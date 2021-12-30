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Как будем отдыхать в 2022 году

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Недавно на «Клерке» вышел производственный календарь на 2022 год. Рассказываем, какие праздники и выходные ждут нас в грядущем году.

Сколько всего выходных

2022 — не високосный год. Из 365 дней в нем 118 будет выходных и праздничных.

Узнать все о переносе выходных можно из Постановления Правительства от 16.09.2021 № 1564.

Какие будут переносы

Выходные дни 1 и 2 января 2022 года власти перенесли на 3 мая и 10 мая.

Речь о том, что все равно будут праздничными выходными, даже если выпали бы на будние дни, но т.к. в этом году — суббота и воскресенье, то их и перенесли на другой день.

Выходной в субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта.

В какие дни в итоге отдыхаем

В итоге, в 2022 году отдыхать будем:

  • с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
  • 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 30 апреля по 3 мая;
  • с 7 по 10 мая;
  • с 11 по 13 июня;
  • с 4 по 6 ноября.

31 декабря 2022 года будет нерабочим из-за выходной субботы.

Не забудьте накануне длинных выходных сформировать приказ о рабочих и праздничных днях.

Производственный календарь на 2022 год можно посмотреть и скачать тут.

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