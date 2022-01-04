Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Декларация по НДС за 4 квартал 2021 года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Декларация по НДС
Версия для печати
Декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2021 года нужно сдать в налоговую не позднее 25 января 2022 года. По какой форме сдавать? Какие листы декларации по НДС являются «годовыми» и кому их нужно заполнить? Как оформить декларацию НДС за 2021 год, если с 2022-го применяется УСН? На что еще обратить внимание?

Форма отчета по НДС за 4 квартал 2021 года

Отчитываться по НДС за 4 квартал 2021 года нужно по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 в редакции изменений, внесенных приказом ФНС от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228.

Напомним, что изменения касаются добавления в декларацию по НДС сведений о прослеживаемости товаров. И начинать сдавать отчет «с прослеживаемостью» надо было с 3 квартала 2021 года.

За исключением изменений в части прослеживаемости, общий порядок заполнения и сдачи декларации по НДС в 2021 году не менялся.

Далее будем говорить только о нюансах заполнения декларации НДС, которые связаны с 4 кварталом 2021 и завершением отчетного года.

Приложение 1 к разделу 3

Приложение 1 к Разделу 3 включают в состав декларации НДС один раз в год — в отчет за 4 квартал.

Данные в Приложение вносят, если согласно ст. 171.1 НК РФ вы восстанавливаете НДС:

  • по построенным или приобретенным недвижимым ОС;
  • со стоимости их модернизации (реконструкции).

Приложение заполняют отдельно:

  • по каждому недвижимому ОС;
  • на стоимость работ по модернизации (реконструкции) по каждому объекту.

Заполняют Приложение, начиная с года, в котором начали восстанавливать налог. За годы, когда ОС использовали только для облагаемых НДС операций, восстанавливать налог не нужно (письмо Минфина от 11.09.2013 № 03-07-11/37461).

Строки 010 — 060 Приложения заполняются так:

  • строка 010 — указывают наименование ОС;
  • строка 020 — код операции;
  • строка 030 — вносят дату ввода ОС в эксплуатацию.

Если восстанавливаете налог со стоимости модернизации (реконструкции), то указывают дату ввода ОС в эксплуатацию после ее проведения;

  • строка 040 — дата, с которой начисляете амортизацию по ОС.

При восстановлении налога по модернизации (реконструкции) — дата, с которой начисляете амортизацию с новой стоимости ОС, образовавшейся в результате модернизации (реконструкции);

  • строка 050 — указывают стоимость ОС на дату его ввода в эксплуатацию либо стоимость модернизации (реконструкции) без НДС;
  • строка 060 — фиксируют НДС, который приняли к вычету при вводе ОС в эксплуатацию либо со стоимости модернизации (реконструкции).

На протяжении всех лет, в течение которых восстанавливаете НДС по одному и тому же объекту ОС, сведения о нем в строках 010 — 060 Приложения 1 к Разделу 3 декларации заполняют одинаково.

Прямо сейчас на «Клерке» набираем группу на курс повышения квалификации по теме «ФСБУ 5/2019: «Запасы»!

После курса вы:

  • научитесь понимать и применять на практике требования нового стандарта;
  • будете знать, что делать при поступлении заказов, обесценивании материалов и отпуске в производство;
  • сможете выбрать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов;
  • будете делать только нужные проводки.

Программу курса посмотреть можно здесь.

Далее рассмотрим строки, которые изменяются от года к году.

В строке 070 показывают раздельно суммы НДС к восстановлению за отчетный год и за предшествующие годы.

В графу 1 вписывают годы, в которых начисляли амортизацию по ОС, — начиная с года ввода в эксплуатацию (в т. ч. в связи с модернизацией/реконструкцией). В первую строку графы 1 переносят год из строки 040.

Графы 2 — 4 по каждому году заполняют так:

1. По предыдущим годам:

  • если НДС начали восстанавливать только в отчетном году, в графах 2 и 3 за предыдущие годы ставят прочерки (либо они остаются пустыми), а в графе 4 проставляют 0;
  • если в предыдущие годы НДС по конкретному ОС восстанавливали и в отчетном году процесс продолжается, в графы 2 — 4 переносят сведения из строки 070 декларации НДС за 4 квартал предыдущего года.

2. По отчетному году:

  • в графе 2 указывают дату, с которой стали использовать ОС для необлагаемых операций;
  • в графу 3 вписывают долю необлагаемых операций в общем объеме реализации за год (долю следует определять в процентах с точностью до десятых);
  • в графе 4 указывают НДС к восстановлению за отчетный год, рассчитанный по формуле.

Пример заполнения Приложения 1 к Разделу 3 декларации по НДС за 4 кв. 2021 года выглядит так:

Декларация по НДС за 4 квартал при переходе на УСН с 2022 года

При переходе на УСН налогоплательщику, до этого уплачивающему НДС, необходимо выполнить переходные моменты.

Восстановление НДС при переходе на УСН в декларации

Первая обязанность будущего упрощенца — восстановить суммы НДС, принятые к вычету по товарам, работам, услугам, в том числе по ОС и НМА, имущественным правам, которые он будет использовать после перехода на упрощёнку (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Восстанавливать нужно суммы НДС:

  • по товарам, работам, услугам — в размере ранее принятом к вычету;
  • по ОС и НМА — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки (см. письмо Минфина России от 20.07.2021 № 03-07-11/57861).

