из перечня высокозатратных нозологий, который утвержден распоряжением Правительства от 12.10.2019 № 2406-р.

С 1 июля 2020 года — в отношении других лекарств.

Велосипеды

С 1 марта 2022 года начинается обязательная маркировка:

  • велосипедов с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них;
  • двухколесных и прочих велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя;
  • трехколесных велосипедов;
  • рам велосипедов.

Упакованная вода

С 1 декабря 2021 года уже стартовала маркировка минеральной природной воды.

А с 1 марта 2022 года маркировать обязательно:

  • воду в емкостях, в том числе газированную, без подслащивающих или вкусоароматических веществ;
  • воду купажированную, в том числе газированную;
  • искусственно минерализованную воду.

Что маркировать не обязательно

Эксперимент по добровольной маркировке действует в отношении:

  • медицинских кресел-колясок;
  • никотиносодержащей продукции;
  • пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных;
  • биологически активных добавок к пище;
  • парфюмерно-косметической продукции для рук с антимикробным действием, а также кожных антисептиков.

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