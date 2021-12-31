Как сменить юрадрес в 2022 году

Переезд компании в другой офис таит в себе хлопоты не только с грузчиками, поиском нового офиса и ворчанием сотрудников, которым теперь нужно выстраивать новый маршрут от дома. Придется внести новые данные в ЕГРЮЛ.

Вариантов со сменой адреса несколько. Если смена в пределах муниципального образования — это смена адреса юрлица. Если меняется город, регион — это смена места нахождения. А кроме того, еще можно в качестве домашнего адреса компании указать домашний адрес ее директора или учредителя с долей не менее 50% в уставном капитале.

Общие нюансы при смене адреса

Если сведения об адресе компании есть в уставе, то смена адреса становится компетенцией собрания участников. Если в уставе сведений нет, а в 2014 году это сделали необязательным, нужно указывать только место нахождения (регион и город, к примеру), то достаточно приказа гендиректора.

Если компания использует типовой устав, в нем эти данные вообще не могут быть указаны. А значит, смена адреса в любом случае тут обойдется без собрания участников.

В любом случае переезд заинтересует налоговиков, и вам придется либо ждать их приезда в новый офис, либо директору придется лично посетить территориальную инспекцию по новому адресу. А если есть долги по налогам, вам не даст сменить адрес ИФНС, в которой вы сейчас на учете.

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Смена адреса юридического лица в пределах города

В уставе адрес необязателен, предположим, что у вас его там нет. А значит, в налоговую нужно подать заявление по форме Р13014, договор аренды и приказ директора о смене адреса.

В Р13014 кроме первого листа и листа на заявителя заполняется лист Б:

Р13014 нужно заверить у нотариуса, заявителем будет гендиректор. Документы можно подать как на бумаге (с нотариальным удостоверением подлинности подписи заявителя), так и в электронном виде с ЭЦП директора или нотариуса.

Срок регистрации 5 рабочих дней плюс день на подачу и день на получение результата. Налоговики могут приостановить регистрацию на срок до 30 календарных дней для проверки сведений.

Смена адреса и региона

В этом случае сначала нужно подать в инспекцию по месту действующей регистрации Р13014 (образец скачаете во вложении). Ее также нужно заверить у нотариуса. После получения листа записи (5 2 рабочих дня) будет приостановка на 20 рабочих дней — налоговики проверят, не вносят ли в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

После этого можно подавать Р13014. Отличия — на первой странице не ставим отметку в пункте 6, а в листе Б заполняем вторую страницу.

Тут нужно подавать Р13014, решение (протокол), устав в новой редакции, договор аренды, квитанцию об оплате госпошлины 800 руб. (так как смена устава).

В этом случае документы подаются в регистрирующую налоговую по новому месту нахождения.

Например, компания переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. На первом этапе Р13014 подается в МИФНС № 46 по Москве, а на втором — в МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

Переезд на домашний адрес директора или учредителя

Если адрес меняется вместе с регионом, процедуру можно провести в один этап. Для этого нужен домашний адрес директора или учредителя с долей не менее 50% в уставном капитале.

В этом случае Р13014 заполняется, как на втором этапе смена адреса из предыдущего параграфа. Титульный лист, лист Б полностью и Лист П — на гендиректора.

Р13014 заверяется у нотариуса, в пакет документов также кладете решение/протокол, устав в новой редакции, квитанция об оплате госпошлины на 800 руб., и документы на жилье гендиректора или учредителя, к которым компания переезжает. Например, свежая выписка из ЕГРН.

Налоговики, скорее всего, приостановят регистрацию на 30 календарных дней, чтобы проверить достоверность сведений.

Что нужно сделать после смены адреса

Нужно уведомить контрагентов, что ваша компания переехала. Также стоит подать обновленные сведения в банк, где у вас открыт расчетный счет. Если при смене адреса изменились территориальные отделения ПФР и ФСС, стоит уведомить их, хотя по идее налоговики им сами должны сообщить. Но бывает и такое, что по какой-то причине сведения им не передают.