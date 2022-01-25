Как написать пояснение в ФНС: примеры и детали

Пояснения в налоговую подают в случае, если от инспекции получено соответствующее требование. Составляется этот документ в произвольной форме, кроме ситуаций, когда запрашиваются пояснения к НДС-декларации. Содержание ответа на требование зависит от того, какие расхождения или ошибки найдены в декларации и по какому налогу. Подать пояснения можно на бумаге или в электронном формате. Если речь идет о пояснениях к НДС, представить их можно только в электронном виде. Ответить на требование необходимо в течение пяти дней.

О том, как правильно составить пояснения, читайте в нашей статье.

Пояснение в налоговую о дарении квартиры родственнику

В случае, если налогоплательщик получил в дар квартиру или доход от продажи недвижимости, находившейся в собственности менее трех лет, и не представил декларацию по форме 3-НДФЛ, налоговики вправе инициировать проверку. Связано это с пунктом 1.2, внесенным в ст. 88 НК РФ Законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ. ИФНС вправе проводить «камералку» в отношении отдельных незадекларированных доходов физлиц.

Эти полномочия ФНС получила с 16.07.2021, то есть со следующего дня, установленного кодексом для оплаты НДФЛ. С этого момента проверяющие могут истребовать у собственника пояснения. Рекомендуемый шаблон требования о представлении пояснений о причинах, по которым не сдана форма 3-НДФЛ, ФНС привела в Письме от 02.08.2021 № ЕА-4-15/10853@. Ответить на требование налогоплательщик обязан в течение пяти рабочих дней.

Однако если квартира получена в дар от близкого родственника, тогда, согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, декларировать доход и платить НДФЛ не нужно. К близким родственникам абзац 3 ст. 14 СК РФ относит мужа и жену, родителей, усыновителей, бабушек и дедушек, дочерей и сыновей, внуков, братьев и сестер, в том числе неполнородных.

А вот если квартира получена в дар от близкого родственника и продана в период менее трех лет, то есть до истечения минимального предельного срока владения, тогда по п. 3 ст. 217.1 НК РФ получатель дохода обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Суть пояснений зависит от того, что именно требуется доказать. Факт наличия родства можно объяснить следующим образом.

Образец пояснения о получении дара от близкого родственника

Пояснение

Я, Смирнов Сергей Васильевич, получил требование из ИФНС о том, я имею незадекларированный доход, полученный мною в порядке дарения в 2021 году.

В 2021 году я получил в дар квартиру от моей матери Смирновой Т.С., поэтому согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, данный доход освобожден от налогообложения.

К заявлению прилагаются копии договора дарения и свидетельства о рождении.

11.10.2022 г. ________________/ Смирнов С.В./

Случается, что проверяющие присылают требования не получателю подарка, а дарителю, предположив, что была совершена продажа. В такой ситуации дарителю рекомендуется представить в ИФНС пояснение и приложить к нему копию договора дарения.

Образец пояснения о передаче недвижимости по договору дарения

Пояснение

Я, Смирнова Татьяна Ивановна, получила уведомление из налоговой инспекции о том, что я имею незадекларированный доход, полученный мною от реализации имущества в 2021 году.

В 2021 году я передала квартиру Смирнову С.В. по договору дарения. Соответственно, доходы по этой сделке у меня не возникли.

К заявлению прилагается копия договора дарения.

04.10.2022 г. ________________/ Смирнова Т.И./

Пояснение в налоговую по 6-НДФЛ

Налоговики могут истребовать пояснения по заполнению формы 6-НДФЛ в случаях, если в расчете (п. 3 ст. 88 НК РФ):

выявлены ошибки;

обнаружены противоречия с другой отчетностью.

Вместе с пояснениями или исправлениями можно представить в ИФНС регистры налогового, бухгалтерского учета и другие документы, которые подтвердят достоверность отраженных в расчете данных (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Суть пояснений будет зависеть от того, какие сведения запрашивает инспекция. К примеру, если в расчете:

1) уплаченный НДФЛ меньше удержанного. Это возможно, если налоговый агент вернул работникам излишне удержанный налог;

2) удержанный НДФЛ меньше уплаченного. К примеру, если в отчетном периоде были переходящие выплаты.

