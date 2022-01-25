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Цитата дня. Про налоговую прозрачность

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Глава ФНС Даниил Егоров выступил на Общественном совете при ФНС России.

Среди прочего он рассказал и про единый налоговый платеж, который заработает для бизнеса уже в этом году:

«Клиентам останется один платеж, который будет прозрачно и понятно распределяться между всеми налогами. Наша задача, чтобы люди нам поверили и были абсолютно уверены в прозрачности».

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