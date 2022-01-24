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Чего бизнесу ждать от налогового контроля в 2022 году

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Рубрика Налоговые проверки
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Еще когда ФНС возглавлял Михаил Мишустин, налоговики взяли курс на сокращение числа налоговых проверок, но увеличение при этом доначислений с каждой проверки. Если посмотреть на статистику с 2011 года, то видно, что так на деле и происходит.

Давайте разбираться, в чем это выражается.

Добровольные побуждения

Как же налоговики добиваются больших доначислений? Прежде всего, акцентом на побуждении к добровольным уточнениям и уплате налогов.

У инспекторов есть специальная методология, цель которой — чтобы налогоплательщик проверял себя сам. Понять, в чем она выражается, можно прямо на сайте ФНС.

Там в разделе «Прозрачный бизнес» есть возможность с помощью электронных сервисов проверить свою организацию на соответствие тем критериям, которые налоговики считают доказательствами реальности бизнеса.

В них входят:

  • объем уплаченных налогов относительно выручки;
  • объем вычетов по НДС;
  • объем зарплатных налогов;
  • зарплата по отрасли;
  • рентабельность продаж;
  • рентабельность активов, которые есть у бизнеса.

Эта методология есть в основном приказе ФНС России о концепции планирования выездных налоговых проверок от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@.

Как работает предпроверочный анализ

Чаще всего, основные выводы о благонадежности бизнеса и необходимых доначислениях налоговики делают еще до начала проверки. Речь, конечно, о предпроверочном анализе.

Принцип работы предпроверочного анализа заключается в том, что еще до проверок инспекторы запрашивают у бизнеса нужные документы — присылают требования для этого. Полученную информацию сохраняют в элекронных базах и программах типа АСК НДС 3, давая возможность отследить перемещение денег между счетами компаний и физических лиц.

Дальше — если совсем грубо — выборка претендентов на проведение проверок сужается.

То есть, выходя на проверку, налоговики уже обладают информацией о том, по каким контрагентам они будут применять доначисления и в каком примерно объеме эти начисления будут.

Впрочем, сначала вас все равно будут побуждать уточниться и доплатить добровольно.

В чем цели?

Главная цель и добровольных побуждений, и предпроверочного анализа, и самих проверок в том, что в итоге вам должны не только доначислить, но и взыскать налоги.

Если к вам приходят уже с проверкой, то налоговики не просто уверены в том, что могут доначислить, но еще и знают, что у вас есть ресурсы расплатиться по этим доначислениям.

Важный момент и по поводу банкротства. Нынешний глава ФНС Даниил Егоров сделал акцент на этой процедуре и в программы налоговиков внесли нужные изменения. Если раньше ФНС редко выступала инициатором процедуры банкротства, то сейчас эта процедура стала автоматической.

Как это работает? Если у организации есть налоговая задолженность более 300 000 рублей (причем неважно, получена она была во время проверки или вне ее), то после прохождения всех необходимых мероприятий, таких как блокировка счетов и направление исполнительного производства приставам, налоговая примерно через 3 месяца после неуплаты автоматически подает на банкротство юрлица и запускает процедуру.

Выводы для бизнеса

Зная в общих чертах, как работают налоговики и на чем будут продолжать делать акценты в 2022 году, бизнесу лучше работать на упреждение проблем.

Тревожный сигнал — если вам начинает поступать большое количество требований. Это означает, что по вам уже ведется работа. Если отвечать на требования становится все сложнее — или вы с самого начала сомневаетесь в ответах и понимании, чего от вас хочет налоговая, лучше обратиться к юристам.

С чем должен помочь юрист? Во-первых, правильно классифицировать действия и запросы налоговиков, грамотно на них ответить. Во-вторых, разобраться, все ли хорошо в работе организации, насколько обоснованы требования и претензии к вам. А дальше отстоять свои права, если все же началась проверка.

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