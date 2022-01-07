Когда налоговики оштрафуют вас за ошибки в работе с ККТ

ФНС выпустила обзор судебной практики по штрафам за неприменение ККТ, из которого можно сделать много важных выводов. Разберемся, на что обратить внимание в 2022 году.
Что случилось
ФНС России довела до инспекций письмо от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@, где приведен обзор судебной практики о неприменении ККТ за I — II кварталы 2021 года.
Речь о делах по привлечению к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.
Кого и за что оштрафуют
В обзоре прослеживается несколько причин для штрафов, когда доказать свою невиновность не получится.
Одна из таких причин — чек пробит не в том месте и не в то время (например, услуги выполнены, чек оформлен только на следующий день в офисе исполнителя, но сам заказчик его так и не получил — ни лично, ни по электронной почте, ни смс-сообщением).
Еще один момент: при фактических трудовых отношениях между ИП и работником первый лишается возможности не применять ККТ. И то обстоятельство, что трудового договора нет, роли для привлечения к ответственности не играет.
Кроме того, оштрафуют, если:
- сведения о кассире по чеку не совпадают с реальными данными о работнике;
- не совпадает сумма расчета с фактической;
- если за ИП оказывает услуги и получает деньги физлицо, а касса не применяется;
- в чеке кассиром указали директора магазина, а фактически его выдавал другой человек.
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Какие суммы штрафов
Это не оговорено в письме ФНС, но мы напомним, что ответственность за неприменение ККТ устанавливается ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ. И там сказано следующее.
Неиспользование онлайн-кассы грозит административным штрафом:
- должностному лицу (а также ИП) — в размере от ¼ до 1/2 величины расчета, произведенного без кассы (при этом не меньше 10 тыс. рублей);
- юридическому лицу — в размере от ¾ до одного размера суммы расчета без использования ККТ (не ниже 30 тыс. рублей).
Если нарушение повторяется, то наказание по нему следует из ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:
- должностным лицам — дисквалификация от одного года до двух лет;
- ИП и юрлицам — приостановление деятельности до 90 суток.
Когда штрафов можно избежать
Исходя из судебной практики, ясно, что заменить штраф предупреждением разрешается, только если есть совокупность смягчающих обстоятельств, включая совершение нарушения впервые.
А также что иногда процессуальные нарушения допускают сами инспекторы, и это организация или ИП может использовать для отмены штрафа, например:
- допускают ошибки в адресе отправки извещения о нарушениях самому нарушителю (см. постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.04.21 № А33-29554/2020);
- по каким-либо причинам не допускают представителя организации-нарушителя на рассмотрение материалов по делу (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.07.21 № Ф10-2295/2021).
Другие важные моменты
ИП и компаниям также нужно взять на заметку, что:
- если о времени и месте составления протокола проверяющие уведомили законного представителя, то нужно допустить к участию представителя с общей доверенностью (без указания в ней конкретного дела);
- пропуск пользователем ККТ срока на обжалование является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требования о таком обжаловании.
Выводы
Налоговики все строже следят за соблюдением законодательства в сфере ККТ, и спорить с ними в судах не всегда удается успешно. Поэтому компании или ИП нужно:
- если ККТ еще не применяется, проверить, обязывает ли вас закон это делать;
- если касса уже есть, проверить корректность ее работы — чеки, фискальный накопитель;
- если с кассой все хорошо, то проверить работу кассира — в частности, своевременность выдачи чеков;
- и быть внимательными: для проверки ККТ налоговики обычно приходят под видом обычных покупателей.
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