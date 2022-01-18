Как платить налог на вклады в 2022 году

В 2022 году вкладчикам придется впервые заплатить налог с дохода по депозитам. Объясняем, кто, когда и сколько должен будет платить.

Большинство вкладчиков до сих пребывают в счастливом неведении, что доход по депозитам уже как год подпадает под налогообложение. Но даже среди тех, кто слышал об этом налоге, многие уверены, что он касается только вкладчиков-миллионеров. В общем, мифов и заблуждений вокруг депозитного налога до сих пор хватает, и это несмотря на то, что поправки в Налоговый кодекс приняты еще в 2020 году, а действовать они начали в 2021-м. И если в прошлом году налогооблагаемая база еще формировалась, то в наступившем 2022 году налог на прибыль по вкладам уже придется заплатить.

Так что давайте окончательно разберемся, кому, когда и на какую сумму придется раскошелиться.

Кто платит

В 2022 году подоходный налог должны заплатить все, кто в 2021-м заработал на процентах по вкладам более 42 500 рублей.

Платить обязаны абсолютно все: исключений нет даже для пенсионеров и инвалидов. Поэтому и стар и млад должны будут отдать государству 13% НДФЛ с суммы прибыли от депозитов, превышающей 42 500 рублей.

Сколько платить

Возникает закономерный вопрос: почему именно 42 500 рублей и откуда вообще взялась эта сумма?

Это налоговый вычет. Он рассчитывается как годовой доход от 1 млн рублей, размещенного под ключевую ставку Центробанка, действующую на 1 января отчетного года. На начало 2021 года ставка ЦБ была 4,25%. Соответственно, с миллиона и получается 42 500 рублей — это и есть не подпадающий под налог минимум.

Пример.Допустим, в декабре 2020 года вы положили 1 млн рублей на годовой депозит со ставкой 6% с выплатой процентов в конце срока. В декабре 2021 года вы получили положенные 60 000 рублей дохода. Теперь вспоминаем про налоговый вычет и рассчитываем сумму, которую придется заплатить в бюджет:

(60 000 — 42 500) × 13% = 2 275

Таким образом, сумма налога составит 2 275 рублей.

Вместо 60 тыс. рублей в формулу можно подставлять любой другой доход, полученный в прошлом году, и исходя из него высчитывать налог.

Не только вклады

Под налогообложение подпадает не только доход, полученный в прошлом году по всем вашим вкладам во всех банках. В общий котел пойдут также проценты по текущим счетам и банковским картам, если ставка по ним была выше 1% годовых.

В последние годы стали набирать популярность накопительные счета и «доходные» карты, так как ставки по ним были выше, чем по обычным вкладам. Владельцам этих продуктов, получившим за 2021 год доход выше 42 500 рублей, от налога тоже не отвертеться.

Не только в рублях

Не удастся отсидеться в кустах и держателям валютных продуктов. Условие, по которому счета с доходностью до 1% не подпадают под налогообложение, на них не распространяется. В случае с валютными счетами и вкладами размер ставки не имеет значения. Играет роль только факт, уложится ли сумма полученного дохода при конвертации в 42 500 рублей. Для расчета налога переводить валюту в рубли нужно по курсу ЦБ на дату выплаты процентов.

Пример.Допустим, в декабре 2020-го вы положили 50 000 долларов США под 1,5% на год. В декабре 2021-го вам начислили 750 долларов. В день выплаты процентов курс ЦБ был 74 рубля за 1 доллар США — получается, ваш доход в российской валюте составил 55 500 рублей, то есть больше не облагаемого налогом лимита в 42 500 рублей. Таким образом, с суммы превышения (55 500 — 42 500 = 13 000) надо будет заплатить 13%, то есть 1 690 рублей.

Так что для валютных вкладчиков размер налога будет зависеть от курса конвертации: чем он ниже, тем меньше может быть налог (либо его вообще не будет).

Закон обратной силы

Казалось бы, то, что закон не имеет обратной силы, — это аксиома. Очевидно же, что нельзя применять новые правовые нормы к действиям, совершенным до их введения. Но в случае с налогом на вклады наши законодатели либо случайно, либо сознательно проигнорировали один момент. Депозитные поправки вступили в силу в 2021 году, но под налогообложение могут попасть и вклады, открытые намного раньше.

