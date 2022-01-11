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Карточка учета страховых взносов: зачем нужна и как составить

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Рубрика Страховые взносы
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Пункт 4 статьи 431 НК РФ обязывает страхователей вести учет выплат и страховых взносов в отношении каждого физлица. Для учета страховых взносов используется специальная карточка. Для чего она нужна, как правильно составить и хранить данную карточку учета, расскажем далее.

Что такое карточка учета страховых взносов

С первого января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов регулируются положениями НК РФ (раздел XI «Страховые взносы в Российской Федерации», глава 34 «Страховые взносы»).

НК РФ относит страховые взносы наряду с налогами и сборами к обязательным платежам.

Страховые взносы представляют собой обязательные платежи на медицинское, пенсионное и социальное страхование, взимаемые с организаций и физлиц в пользу своих работников (ст. 8 НК РФ).

НК РФ не регулирует вопросы уплаты страхвзносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения (федеральные законы от 29.12.2006 № 255-ФЗ и от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Статья 419 НК РФ относит к страхователям (плательщикам страховых взносов) как лиц, производящих выплаты физлицам, так и не производящих такие выплаты.

К лицам, которые производят выплаты или другие вознаграждения физлицам, относятся:

  • организации;
  • ИП;
  • физлица (не ИП).

К лицам, не производящим выплаты или иные вознаграждения физлицам, относятся:

  • ИП;
  • нотариусы, адвокаты, оценщики, медиаторы, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Ведение учета страховых взносов — это прямая обязанность страхователей (п. 4 ст. 431 НК РФ).

Уточнения о форме и порядке ведения такого учета в НК РФ отсутствуют. На практике для учета страхвзносов заводится специальная карточка, форма которой была рекомендована совместным письмом ПФ РФ от 09.12.2014 № АД-30-26/16030, ФСС РФ № 17-03-10/08/47380. Указанную форму, как правило, использовали до 2017 года, то есть до вступления в силу главы 34 НК РФ. Ее можно взять за основу и сейчас, доработав некоторые моменты.

Требуется исключить содержащиеся ссылки на положения закона № 212-ФЗ (указанный документ признан утратившим силу) и проставить ссылки на действующие положения НК РФ.

Из чего состоит карточка

Карточка учета состоит из трех страниц.

  1. Карточка учета всех выплат и сумм страхвзносов, начисленных работнику.
  2. Карточка учета выплат, иных вознаграждений и сумм начисленных страхвзносов лицам, работающим во вредных или опасных условиях труда.
  3. Карточка учета сумм на обязательное социальное страхование.

Всем страхователям необходимо заполнять страницу 1. А страницы 2 и 3 заполняются при необходимости.

Страхователям при ведении учета страхвзносов необязательно использовать указанную форму карточки. Возможна разработка своего бланка.

Отдельная карточка заводится на каждого работника на календарный год. В карточке суммы отражаются в рублях и копейках помесячно и нарастающим итогом с начала года.

Если страхователем будет разрабатываться своя форма учета, то в ней необходимо отразить следующие сведения:

  • наименование, ИНН, КПП организации;
  • данные работника: Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, гражданство, наличие инвалидности, вид заключенного договора, его реквизиты;
  • тарифы, по которым начисляются страхвзносы с выплат этому работнику, а также код тарифов;
  • выплаты работнику, в том числе не облагаемые взносами;
  • суммы начисленных взносов;
  • суммы перечисленных за счет ФСС пособий (выплат).

Если страхователь не ведет учет страхвзносов, ИФНС может привлечь его к ответственности.

Статьей 120 НК РФ установлена ответственность за нарушения правил учета объектов налогообложения. По этой статье страхователь может быть привлечен к ответственности в виде штрафа.

Официально утвержденной формы карточки учета нет. Страхователям необходимо разработать ее самостоятельно.

Образец заполнения карточки учета страховых взносов можно скачать во вложениях к статье.

Срок хранения карточки учета страховых взносов

Срок хранения карточки учета в законодательстве РФ не установлен.

При этом в соответствии с пунктом 3.4 ст. 23 НК РФ плательщики страховых взносов обязаны обеспечить хранение документов для их уплаты и исчисления в течение 6 лет.

Учитывая, что карточка учета содержит сведения, необходимые для заполнения отчетности по страхвзносам, ее также требуется хранить в течение 6 лет.

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