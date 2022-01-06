Зачем вашей компании обязательный аудит? Разбираем топ причин заказать его как можно быстрее.

Аудит необходим для выполнения норм законодательства РФ

Проверка финансово-хозяйственной деятельности обязательна для тех, кто соответствует критериям, установленным законодательством РФ. Так, по правилам Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на ежегодной основе подтверждают бухгалтерскую отчетность:

организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также эмитенты эмиссионных ценных бумаг, обязанные раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (начиная с отчетности за 2021 год);

организации — профессиональные участники рынка ценных бумаг;

бюро кредитных историй;

фонды (исключение — государственный внебюджетный фонд, специализированная организация управления целевым капиталом, фонд со статусом «международного»), если к ним за период, предшествующий отчетному, поступило имущество на сумму более, чем 3 млн руб.;

юридические лица с доходом более 800 млн руб. за год, который предшествовал отчетному, или если в указанном году балансовые активы на 31 декабря составили более 400 млн руб. (кроме органов власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, с/х кооперативов, организаций потребкооперации).

Этот перечень нельзя считать закрытым. Это объясняется тем, что обязанность проводить аудит может быть предусмотрена также иными федеральными законами (п. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ).

С 1 января 2021 года стало меньше компаний, которые должны подтверждать бухгалтерскую отчетность аудиторским заключением. Причина — критерий дохода для обязательного аудита повышен до 800 млн руб. в год, а сумма активов бухгалтерского баланса до 400 млн руб. (п. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.12.2020 № 476-ФЗ).

Следовательно, большинство субъектов малого предпринимательства (но не все!) с доходом по данным налогового учета не более 800 млн руб. в году, который предшествовал отчетному, и активами баланса на 31 декабря предшествующего года не более 400 млн руб., вправе не обращаться к аудиторам для проведения проверки сведений, указанных в бухгалтерской отчетности. Но практика показывает, что доля инициативного аудита с каждым годом растет. «Малыши» не хотят отказываться от аудита, поскольку руководители, собственники и главные бухгалтеры хотят быть уверенными, что отчетность безупречна, у компании нет финансовых проблем и налоговых рисков (смотрите другие 6 поводов заключить договор на аудит в 2021 году).

Наличие обязанности на проведение аудита можно проверить на официальном сайте Минфина России. Каждый год ведомство публикует перечни случаев, когда необходим обязательный аудит.

Если на юридическое лицо распространяется обязанность проводить аудит, то непредставление аудиторского заключения или нарушение срока его подачи обернется ответственностью в виде штрафа:

от 3 000 до 5 000 руб. — для юридических лиц;

от 3 00 до 5 00 руб. — для должностных лиц.

Если аудит и вовсе не был проведен, хотя согласно законодательству РФ это следовало сделать, то штрафы еще больше:

от 5 000 до 10 000 руб. — при выявлении нарушения в первый раз;

от 10 000 до 20 000 руб. — при повторном нарушении или дисквалификация для должностных лиц от 1 года до двух лет.

Если аудиторское заключение отсутствует на момент подготовки к общему собранию у тех лиц, которые вправе с ним ознакомиться согласно пункту 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», то в таком случае предусмотрена ответственность в виде штрафа (ч. 2 ст. 15.23.1 КоАП РФ):

от 2 000 до 4 000 руб. — для граждан;

от 20 000 до 30 000 руб. — для должностных лиц или дисквалификация на 1 год;

от 500 000 до 700 000 руб. — для юридических лиц.

Во избежание рисков наличия или отсутствия обязанности на проведение аудита в отношении конкретной компании безопаснее уточнить этот вопрос у аудиторов.

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Аудит оценивает результаты работы должностных лиц

Руководитель компании несет следующие виды ответственности:

субсидиарную — перед кредиторами;

административную — за нарушения, которые связаны с ведением бизнеса;

уголовную — за нарушения, которые подпали под нормы УК РФ.

Например, уклонение от уплаты налогов путем отражения в декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, грозит ответственностью в виде одной из нижеприведенных мер:

штраф — от 100 000 до 300 000 руб.;

взыскание заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2-ух лет;

принудительные работы до 2-ух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-ех лет или без такового;

арест на срок до 6 месяцев;

лишение свободы на срок до 2-ух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-ех лет или без такового.

За то же деяние, но совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, установлена повышенная ответственность в виде одной из нижеприведенных мер:

штраф — от 200 000 до 500 000 руб.;

взыскание заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3-ех лет;

принудительные работы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-ех лет или без такового;

лишение свободы на срок до 6-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-ех лет или без такового.

Такой порядок установлен пунктами 1 и 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. При этом следует учитывать, что с 12 апреля 2020 года уклонение от уплаты налогов в крупном размере означает, что бюджет недополучил более 15 млн рублей за три финансовых года подряд. В особо крупном — более 45 млн руб. за три финансовых года подряд (Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ). Однако уголовной ответственности можно избежать, если нарушитель (лицо или компания) уплатят в бюджет возникшую недоимку, пени и штраф.

Таким образом, чтобы снизить риски, руководитель должен быть заинтересован в проведении аудита. Так он сможет понять, где была совершена ошибка и как ее можно исправить с минимальными негативными последствиями.

В проверке, которая проводится независимыми экспертами, заинтересованы также:

все работники компании (особенно отдел бухгалтерии);

собственники бизнеса.

С учетом изложенного, для собственников предприятия аудит — это гарантия прозрачности деятельности компании и работы ее должностных лиц. Если в документах обнаружены недостатки, то аудиторы обязательно предупредят в аудиторском заключении о наличии рисков.

Аудит помогает выявить скрытые финансовые резервы

Часто компании сталкиваются с ситуацией, когда по документам бизнес прибыльный, а по факту — есть финансовые трудности. Это действительно возможно. Но для того, чтобы понять истинные причины возникшей ситуации необходимо провести контрольные меры. Компания может поручить такое задание своим работникам, но практика показывает, что аудиторская проверка эффективнее, ведь аудиторы — независимые лица.

Это лучше разобрать на примере.

Компания работала с прибылью. Но свободных денежных средств было мало. Руководство поручило аудиторам выяснить причины. Анализ бухгалтерской отчетности, расчет финансовых показателей, которые характеризуют эффективность бизнес-процессов, а также проверка документов позволили аудиторам установить главные источники проблемы. Это: несоблюдение сроков погашения дебиторской задолженности;

закупка сырья «про запас» (несоответствие потребностям производственного процесса);

невыгодные условия работы с покупателями (соглашения предусматривали отсрочку оплаты). После аудиторской проверки руководство компании приняло важные меры. В частности: наняли на работу юриста, который стал работать с должниками (контролировать оплату, составлять претензии, обговаривать сроки оплаты и др.);

стали закупать сырье по производственной необходимости;

поменяли условия работы с покупателями на более выгодные. Результат: разница от поступления и оттока денежных средств составила более 100 млн руб.

Аудит вызывает доверие у потенциальных контрагентов и будущих собственников

Теперь стало проще узнать о финансовом состоянии компаний. На сайте ГИР БО можно найти бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение практически любого юридического лица. За некоторым исключением. Например, это относится к религиозным организациям и учреждениям бюджетной сферы.

В связи с тем, что ГИР БО — государственный сайт, он вызывает доверие у пользователей. Также важной составляющей является и то, что основные сведения о компании можно получить бесплатно.

Если к бухгалтерской отчетности прилагается аудиторское заключение, то не остается сомнений в корректности ее заполнения.

Более того, из аудиторского заключения можно узнать о проблемах предприятия, а также рисках. Таким сведениям можно верить, ведь аудиторы выражают свое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности независимо от каких-либо обстоятельств и должностных лиц.