Как определить по месту реализации, платить НДС с продажи товара или нет?

НДС облагается реализация товаров, которая совершается на территории Российской Федерации. Если товар принадлежит российской фирме, а местом реализации товаров территория России не является, то такие операции НДС не облагаются. Рассмотрим несколько подтверждающих этот вывод ситуаций.

Товар не отгружается и не транспортируется

Россия считается местом реализации товара, если он находится на территории Российской Федерации и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией, и не отгружается и не транспортируется (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК РФ).

Как эта норма работает на практике?

Например, российская фирма имеет в собственности здание, находящееся в Архангельске. По договору купли-продажи «Актив» продал это здание другой российской фирме, она может находиться как в этом же городе, так и в другом. Поскольку здание находится на территории России, и при продаже не отгружается и не транспортируется, местом его реализации считается Россия.

Следовательно, с выручки от продажи здания НДС нужно заплатить.

Другой пример. Российская фирма имеет в собственности здание, находящееся на территории другого государства. По договору купли-продажи фирма продала это здание местной фирме.

Здание принадлежит российской фирме. При продаже не отгружается и не транспортируется. Но находится на территории иностранного государства. Поэтому местом его реализации Россия не является. С выручки от продажи здания фирма по российским законам НДС платить не должна. Налог придется заплатить в соответствии с законодательством государства фирмы-покупателя.

Где находится товар в момент начала отгрузки и транспортировки

Россия также считается местом реализации товара, если он в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории Российской Федерации и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией (подп. 2 п. 1 ст. 147 НК РФ).

Рассмотрим несколько ситуаций.

Пример 1.

По договору купли-продажи российская фирма отгружает товары из Челябинска в Москву. Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории России, местом их реализации является Россия. Следовательно, реализация этих товаров облагается НДС.

Другой пример.

Пример 2.

По договору купли-продажи российская фирма отгружает товары из Челябинска в один из городов иностранного государства. Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории России, местом их реализации является Россия. Следовательно, реализация этих товаров облагается НДС, хотя при соблюдении определенных условий экспорт товаров за пределы России облагается НДС по ставке 0%.

А вот в следующей ситуации НДС в России платить не придется.

Пример 3.

Российская фирма приобрела партию товаров на территории иностранного государства. Не вывозя эти товары за его пределы, фирма продала эти товары местной фирме. Поскольку в момент начала отгрузки товары находятся на территории иностранного государства, местом их реализации Россия не является. Следовательно, с выручки от продажи товаров по российским законам НДС платить не нужно. Заплатить налог придется в соответствии с законодательством государства, на территории которого произошла реализация.

Перечень документов, подтверждающих нахождение товаров в момент отгрузки за пределами территории РФ, законодательно не установлен. Ими могут быть любые имеющиеся у организации-продавца документы, в том числе транспортные, товаросопроводительные, подтверждающие факт нахождения товаров за рубежом в момент их отгрузки.

Если же услуги оказаны не на территории России, то НДС тоже начислять не нужно. Но для такого освобождения существуют свои правила определения места реализации — для услуг (ст. 148 НК РФ).