Как будем отдыхать в 2022 году

Недавно на «Клерке» вышел производственный календарь на 2022 год. Рассказываем, какие праздники и выходные ждут нас в грядущем году.
Сколько всего выходных
2022 — не високосный год. Из 365 дней в нем 118 будет выходных и праздничных.
Узнать все о переносе выходных можно из Постановления Правительства от 16.09.2021 № 1564.
Какие будут переносы
Выходные дни 1 и 2 января 2022 года власти перенесли на 3 мая и 10 мая.
Речь о том, что все равно будут праздничными выходными, даже если выпали бы на будние дни, но т.к. в этом году — суббота и воскресенье, то их и перенесли на другой день.
Выходной в субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта.
В какие дни в итоге отдыхаем
В итоге, в 2022 году отдыхать будем:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая;
- с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
31 декабря 2022 года будет нерабочим из-за выходной субботы.
Не забудьте накануне длинных выходных сформировать приказ о рабочих и праздничных днях.
Производственный календарь на 2022 год можно посмотреть и скачать тут.
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