Пояснение в налоговую по НДС

Пояснения по НДС обычно предоставляются только в электронном виде, причем начиная с 01.07.2021 исключительно по установленному формату. Это правило установлено абзацем 4 п. 3 ст. 88 НК РФ.

Если подать пояснения не по установленному формату или на бумажном носителе, они будут считаться непредставленными, и за это оштрафуют согласно п. 3 ст. 88, п. 5 ст. 174 НК РФ.

Срок на представление пояснений — 5 рабочих дней с момента получения требования (пп. 2, 6 ст. 6.1, пп. 3, 6 ст. 88 НК РФ).

Пропуск этого срока грозит начислением штрафа (пп. 1, 2 ст. 129.1 НК РФ):

5 тыс. рублей — за первичное нарушение;

20 тыс. рублей — за повторное нарушение срока в течение года.

Инспекторы вправе истребовать (пп. 3, 6 ст. 88 НК РФ, приложение № 4 к Приказу ФНС РФ от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@, письма ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@, от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10574):

сведения по льготируемым операциям, отраженным в декларации;

пояснения по выявленным расхождениям в декларации.

Оформляются такие пояснения по-разному.

По льготируемым операциям пояснения можно составить в виде реестра документов, подтверждающих льготы по НДС (п. 6 ст. 88 НК РФ). Форма реестра, порядок его заполнения, а также формат подачи утверждены Приказом ФНС РФ от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@.

По обнаруженным ИФНС расхождениям пояснения составляются следующим образом.

Расхождения в требовании или приложении к нему будут указаны в виде специальных кодов (п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@). Каждой операции присваивается отдельный код ошибки.

Каждый код ошибки необходимо сверить с информацией, внесенной в декларацию. Следует проверить:

каждую запись путем сопоставления с документами, например, со счетом-фактурой;

расчет суммы НДС как по ставке, так и от стоимости покупки или продажи;

каждый реквизит записи, по которой выявлены расхождения, — дату, номер, сумму;

общую сумму НДС, принятую к вычету по всем записям счета-фактуры за все периоды, если вычет принимался частями (письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@).

Если декларация составлена верно, тогда в пояснениях (письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@):

сообщите, что в декларации нет ошибок, противоречий и несоответствий, следовательно, и причин для представления уточненной деклараций не имеется;

объясните причины несоответствий и почему их нельзя признать ошибкой.

Если в декларации обнаружены ошибки, но НДС не занижен, тогда в пояснениях укажите их причины и корректные данные. Вместо пояснений можно представить «уточненку» (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

Есть еще один способ, рекомендуемый ФНС, ‒ одновременно подать и пояснения, и «уточненку» (письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@). Однако такой вариант необязателен для исполнения.

Если в декларации выявлены ошибки, занижающие НДС, в этом случае придется представить «уточненку». Пояснения в такой ситуации подавать необязательно, но можно (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС РФ от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@).

Пример составления пояснений к декларации по НДС

ООО «Омега» получило требование ИФНС в электронном виде по ТКС о представлении пояснений к декларации по НДС за I квартал 2022 года.

В приложении к требованию указан код ошибки 1 в разделе 8 декларации по покупке товаров у организации «Альфа», что означает обнаружение противоречий между данными книги покупок покупателя и сведениями из книги продаж продавца.

Бухгалтер ООО «Омега» сверил данные раздела 8 декларации по НДС и счета-фактуры организации «Альфа». В результате в декларации обнаружены неверный номер и дата одного из счетов-фактур продавца.

В пояснениях, направленных по ТКС в электронном виде, указано:

причина ошибки — техническая неисправность бухгалтерской программы;

верные номер и дата счета-фактуры продавца.

Пояснение в налоговую по налогу на прибыль

Пояснения по налогу на прибыль налоговики могут запросить по нескольким основаниям.

Основание первое — занижение налоговой нагрузки. Причинами в данном случае могут стать снижение цен для привлечения клиентов, сезонность и связанные с ней падение спроса и увеличение стоимости продукции у поставщиков.

Образец пояснений по факту снижения налоговой нагрузки

Пояснения

В ответ на письмо о проведении мониторинга налоговой отчетности за 2021 год в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы и выявления причин низкой налоговой нагрузки за указанный период сообщаем следующее.

