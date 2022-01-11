Как правильно отразить суточные сверх нормы в 6-НДФЛ?

Суточные сверх нормы в 6-НДФЛ включают в начисленные доходы только в сумме превышения их над лимитом. О том, как показывать сверхнормативные суточные в основных строках расчета, читайте в нашей статье.

Отражаем суточные в 6-НДФЛ

П. 3 ст. 217 НК РФ говорит о том, что для суточных существует лимит, с которого не уплачивается НДФЛ. Это 700 руб. в день для командировок по стране и 2 500 руб. в день для зарубежных командировок. Если по внутреннему регламенту работодатель выдает большие суммы суточных, то всё, что выдано сверх лимита, облагается НДФЛ. Соответственно, облагаемый доход должен быть отражен в 6-НДФЛ.

При заполнении этой формы в части суточных нужно действовать так. Сумму дохода по стр. 110 показать только в части превышения. Вариант, при котором показывают полную сумму дохода в стр. 110 и вычет на сумму лимита в стр. 130, не подходит. Как объясняется в письме ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984 (вопрос 3), в стр. 130 попадают суммы в соответствии с кодами видов вычетов, перечисленных в приказе ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@, а лимита суточных там нет.

Датой получения дохода в виде суточных признается последний день того месяца, когда руководитель утвердит авансовый отчет (подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). Этой датой не может быть день выдачи денег, так как в тот момент еще нет оправдательного документа, свершившегося факта командировки, и сотрудник получает аванс, который может быть возвращен в случае раннего приезда обратно или отмены поездки.

Удержать налог работодатель должен, когда произойдет следующая выплата денежных средств работнику после даты получения дохода (п. 4 ст. 226 НК РФ). Раньше этой даты удерживать налог ФНС не разрешает (письмо ФНС от 25.07.2014 № БС-4-11/14507@).

Как правило, НДФЛ по сверхнормативным суточным удерживается в день выдачи зарплаты за месяц, в котором утвержден авансовый отчет. Перечисление налога (стр. 021-022) делается на следующий день после удержания (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Суточные сверх нормы в 6-НДФЛ: примеры

Рассмотрим различные ситуации составления расчета со сверхнормативными суточными.

Можно ли удержать НДФЛ после утверждения авансового отчета, но до конца месяца?

Пример

Сотрудник был в командировке внутри страны 5 дней, с 1 по 5 декабря. 30 ноября он получил аванс для поездки, в том числе суточные 1 300 руб. за день, итого 6 500 руб. Сумма суточных сверх нормы составила (1 300 — 700) × 5 = 3 000 руб. 7 декабря сотрудник отдал авансовый отчет на утверждение. 20 декабря в компании выплатили аванс по зарплате, окончательный расчет по зарплате был произведен 30 декабря.

В расчет за 2021 год суточные включаются в следующие строки:

Номер строки Значение 110 3 000 140 390 160 390 021 10.01.2022 022 390

Удержать налог 20 декабря невозможно, так как эта дата предшествует 31.12.2021.

Можно ли удержать НДФЛ после конца месяца, но не при выплате зарплаты?

Пример

Сотрудник был в командировке внутри страны 5 дней, с 1 по 5 ноября. 31 октября он получил аванс для поездки, в том числе суточные 1 300 руб. за день, итого 6 500 руб. Сумма суточных сверх нормы составила (1 300 — 700) × 5 = 3 000 руб. 7 ноября он отдал авансовый отчет на утверждение. 20 ноября в компании выплатили аванс по зарплате, окончательный расчет по зарплате был произведен 5 декабря. 1 декабря этому сотруднику были выплачены отпускные.

В расчет за год суточные включаются следующим образом:

Номер строки Значение 110 3 000 140 390 160 390 021 02.12.2021 022 390

Удержать НДФЛ можно при любой выплате, следующей за последним днем месяца утверждения авансового отчета.

Что делать, если суточные выплатили после командировки?

Пример

Сотрудник уехал в командировку в другую страну, не успев взять аванс. Пробыл там 5 дней, с 1 по 5 ноября. 7 ноября он отдал авансовый отчет на утверждение. В соответствии с отчетом помимо компенсации прочих расходов сотруднику полагается выплата суточных в размере 3 000 в день. Сумма суточных сверх нормы составила (3 000 — 2 500) × 5 = 2 500 руб. 11 ноября сотрудник получил полное возмещение командировочных расходов. Окончательный расчет по зарплате был произведен 3 декабря.

В расчет за год суточные включаются следующим образом:

Номер строки Значение 110 (ранее 020) 2 500 140 (ранее 040) 325 160 (ранее 070) 325 021 (ранее 120) 06.12.2021 022 (ранее 140) 325

Несмотря на то, что суточные выплатили после утверждения авансового отчета, удержать НДФЛ из этой выплаты нельзя, так как доход считается полученным позже — 30.11.2021.

Итоги

По некоторым специфичным выплатам сотрудникам НК РФ не содержит уточняющей информации, касающейся сроков для той или иной операции с НДФЛ. Однако к логическим выводам можно прийти, используя разъяснения ФНС, которых становится все больше и которые в скором времени, надеемся, ответят на все накопившиеся вопросы по заполнению расчета.

С учетом норм этих разъяснений и НК РФ налог с суточных нужно удерживать с первой выплаты в следующем месяце после одобрения главой организации авансового отчета.