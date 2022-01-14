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Предпенсионеры: как работать без риска и чувствовать себя защищенным

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«Возрастные» проблемы на рынке труда — пожалуй, столь же древние, сколь и сам рынок. В России о них говорят все постсоветские годы, причем трудности, по всеобщему мнению, ждут и молодых, и опытных. Для тех, кто только что получил диплом, как считается, слишком мало достойных рабочих мест, а примерно с 45 лет (с 50 — уж наверняка!) мы начинаем тревожиться. Мол, мир жесток, часики тикают. И у этой тревоги есть весомые основания.

Применительно к людям в возрасте 55 лет и старше в последние годы в России официально существует термин «предпенсионеры». Существование такого статуса косвенно подтверждает: эта возрастная категория сотрудников нуждается в особой защите своих прав. И хотя «сарафанное радио» значительно преувеличивает масштаб угроз, знание своих прав и реальных болевых точек будет не лишним.

Официально

Предпенсионный возраст наступает за 5 лет до того, как гражданин получает право на страховую пенсию по старости, — это формулировка из ст. 5 Закона РФ № 1032-1 от 19.04.1991 «О занятости населения в Российской Федерации». Закон не устанавливает никаких особых требований к условиям труда и режиму работы для предпенсионеров. Не существует и какого-то особенного формата трудовых отношений для данной возрастной категории. И отдельных правил приема на работу (например, в части испытательного срока по ст. 70 Трудового кодекса) также нет — всё на общих основаниях.

Отдельно отметим, что трудовой договор может заключить гражданин любого возраста (специфика есть только с «нижней» стороны — для несовершеннолетних). Это значит, что для сотрудника и соискателя возраст теоретически вообще ничего не значит. Таков закон.

Другой вопрос — как обстоит дело в реальности.

«После 55 лет внезапно почувствовала себя в своей компании сотрудником второго сорта, — рассказывает Ольга С., сотрудница компании — системного интегратора. — Начались регулярные переработки — начальница отдела, которую я считала своей подругой, всё чаще просила задержаться или даже выйти в выходной. Сначала мотивировала по-дружески: „Ну, ты же понимаешь, надо спасать положение“... Потом, когда мне это надоело и я поставила вопрос об оплате переработок, мне было прямо сказано: дорогая, ты не в том положении, чтобы торговаться, забыла, сколько тебе лет?»

Похожая «народная кадровая политика» — а проще говоря, откровенная дискриминация сотрудников за 55, — встречается нередко. И в ее основе лежат вполне реальные трудности с поиском работы в зрелом возрасте.

По данным недавнего исследования hh.ru, соискатели в возрасте 46−55 лет получают, в зависимости от отрасли, от 2,5 до 8,2% приглашений на собеседования — сравним это с тем, что соискатели от 31 до 45 лет получают от 21,8 до 46,4% приглашений. Получается, что разница между «до 45» и «за 45» с точки зрения вероятности получить приглашение на собеседование практически на порядок.

На это и пытаются давить начальники, «убеждая» опытных сотрудников больше работать и быть неприхотливее в требованиях. Вот только действуют эти руководители в откровенно серой правовой зоне — и потому достаточно уязвимы с точки зрения закона.

Сила в правде. И знаниях

Работники предпенсионного возраста защищены сразу несколькими статьями основополагающих федеральных законов. Причем как при устройстве на работу, так и после него.

«В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. При приеме на работу работодатель должен руководствоваться исключительно деловыми качествами работника, а не половой, расовой, национальной принадлежностью, возрастными и иными признаками претендента. Работодатели же, уволившие сотрудника только по причине предпенсионного возраста или на том же основании отказавшие ему в трудоустройстве, попадают под действие ст. 144.1 УК РФ (предусматривает штраф в размере до 200 000 рублей или обязательные работы на срок до 360 часов).»

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru

Законодательство защищает работников старшего возраста и от распространенной практики перевода на срочные трудовые договоры (которые можно просто не продлить без объяснения причин — этим они и нравятся особенно ушлым работодателям).

Трудовой кодекс запрещает принудительное заключение срочного трудового договора с лицом предпенсионного возраста только по причине выхода на пенсию через определенное время, подчеркивает Татьяна Нечаева. Более того, и по достижении пенсионного возраста постоянный трудовой договор не допускается переоформить на срочный.

Для предпенсионеров и работающих пенсионеров федеральное законодательство содержит еще одну льготу: два оплачиваемых дня в году (сверх очередного оплачиваемого отпуска) на прохождение диспансеризации. Причем эти «дни здоровья» вовсе не обязательно должны фигурировать в трудовом договоре — они обеспечены законодательством.

Добавим, что в ряде регионов предпенсионный возраст дает право на дополнительные льготы. Например, в Москве это бесплатный проезд на общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, ряд стоматологических манипуляций — аналогично пенсионерам: так Москва постаралась нивелировать повышение пенсионного возраста на федеральном уровне.

Учиться до конца

Однако, если спросить иного работодателя, за что же он так не любит сотрудников 55 (ведь правда — сил еще много, дети, как правило, выросли, опыт огромный?), некоторые, возможно, напрямую скажут: «Не хочу, чтобы подчиненные были старше, мне это психологически некомфортно». И тут, конечно, можно разве что отправить такого руководителя к психологу (а заодно и юристу. — См. предыдущую главу). Но очень часто можно услышать другой ответ: мир меняется, прежние технологии, приемы и способы мышления не работают, а возрастные сотрудники не обучаемы (либо обучение стоит дорого, а через несколько лет человек всё равно уйдет на пенсию).

Здесь есть грустная правда — мир действительно меняется. И для того, чтобы остаться на месте, то есть в обойме профессии, чаще всего нужно постоянно учиться и доучиваться. И сотруднику старше 55 лет, вполне вероятно, придется делать это за свой счет — просто чтобы остаться в седле. И не дать повода никому заявить, что у него нет «деловых качеств, необходимых для конкретной должности» (что как раз и дает право не принять на работу).

В помощь желающим это сделать — специальные программы, которые есть как на федеральном (Минтруд), так и на региональном уровне. Узнать о наличии программ переподготовки и повышения квалификации для людей старше 55 лет можно на сайтах центров занятости. Это бесплатно — правда, скажем сразу: речь идет скорее о получении дополнительных трудовых навыков и квалификации, чем о «прокачке» уже имеющихся у белых воротничков. Например, ИТ- и языковые сертификаты продвинутых уровней, которые подчас нужны для резюме на экспертные позиции, придется все же получать за свой счет.

В этом, конечно, есть известная несправедливость: получается, что «отцам» приходится доказывать, что они могут на равных конкурировать с «детьми» (хотя традиционно всё было как раз наоборот). Но в то же время, пожалуй, это хорошая новость: по крайней мере, положение сотрудника старшего возраста нельзя назвать безвыходным. Инструменты влияния на нее — а именно, постоянное освоение профессиональных новинок и знание своих юридических прав — у сотрудников есть.

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