При восстановлении НДС по внеоборотным активам в случае перехода на упрощенку правило 10 лет (ст. 171.1 НК РФ) не работает!

Напомним, что суммы восстановленного НДС относят в состав прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.

Если НДС по чему-либо, приобретенному до перехода на упрощенку, к вычету не ставили, то восстанавливать ничего не нужно.

В соответствии с НК РФ момент возникновения обязанности восстановить НДС связан с началом использования объекта для операций, не облагаемых НДС. Поэтому восстановить НДС будущему упрощенцу нужно в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. То есть в 4 квартале, поскольку налоговый период для НДС — квартал.

И в налоговых регистрах, и в декларации по НДС восстановленный налог также нужно отразить в 4 квартале предыдущего года:

  • в книге продаж нужно зарегистрировать счета-фактуры на суммы НДС, подлежащие восстановлению, на основании которых НДС ранее был принят к вычету. Так можно сделать, если в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН, не истек срок хранения этих счетов-фактур;
  • в книге продаж также допустимо зарегистрировать бухгалтерскую справку с суммой НДС к восстановлению — в случае отсутствия данных счетов-фактур в связи с истечением срока их хранения (см. письма Минфина от 13.11.2019 № 03-11-11/87539, от 06.09.2018 № 03-07-09/63731);
  • в декларации по НДС восстановленный налог надо зафиксировать в строке 080 Раздела 3 без расшифровок. Далее смотрите фрагмент заполнения Раздела 3 декларации НДС за 4 квартал 2021 года с НДС к восстановлению при переходе на УСН.

Возврат НДС с авансов при переходе на УСН в декларации

Если был получен аванс, с которого исчислили и заплатили НДС в 2021 году, а товары (работы, услуги) по нему будут отгружены (предоставлены) уже в периоде применения УСН, следует вернуть покупателям НДС с таких авансов.

Такой налог можно принять к вычету в 4 квартале 2021 года при наличии документов, подтверждающих факт возврата НДС (п. 5 ст. 346.25 НК РФ).

Указанную последовательность: возврат покупателю налога — вычет возвращенного НДС нарушать нельзя! Если сначала поставить НДС к вычету, а только потом вернуть его покупателю, подобный вычет будет считаться неправомерным.

Суммарно возвращенный покупателям НДС при переходе на УСН отражают в строке 080 Раздела 3 (вместе с восстановленным входным НДС по покупкам, которые «переходят» на УСН).

А вот строка 090 Раздела 3 предназначена для отдельной расшифровки сумм НДС, которые поставлены в вычет будущим упрощенцем после фактического возврата этого НДС покупателю. Обратите внимание, что вычеты по авансам, которые будут возвращены в текущем году до перехода на УСН, тоже могут попасть в строку 090 Раздела 3.

Фрагмент Раздела 3 с заполненной строкой по возвращенным покупателям авансам можно тоже увидеть на Рисунке выше.

При возврате НДС покупателю нужно также сделать соответствующую запись в книге покупок за 4 квартал года, в котором еще применяли ОСН.

Можно ли будет на УСН сдать уточненку и получить возмещение НДС за 4 квартал 2021?

Если до перехода на УСН налогоплательщик уплачивал НДС, то он имеет право на возмещение НДС по операциям, по которым налог к возмещению возник до перехода на УСН. Такой вывод следует из п. 2 ст. 173 НК РФ.

Налоговый кодекс РФ не запрещает после перехода на УСН заявлять вычеты за периоды, когда применяли ОСН, и подавать за эти периоды декларации (в т. ч. уточненные) к возмещению.

Сделать это можно не только по 4 кварталу, но и по предыдущим, если не истек срок, позволяющий подать на возмещение. Сдать такую уточненку можно и тогда, когда формально уже действует УСН.

Например, если организация перешла на УСН с 01.01.2022 и в 2022 году обнаружила, что не включила в декларацию вычет по счету-фактуре, полученному в 4 квартале 2021 года (на который имела право), можно подать уточненку по НДС, находясь на УСН и получить возмещение.

В целом такие правила распространяются и на случаи, когда счета-фактуры получены уже в 2022 году. Но с одним важным моментом! Заявить вычет (возмещение) НДС можно, если:

  1. Товары (работы, услуги) вы приняли на учет в 4 квартале года перед переходом на УСН.
  2. Счет-фактуру получили после перехода, но до того, как истек срок подачи декларации по НДС за этот период!

То есть по счету-фактуре, относящемуся к операции в 4 квартале 2021 года и полученному в 2022 году, можно заявить вычет (возмещение), если получить его до 25 января 2022 года.

Если же счет-фактура в 2022 году совсем «опоздал», то, скорее всего, получить по нему возмещение уже не удастся. По той причине, что не будут выполнены все условия, поименованные в ст. 172 НК РФ. Одно из них — как раз наличие полученного счета-фактуры. Полученный документ для расчетов по НДС будет относиться к периоду, в котором налогоплательщик уже не является плательщиком НДС и, соответственно, уже не может использовать право на вычет.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

До конца новогодних каникул подписка «Клерк.Премиум» 13 640₽ вместо 24 800₽. Узнать о пользе «Клерк.Премиум» и подписаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить