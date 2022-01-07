Когда налоговики оштрафуют вас за ошибки в работе с ККТ

ФНС выпустила обзор судебной практики по штрафам за неприменение ККТ, из которого можно сделать много важных выводов. Разберемся, на что обратить внимание в 2022 году.

Что случилось

ФНС России довела до инспекций письмо от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@, где приведен обзор судебной практики о неприменении ККТ за I — II кварталы 2021 года.

Речь о делах по привлечению к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.

Кого и за что оштрафуют

В обзоре прослеживается несколько причин для штрафов, когда доказать свою невиновность не получится.

Одна из таких причин — чек пробит не в том месте и не в то время (например, услуги выполнены, чек оформлен только на следующий день в офисе исполнителя, но сам заказчик его так и не получил — ни лично, ни по электронной почте, ни смс-сообщением).

Еще один момент: при фактических трудовых отношениях между ИП и работником первый лишается возможности не применять ККТ. И то обстоятельство, что трудового договора нет, роли для привлечения к ответственности не играет.

Кроме того, оштрафуют, если:

сведения о кассире по чеку не совпадают с реальными данными о работнике;

не совпадает сумма расчета с фактической;

если за ИП оказывает услуги и получает деньги физлицо, а касса не применяется;

в чеке кассиром указали директора магазина, а фактически его выдавал другой человек.

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Какие суммы штрафов

Это не оговорено в письме ФНС, но мы напомним, что ответственность за неприменение ККТ устанавливается ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. И там сказано следующее.

Неиспользование онлайн-кассы грозит административным штрафом:

должностному лицу (а также ИП) — в размере от ¼ до 1/2 величины расчета, произведенного без кассы (при этом не меньше 10 тыс. рублей);

(при этом не меньше 10 тыс. рублей); юридическому лицу — в размере от ¾ до одного размера суммы расчета без использования ККТ (не ниже 30 тыс. рублей).

Если нарушение повторяется, то наказание по нему следует из ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ: должностным лицам — дисквалификация от одного года до двух лет ;

; ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 суток.

Когда штрафов можно избежать

Исходя из судебной практики, ясно, что заменить штраф предупреждением разрешается, только если есть совокупность смягчающих обстоятельств, включая совершение нарушения впервые.

А также что иногда процессуальные нарушения допускают сами инспекторы, и это организация или ИП может использовать для отмены штрафа, например:

допускают ошибки в адресе отправки извещения о нарушениях самому нарушителю (см. постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.04.21 № А33-29554/2020);

по каким-либо причинам не допускают представителя организации-нарушителя на рассмотрение материалов по делу (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.07.21 № Ф10-2295/2021).

Другие важные моменты

ИП и компаниям также нужно взять на заметку, что:

если о времени и месте составления протокола проверяющие уведомили законного представителя, то нужно допустить к участию представителя с общей доверенностью (без указания в ней конкретного дела);

пропуск пользователем ККТ срока на обжалование является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования о таком обжаловании.

Выводы

Налоговики все строже следят за соблюдением законодательства в сфере ККТ, и спорить с ними в судах не всегда удается успешно. Поэтому компании или ИП нужно: