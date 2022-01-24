Банкротство: обзор ключевых позиций ВС РФ и КС РФ за IV квартал 2021 года

Может ли субсидиарный ответчик оспорить требования кредиторов? Какую цену считать очевидно заниженной? В каких случаях управляющий не вправе продавать имущество должника? О позициях по этим и другим вопросам читайте в обзоре.

Очевидно заниженная цена кратно отличается от рыночной

Едва ли не каждая компания, которая купила имущество по очень выгодной цене, через несколько лет может его лишиться, не вернув при этом потраченные деньги.

Причина — продавец станет банкротом, а при анализе его сделок ту самую покупку сочтут подозрительной и аннулируют. Покупатель теоретически может получить обратно деньги, но фактически, скорее всего, не получит. В очень редких случаях имущества банкрота хватает для расчета со всеми кредиторами, а покупатель будет одним из последних в очереди.

Доводы о том, что сделка безупречна, а продавца тщательно проверяли и признаков банкротства у него не было, не помогут. Сам факт покупки по бросовой цене будет говорить о том, что покупатель как минимум действовал неосмотрительно.

Как компании-покупателю определить, где грань между рыночной и заниженной ценой, чтобы обезопасить сделку?

Верховный суд сформулировал важное общее правило: подозрительной для покупателя должна быть цена, которая в 2 раза и более ниже рыночной. Такая цена, отметил суд, «должна вызывать недоумение или подозрение у любого участника оборота».

В зависимости от конкретной рыночной конъюнктуры эта разница может быть и меньше (например, при ажиотажном спросе на предмет сделки в условиях его дефицита).

Определение ВС РФ от 23.12.2021 N 305-ЭС21-19707

Контролирующее должника лицо может оспорить требование кредитора

Тренд на расширение процессуального статуса контролирующих лиц сохранился. В предыдущем обзоре мы рассказывали, что Верховный суд разрешил им оспаривать действия конкурсного управляющего.

В IV квартале сходную проблему рассмотрел Конституционный суд: может ли бывший директор, которого заставили отвечать по долгам предприятия-банкрота, оспорить требования кредиторов?

Суд отметил: в деле о банкротстве нужно соблюсти баланс прав и законных интересов разных сторон. Раз контролирующее лицо могут привлечь к ответственности, значит, у него должно быть достаточно инструментов для судебной защиты.

Возможность оспорить включение требования в реестр — один из таких инструментов. Разумеется, речь идет о требованиях только за период, когда субсидиарный ответчик контролировал работу организации-банкрота.

Постановление КС РФ от 16.11.2021 N 49-П

Управляющий должен обосновать, почему нужно привлечь организатора торгов

По общему правилу расходы на проведение банкротных процедур производят за счет должника. Увеличение таких расходов (например, при оплате услуг сторонних специалистов) негативно отражается на кредиторах: они могут получить меньше, чем ожидали.

В споре, который рассмотрел ВС РФ, управляющий привлек стороннюю компанию, чтобы продать право аренды земли. По итогам продажи ей полагалось 63 млн руб. или 5% от цены сделки.

Верховный суд с такой сделкой не согласился и привел аргументы, которые помогут кредиторам в аналогичных спорах:

управляющий должен провести торги сам либо обосновать, какую пользу принесет привлечение сторонней организации (например, снизит расходы должника);

условие о вознаграждении в виде процента от цены сделки не должно приводить к излишним тратам. 63 млн руб. за стандартный набор действий, которые мог взять на себя сам управляющий, — неравноценная оплата;

собственником и директором организатора торгов был руководитель СРО, в которой состоял управляющий. В связи с этим фактом, подчеркнула коллегия, «признак недобросовестности еще более усиливается».

Напомним, что в мае 2021 года ВС РФ рассматривал дело, в котором управляющий потратил на сторонних специалистов больше, чем положено. Суд указал, что управляющий обязан:

получить одобрение суда, и только потом привлекать сторонних специалистов сверх лимита расходов;

доказать, почему нельзя те же функции поручить штатным сотрудникам должника или выполнить самостоятельно;

подтвердить, что у сторонних специалистов действительно есть требуемые компетенции;

обосновать рыночность цены услуг сторонних специалистов;

Наличие решения собрания кредиторов не освобождает управляющего ни от одной из перечисленных обязанностей.

Определение ВС РФ от 07.10.2021 N 305-ЭС16-20151

Управляющий не должен без надобности распродавать имущество должника

Принято считать, что главная задача банкротства — максимально выгодно продать имущество должника, чтобы погасить долги перед всеми кредиторами.

В деле, которое рассмотрел Верховный суд, задачу перевыполнили: управляющий распродал несколькими лотами недвижимость должника-физлица, выручив сумму, которая в несколько раз превысила размер обязательств. При этом на момент продажи третье лицо внесло на депозит суда средства для погашения всех долгов.

Верховный суд посчитал недобросовестными следующие действия:

выставить имущество банкрота на продажу в ситуации, когда есть фактически исполненное заявление третьего лица о погашении долгов (пусть еще и не получившее одобрение суда);

продать имущество сверх объема, который необходим для расчета с кредиторами.

Кроме того, суд отметил: если для погашения долгов достаточно продать часть имущества, нужно учесть мнение должника относительно того, какие конкретно объекты продавать.

Определение ВС РФ от 14.10.2021 N 305-ЭС21-10040

Управляющий вправе получить через суд информацию об имуществе детей физлица-банкрота

Еще один тренд в банкротных спорах 2021 года — снятие барьеров для оперативного и полного получения информации об активах должников-физлиц и физлиц, контролирующих должника-организацию.

В предыдущем обзоре мы рассказывали о позициях, которые касаются сведений о недвижимости и родственных связях таких физлиц.

В IV квартале Верховный суд разъяснил, можно ли получить информацию об имуществе не только самого физлица, но и его детей.

Отмечено: иногда должники переводят собственность на детей, чтобы таким образом вывести активы.

Если есть минимальные подозрения в том, что родитель-банкрот фиктивно оформил имущество на детей, суд обязан разрешить управляющему получить данную информацию.

Определение ВС РФ от 15.11.2021 N 307-ЭС19-23103(2)

Ликвидация кредитора — не повод исключать его требование из реестра

Уступка кредитором своего требования к банкроту не редкость в договорной работе. Возникают ли у цессионария риски, если цедент будет ликвидирован, а конкурсный управляющий и суд в деле о банкротстве еще не будут знать об уступке?

В деле, которое рассмотрел ВС РФ, часть нижестоящих судов посчитала так: раз никто об уступке не знал, а цессионарий долго бездействовал, требование ликвидированного кредитора правомерно исключили из реестра.

Верховный суд указал: требование ликвидированного кредитора исключать из реестра нельзя.

Определение ВС РФ от 20.12.2021 N 307-ЭС18-15392(3)