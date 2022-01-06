Что изменилось в РСВ с 2022 года

Утвердили новую форму расчета по страховым взносам. Приказ ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ начнет действовать, начиная с отчетности за 1 квартал 2022 года. Расскажем, что же изменится в РСВ.

Изменения потребовались в связи с переходом на систему прямых выплат пособий из ФСС.

Титульный лист

На титульном листе как обычно изменен штрих-код. Вместо 16203013 будет 16204010.

Больше никаких изменений нет.

Раздел 1

Из раздела 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов» исключены строки 120-123. Они предназначены для указания сумм превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Но так как зачетной системы по взносам больше нет, эти строки не нужны.

В подразделе 1.3.2 убрана сноска 1, её текст частично перенесен к описанию кода основания исчисления. Чисто техническая правка.

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Приложение 2

Из приложения 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к разделу 1» убрано поле 002 «Признак выплат». Оно больше не требуется, потому что зачетной системы больше нет, у всех страхователей только прямые выплаты.

Поле 070 переименовано. Вместо «Произведено расходов на выплату страхового обеспечения» оно будет называться «Возмещено Фондом социального страхования Российской Федерации на выплату страхового обеспечения».

Поле 090 «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)» исключили. А поле 080 переименовали и теперь сумму взносов, подлежащих уплате надо будет писать там.

При зачетной системе в поле 080 писали сумму возмещения пособий из ФСС.

Приложения 3-7

В новой форме не будет двух приложений по расходам за счет ФСС. Кроме того, упраздняется приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ», поскольку таких пониженных взносов больше нет. Поэтому сдвинулась нумерация остальных приложений:

Приложение 3 «Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 или подпункте 18 пункта 1 статьи 427 НК РФ» к разделу 1 (было приложение 5.1);

Приложение 4 «Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 7 пункта 1 статьи 427 НК РФ» к разделу 1 (было приложение 6);

Приложение 5 «Расчет соответствия условиям применения пониженных тарифов страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 15 пункта 1 статьи 427 НК РФ» к разделу 1 (было приложение 7);

Приложение 6 «Сведения, необходимые для применения тарифа страховых взносов, установленного абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 425 НК РФ» к разделу 1 (было приложение 8);

Приложение 7 «Сведения, необходимые для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 422 НК РФ организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческих отрядах (включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг» к разделу 1 (было приложение 9).

В приложение 3 (бывшее 5.1) добавлен новый подпункт статьи 427 НК для пониженных взносов (18), поэтому в нем добавили код плательщика (в зависимости от применяемого подпункта). В описание полей приложения добавлен пункт 14 статьи 427, по которому определяется право на применение пониженной ставки взносов.

Выводы

Никаких глобальных изменений по заполнению формы нет, правки приводят форму в соответствие действующей редакции Налогового кодекса либо носят технический характер.