Все дело в пункте о том, что налог рассчитывается исходя из года, в котором был реально выплачен доход. Допустим, в 2019 году вы открыли двухлетний депозит с выплатой процентов в конце срока. Соответственно, положенный доход вы получили в 2021 году. Если доход превысил те же 42 500 рублей, значит, вам тоже придется заплатить 13% налога. Выглядит это, конечно, абсурдно, но платить все равно придется. О проблеме невольных жертв закона с обратной силой законодатели отлично знают, но до сих пор никто даже не предпринял попыток устранения правового казуса.

Миф про миллионеров

Многие вкладчики твердо убеждены, что налог затронет только миллионеров. Надо сказать, что немалую лепту в это заблуждение внесли СМИ, которые друг за другом массово ретранслируют посыл, что вклады до 1 млн рублей под налог не подпадают. Тем не менее такой законодательной нормы просто не существует. В тексте внесенных в Налоговый кодекс поправок вообще ничего не говорится про размер вкладов. Сумма 1 млн рублей фигурирует там исключительно как величина для расчета налогового вычета.

Многие в этом не разобрались, отсюда и родился миф про не облагаемые налогом депозиты до миллиона. На самом деле они могут быть еще как налогооблагаемыми — все зависит от ставки по вкладу.

Пример.Допустим, в 2020 году вы положили на год 700 тыс. рублей под 7%. Ваш доход в 2021 году составил 49 тыс. рублей, то есть превысил не облагаемый налогом лимит 42 500 рублей. Таким образом, с суммы превышения (49 000 — 42 500 = 6 500) вам придется заплатить 13%, то есть 845 рублей.

Вот вам и налог по далеко не миллионному депозиту. Так что не стоит уповать на то, что за вклад меньше миллиона ничего не придется платить. Теперь, открывая депозит, лучше посчитать все заранее.

Когда платить

Никаких налоговых деклараций по депозитному сбору заполнять и сдавать не требуется. Как и в случае с имущественными налогами, Федеральная налоговая служба (ФНС) сама рассчитает сумму, которую вы обязаны заплатить, и пришлет вам квитанцию. До 1 февраля банки должны передать в ФНС сведения о доходах вкладчиков за 2021 год. Если вы подпадаете под налог, осенью ждите уведомление из налоговой. Оплатить налог требуется до 1 декабря.

Если вы не согласны с начисленной вам суммой, претензии надо предъявлять ФНС. В банки обращаться бессмысленно — они даже не будут знать, сколько налоговая вам насчитала. Если до 1 декабря вы так и не придете к консенсусу с налоговой, лучше заплатить требуемую сумму, а затем уже продолжать разбирательства. Иначе вы автоматически попадете в налоговые должники со всеми вытекающими последствиями в виде штрафов и пеней.

А можно не платить?

Если вам насчитали налог, никаких законных оснований для освобождения от него нет.

Вариант не платить только один — открывать вклады, доход по которым не будет превышать не облагаемый налогом минимум. На 1 января 2022 года ключевая ставка ЦБ была 8,5%. Значит, налоговый вычет по этому году будет не 42 500 рублей, как в 2021 году, а уже 85 тыс. рублей.

Вот и считайте, на какую сумму оформлять депозиты, чтобы проценты по ним не перевалили за 85 тыс. рублей. Сейчас годовой вклад можно открыть под 9%: в этом случае, чтобы не попасть под налог, надо размещать не более 940 тыс. рублей. Правда, этот расчет будет актуальным, только если доход по депозиту вы получите в этом году, так как на 1 января 2023 года, скорее всего, будет действовать совсем другая ставка ЦБ, и какой она будет, сейчас никто не скажет. Поэтому нельзя спрогнозировать, каким в следующем году будет налоговый вычет — больше или меньше 85 тыс. рублей.

Для минимизации налога можно раздробить сумму между родственниками. Допустим, у вас есть 1,5 млн рублей. Тогда половину можно положить себе на вклад, а на другую половину депозит откроет супруг. Если у вас есть ребенок, который имеет право открывать депозиты, процесс дробления еще больше упрощается. Схема абсолютно легальная, никто ничего при ней не нарушает. А вот разносить деньги по разным банкам для ухода от налога бессмысленно: как уже отмечалось, ФНС будет суммировать процентный доход, полученный вкладчиком во всех банках.