Какую отчетность сдавать за 1 квартал 2022 года

Какие отчеты (декларации) должны сдать организации и ИП по итогам 1 квартала 2022 года? Данный материал представляет из себя таблицу со сроками сдачи основной отчетности за январь, февраль и март 2022 года для различных режимов налогообложения.
Организации на ОСН
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Сведения СЗВ-М в ПФР (за март)
|15 апреля
|Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности (плюс справка-подтверждение в некоторых ситуациях) в ФСС
|15 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается на бумаге, в ФСС
|20 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается в электронном виде, в ФСС
|25 апреля
|Декларация по НДС
|25 апреля
|Декларация по налогу на прибыль
|28 апреля
|Расчет по страховым взносам
|4 мая
|Расчет 6-НДФЛ
|4 мая
Организации на УСН
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Сведения СЗВ-М в ПФР (за март)
|15 апреля
|Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности (плюс справка-подтверждение и пояснительная записка в определенных случаях) в ФСС
|15 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается на бумаге
|20 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается в электронном виде
|25 апреля
|Расчет по страховым взносам
|4 мая
|Расчет 6-НДФЛ
|4 мая
Организации на ЕСХН
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Сведения СЗВ-М в ПФР (за март)
|15 апреля
|Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности (плюс справка-подтверждение и пояснительная записка в определенных случаях) в ФСС
|15 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается на бумаге
|20 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается в электронном виде
|25 апреля
|Декларация по НДС
|25 апреля
|Расчет по страховым взносам
|4 мая
|Расчет 6-НДФЛ
|4 мая
ИП на ОСН или ЕСХН с работниками
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Сведения СЗВ-М в ПФР (за март)
|15 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается на бумаге
|20 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается в электронном виде
|25 апреля
|Декларация по НДС
|25 апреля
|Расчет по страховым взносам
|4 мая
|Расчет 6-НДФЛ
|4 мая
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ИП на УСН или на ПСН с работниками
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Сведения СЗВ-М в ПФР (за март)
|15 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается на бумаге
|20 апреля
|Форма 4-ФСС, если она сдается в электронном виде
|25 апреля
|Расчет по страховым взносам
|4 мая
|Расчет 6-НДФЛ
|4 мая
ИП на ОСН или ЕСХН без работников
|Вид отчетности
|Крайний срок подачи
|Декларация по НДС
|25 апреля
ИП на УСН или ПСН без работников
Ничего не сдают за 1 квартал.
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