ООО «Омега» проведен анализ результатов коммерческой деятельности, а также налоговой отчетности за налоговый период 2021 года. По итогам анализа факты неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащих уплате сумм налога, в налоговой отчетности, представленной за налоговые периоды 2021 года, не выявлены.

В связи с этим нет оснований для представления уточненных налоговых деклараций за указанные периоды.

По факту снижения налоговой нагрузки ООО «Омега» за 2021 год по сравнению со среднеотраслевым уровнем поясняем, что руководством организации было принято решение о снижении с 01.09.2021 отпускных цен на реализуемые товары на 10 процентов. Данная мера принята по результатам анализа ситуации, сложившейся на рынке сбыта, с целью привлечения клиентов и повышения конкурентоспособности.

Понижение цен отрицательно сказалось на размере выручки, полученной в II полугодии 2021 года. При этом расходы организации, связанные с основной деятельностью, возросли на 5 процентов по сравнению с I полугодием 2021 года. Именно эти обстоятельства привели к снижению величины налога на прибыль и НДС, подлежащих уплате в бюджет.

В настоящее время ООО «Омега» принимает меры по снижению расходов.

Приложение:

1) копия приказа ООО «Омега» от 28.08.2021 № 113 о снижении отпускных цен на реализуемые товары;

2) пояснительная справка по результатам мониторинга доходов и расходов ООО «Омега» по итогам I и II полугодий 2021 года;

3) копия приказа ООО «Омега» от 13.01.2022 № 2 об утверждении плана по снижению расходов на 2022 год.

Генеральный директор

ООО «Омега» Михайлов / Михайлов А.Б.

Основание второе — появление убытков. Их причинами могут быть:

закупка дорогого оборудования;

затраты на запуск производства и рекламу;

чрезвычайные обстоятельства;

расторжение договоров.

При этом наличие убытков может объясняться объективными причинами и не свидетельствовать о намерении занизить базу по налогу. Этот факт и потребуется разъяснить ИФНС.

Основание третье — расхождения в данных о доходах от реализации товаров (работ, услуг) в НДС-декларациях и по налогу на прибыль. Причиной таких расхождений может быть, к примеру, неотражение в прибыли доходов, не облагаемых НДС.

Основание четвертое — расхождения данных в декларации и бухгалтерской отчетности. Здесь причинами могут быть либо ошибки в расчетах, либо различные правила определения доходов и расходов для целей налогового и бухгалтерского учета.

К примеру, наличие доходов и расходов, которые признаются в бухучете, но при этом никогда не признаются в налоговом учете. Либо они могут признаваться и в налоговом и в бухгалтерском учете, но в различных периодах (пп. 3, 4, 8 ПБУ 18/02).

Пояснение в налоговую по страховым взносам

Содержание пояснений по страховым взносам зависит от вида запрашиваемой инспекцией информации.

Существует несколько видов расхождений:

между размерами доходов, указанных в расчете по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ. Причинами таких расхождений могут быть разные принципы обложения доходов НДФЛ и взносами. Например, компенсация за задержку зарплаты взносами облагается, а налогом на доходы нет (ст. 236 ТК РФ, п. 1 ст. 217, пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Или наоборот, НДФЛ с выплат удерживается, а взносами не облагается. К таким доходам относится матпомощь бывшим работникам (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 420 НК РФ). Именно поэтому величина доходов в 6-НДФЛ и в РСВ может не совпадать. Об этом факте и нужно уведомить в пояснениях;

между сведениями в СЗВ-М и в РСВ. К примеру, число застрахованных в расчете больше, чем в СЗВ-М. Такие расхождения могут возникнуть, если работники уволились в прошлом году, а премия им выплачена в текущем периоде. Или, напротив, число застрахованных в расчете меньше, чем в СЗВ-М, тогда или не все сотрудники включены в расчет, или в СЗВ-М отражены лишние. В такой ситуации сведения придется уточнить.

Образец пояснений о причинах расхождения данных в расчете 6-НДФЛ и в РСВ

Пояснения

На требование ИФНС № 27 по г. Москве от 25.05.2022 № 15-10/2837 о предоставлении пояснений ООО «Омега» сообщает, что расхождение сведений о выплатах в пользу физических лиц по данным расчета 6-НДФЛ и расчета по страховым взносам за I квартал 2022 года связано с различной методикой определения базы, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц (далее — НДФЛ) и взносами на обязательное страхование (далее — СВ).

