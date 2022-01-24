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Цитата дня. Про злых женщин в ИФНС

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Юрий Куриленко, руководитель УФНС по Алтайскому краю дал интервью ИА «Амител».

Больше всего нам понравилось вот это: «Как ФНС меняет внутреннюю корпоративную культуру, чтобы улучшить благополучие сотрудников: «Мы же все говорим, что приходим в операционный зал и видим какую-то грустную женщину, обозлённую на весь мир. Мы работаем сейчас с тем, чтобы у нас таких женщин не было. Мы хотим, чтобы они улыбались, радовались жизни и понимали, что на самом деле это прекрасная профессия, и общение с людьми должно приносить радость, может приносить радость, а не просто обузу».

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

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