Какую отчетность сдавать за 1 квартал 2022 года

Какие отчеты (декларации) должны сдать организации и ИП по итогам 1 квартала 2022 года? Данный материал представляет из себя таблицу со сроками сдачи основной отчетности за январь, февраль и март 2022 года для различных режимов налогообложения.

Организации на ОСН

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Све­де­ния СЗВ-М в ПФР (за март) 15 ап­ре­ля За­яв­ле­ние о под­твер­жде­нии ос­нов­но­го вида эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти (плюс справ­ка-под­твер­жде­ние в некоторых ситуациях) в ФСС 15 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся на бу­ма­ге, в ФСС 20 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся в элек­трон­ном виде, в ФСС 25 ап­ре­ля Де­кла­ра­ция по НДС 25 ап­ре­ля Де­кла­ра­ция по на­ло­гу на при­быль 28 ап­ре­ля Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам 4 мая Рас­чет 6-НД­ФЛ 4 мая

Организации на УСН

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Све­де­ния СЗВ-М в ПФР (за март) 15 ап­ре­ля За­яв­ле­ние о под­твер­жде­нии ос­нов­но­го вида эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти (плюс справ­ка-под­твер­жде­ние и по­яс­ни­тель­ная за­пис­ка в опре­де­лен­ных слу­ча­ях) в ФСС 15 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся на бу­ма­ге 20 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся в элек­трон­ном виде 25 ап­ре­ля Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам 4 мая Рас­чет 6-НД­ФЛ 4 мая

Организации на ЕСХН

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Све­де­ния СЗВ-М в ПФР (за март) 15 ап­ре­ля За­яв­ле­ние о под­твер­жде­нии ос­нов­но­го вида эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти (плюс справ­ка-под­твер­жде­ние и по­яс­ни­тель­ная за­пис­ка в опре­де­лен­ных слу­ча­ях) в ФСС 15 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся на бу­ма­ге 20 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся в элек­трон­ном виде 25 ап­ре­ля Де­кла­ра­ция по НДС 25 ап­ре­ля Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам 4 мая Рас­чет 6-НД­ФЛ 4 мая

ИП на ОСН или ЕСХН с работниками

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Све­де­ния СЗВ-М в ПФР (за март) 15 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся на бу­ма­ге 20 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся в элек­трон­ном виде 25 ап­ре­ля Де­кла­ра­ция по НДС 25 ап­ре­ля Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам 4 мая Рас­чет 6-НД­ФЛ 4 мая

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ИП на УСН или на ПСН с работниками

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Све­де­ния СЗВ-М в ПФР (за март) 15 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся на бу­ма­ге 20 ап­ре­ля Форма 4-ФСС, если она сда­ет­ся в элек­трон­ном виде 25 ап­ре­ля Рас­чет по стра­хо­вым взно­сам 4 мая Рас­чет 6-НД­ФЛ 4 мая

ИП на ОСН или ЕСХН без работников

Вид от­чет­но­сти Край­ний срок по­да­чи Де­кла­ра­ция по НДС 25 ап­ре­ля

ИП на УСН или ПСН без работников

Ничего не сдают за 1 квартал.