На основании пункта 4 ст. 420 НК РФ выплаты и иные вознаграждения в рамках ГПД, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество (имущественные права), не признаются объектом обложения СВ. Одним из видов таких ГПД является договор дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Согласно пункту 2 ст. 574 ГК РФ договор дарения движимого имущества, которое на основании ст. 130 ГК РФ включает деньги, должен быть совершен в письменной форме в случае, если дарителем является юрлицо и стоимость дара превышает 3 тыс. рублей.

В апреле 2022 года были заключены письменные договоры дарения со следующими сотрудниками организации: с Трифоновым Ю.И. (ИНН 773221281511) на сумму 30 тыс. рублей; с Крюковым И.С. (ИНН 772213781466) на 20 тыс. рублей; с Моисеевой О.Н. (ИНН 773519183525) на 32 тыс. рублей. В общей сложности были оформлены дарение и выплата 82 тыс. рублей.

Поэтому денежные средства в размере 82 тыс. рублей, выплаченные работникам по письменным договорам дарения, по п. 4 ст. 420 НК РФ, не были включены в облагаемую базу по СВ.

На основании пункта 28 ст. 217 НК РФ доходы, полученные физлицами в пределах одного налогового периода в виде подарков от организаций и превысившие 4 тыс. рублей по каждому такому лицу, являются объектом обложения НДФЛ.

Из денежных подарков был удержан и перечислен в бюджет НДФЛ на общую сумму 7 250 рублей, а именно: у Трифонова Ю.И. (ИНН 773221281511) ‒ 2 050 рублей; у Крюкова И.С. (ИНН 772213781466) — 1 500 рублей; у Моисеевой О.Н. (ИНН 773519183525) — 3 700 рублей.

На основании вышеуказанного разница между данными, отраженными в отчете 6-НДФЛ и расчете по страховым взносам за I квартал 2022 года, получилась равной сумме доходов физлиц, с которых был удержан НДФЛ.

Приложение:

копии договоров дарения с работниками ООО «Омега»;

копии налоговых регистров расчета НДФЛ и копии платежных поручений о перечислении НДФЛ в отношении Трифонова Ю.И. (ИНН 773221281511), Крюкова И.С. (ИНН 772213781466), Моисеевой О.Н. (ИНН 773519183525);

копии регистров расчета СВ Трифонова Ю.И. (ИНН 773221281511), Крюкова И.С. (ИНН 772213781466), Моисеевой О.Н. (ИНН 773519183525).

29 мая 2022 года Генеральный директор ООО «Омега» Михайлов / Михайлов А.Б.

Пояснение в налоговую по заработной плате ниже МРОТ

Выплата зарплаты ниже МРОТ по виду экономической деятельности в регионе является основанием для проведения проверки (приложение № 2 к Приказу ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

Но перед проверкой ИФНС сначала потребует представить пояснения по факту выплаты низкой зарплаты. Рекомендуем это требование не игнорировать. Дело в том, что причины для установления данного уровня оплаты труда могут быть обоснованными и вы сможете избежать включения в план выездных проверок (п. 5 общедоступных критериев оценки рисков, утвержденных Приказом ФНС РФ № ММ-3-06/333@).

Составить пояснения можно в произвольной форме. Задача — доказать, что требования трудового законодательства не нарушены, то есть зарплата сотрудника за месяц не ниже МРОТ. Данное правило действует в случае полной отработки рабочего времени и норм труда за месяц (ст. 133 ТК РФ).

Поэтому если сотрудник работал неполный месяц, его заработок, рассчитанный пропорционально отработанному времени или норме труда, вполне может быть ниже МРОТ.

Таким образом, пояснить причины невысокой зарплаты можно, к примеру, тем, что работник трудится неполный день. При этом перерасчет заработка в режиме полного рабочего времени должен показать результат, превышающий МРОТ.

Образец пояснений о выплате зарплаты ниже МРОТ

Пояснения

В ответ на требование представить пояснения о низком уровне зарплат сообщаем, что зарплата ниже МРОТ выплачивается следующим сотрудникам:

курьеру Новикову Д.И.;

кладовщику Бугрову М. Б.

Оба работника работают в режиме неполного рабочего времени (5 дней в неделю по 4 часа в день). При пересчете на полное рабочее время их оклады превышают МРОТ.