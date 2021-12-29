Что нужно маркировать в 2022 году

Система обязательной маркировки товаров расширяется. В 2021 году в нее добавились новые пункты, с 2022 года будут еще. Разберемся, о чем речь.
Что давно маркируется
Маркировка шуб стартовала еще в 2016 году: маркировать надо все предметы одежды из натурального меха.
С 2019 года маркировке подлежат:
- с 1 марта — табак;
- с 1 июля — обувь;
- с 1 декабря — духи и туалетная вода, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки.
Маркировка молочной продукции
С молочкой ситуация по срокам другая: что-то из таких товаров начали маркировать уже давно, а что-то только нужно будет в 2022 году.
С 20 января 2021 года стартовала добровольная маркировка.
Даты начала обязательной маркировки:
- с 1 июня 2021 года — сыры, мороженое, кроме мороженого и десертов без содержания молочных жиров и молочного белка в составе.
- с 1 сентября 2021 года — молочная продукция со сроком хранения более 40 суток.
- с 1 декабря 2021 года — молочная продукция со сроком хранения до 40 суток включительно.
И наконец, с 1 декабря 2022 года маркировать нужно будет молочную продукцию, которую производят и реализуют КФХ и сельскохозяйственные производственные кооперативы.
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Лекарства и медицина
Лекарства пока маркируют на добровольной основе: то есть, пока в режиме эксперимента.
С 1 июля 2019 года такая маркировка работает в отношении препаратов из перечня высокозатратных нозологий, который утвержден распоряжением Правительства от 12.10.2019 № 2406-р.
С 1 июля 2020 года — в отношении других лекарств.
Велосипеды
С 1 марта 2022 года начинается обязательная маркировка:
- велосипедов с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них;
- двухколесных и прочих велосипедов (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя;
- трехколесных велосипедов;
- рам велосипедов.
Упакованная вода
С 1 декабря 2021 года уже стартовала маркировка минеральной природной воды.
А с 1 марта 2022 года маркировать обязательно:
- воду в емкостях, в том числе газированную, без подслащивающих или вкусоароматических веществ;
- воду купажированную, в том числе газированную;
- искусственно минерализованную воду.
Что маркировать не обязательно
Эксперимент по добровольной маркировке действует в отношении:
- медицинских кресел-колясок;
- никотиносодержащей продукции;
- пива, пивных напитков и отдельных видов слабоалкогольных;
- биологически активных добавок к пище;
- парфюмерно-косметической продукции для рук с антимикробным действием, а также кожных антисептиков.
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