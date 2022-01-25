Зачем бизнесу консолидация отчетности

Консолидация в финансах — это процесс сбора данных с дочерних компаний с целью предоставления их доходов, расходов, активов, обязательств, капитала и денежных потоков как элементов одного экономического субъекта — группы: от двух небольших компаний до крупных холдингов со сложной иерархичной структурой владения.

Консолидированная отчетность по международным стандартам включает данные о внутренних оборотах купли-продажи между дочерними предприятиями, конвертации из множества национальных валют в валюту группы и другие действия. Все это кажется вполне очевидным и понятным процессом. Но почему компании вкладывают миллионы рублей в автоматизацию консолидации и нанимают целые отделы персонала?

Кому нужна консолидированная отчетность

Если у компании нет внешних инвесторов, она не обращается на бирже, не берет кредиты в банке и ее не обязывает к этому закон — она не обязана привязываться к международным стандартам в своей отчетности.

Но для публичных компаний, торгующих на бирже, ведущих дела с иностранными партнерами или попадающих под действие законодательства, ведение регламентированной консолидированной отчетности — это необходимость.

Отчетность с точки зрения математики: просто, но не верно

Составить отчетность для одной компании просто. Например: за месяц продали товаров на 10 000 рублей — выручка составляет 10 000 рублей. Купили оборудования на 7 000 рублей — расходы составляют 7 000 рублей. Вычтем расходы из доходов и получим прибыль за месяц в размере 3 000 рублей.

Все просто!

Но вот две компании решили объединиться в группу и сделать ее публичной — и отчетность усложняется.

Представьте, что есть девочка Маша. Она работает, получает зарплату, совершает покупки — это ее доходы и расходы. Есть мальчик Саша, он тоже получает зарплату, совершает траты — это его доходы и расходы. Или, если говорить языком финансов — P&Lотчет о прибылях и убытках. ?Маша и Саша познакомились, начали жить вместе, затем поженились и встал классический вопрос — как вести семейный бюджет?

Если серьезно, то нельзя просто сложить доходы компании А с доходами компании В. Допустим, в течение месяца компания А продала компании В товаров на 20 000 рублей и купила у компании В услуг на 9 000 рублей. Если мы захотим посчитать выручку группы за этот месяц, мы просто сложим 20 000 9 000 и получим, что доходы группы составляют 29 000 рублей. Это верно с точки зрения математики, но не с точки зрения финансов.

Когда нужно показать выручку группы компаний, мы не можем просто сложить доходы всех входящих в нее дочерних предприятий и сказать, что это и есть прибыль группы. Доходы и расходы от продаж и покупок услуг, оборудования или других активов между компаниями группы не являются доходами и расходами с точки зрения этого объединения. Группа не должна отражать эти операции в своей консолидированной отчетности.

У наших героев теперь есть сын — Петя. Представьте, что родители дают ему 100 рублей на карманные расходы: с точки зрения Пети его доходы выросли, но с точки зрения семьи — ничего не изменилось, мы просто переложили 100 рублей из кошелька мамы в карман ребенка.

Получается, что хотя и компания А и компания В имеют какие-то операции, у группы в целом выручки нет. Но если бы наши компании вели деятельность не только друг с другом, но еще и, например, со сторонней компанией С, то эти операции в отчетности нужно было бы учитывать.

А теперь Петя получил в подарок на день рождения от друзей 500 рублей. С точки зрения всей семьи — это доход, несмотря на то, что принадлежат эти деньги Пете.

Так в чем же сложность? Разве сложно исключить операции внутри компаний группы? Почему компании вкладываю миллионы рублей в автоматизацию консолидации и нанимают целые отделы персонала?

Отчетность в реальности: сложно, но правильно

В жизни все гораздо сложнее, чем в примере, описанном выше. В реальности у компаний не бывает по 2, 3 или 10 операций за период — обычно их десятки тысяч, и вручную исключить тысячи внутригрупповых операций из общего списка задача практически не выполнимая. А если и выполнимая, то к тому моменту, как вы закончите сводить все операции, наступит новый отчетный период, и все придется начинать заново. И это без учета ошибок и человеческого фактора.

А что, если в группу входят компании из России, Европы и Азии? У каждой из них свой отдельный учет, свои бухгалтеры, свои стандарты и планы счетов. В этом случае даже с простым математическим сложением будет не легко: как мы не можем складывать бананы с машинами, так и складывать различные национальные стандарты мы тоже не должны. Потому что одни и те же показатели в разных стандартах нельзя интерпретировать одинаково.

Вернемся к нашей семейной паре. У них есть друзья Толя и Оля, которые тоже ведут семейный бюджет. У обеих семей в бюджете есть статья «развлечения», но наши герои тратят на нее примерно в 2,5 раза больше, чем их друзья. Начали разбираться. В конце концов выяснили, что Саша и Маша под «развлечениями» понимают все возможные траты на досуг, в том числе и расходы на отпуск. А Толя и Оля расходы на отпуск относят в отдельную статью «отпуск». После приведения всех затрат к одному знаменателю все встало на свои места.

Чтобы при составлении отчетности учитывать разницу в стандартах компаний, используют единый формат — консолидацию по международным стандартам (МСФО) — сопоставимые, понятные и единые для всех требования к предоставляемой отчетности. Это помогает систематизировать процессы компании и получить прозрачное и четкое представление о ее финансовом положении.

Отчетность, подготовленная по этим принципам, будет справедливой оценкой финансового состояния компании. Она будет содержать всю необходимую информацию как для собственников и акционеров, так для банков и инвесторов.

Дополнительные сложности: доли владения

А потом в игру вступают доли владения. Вероятно, вы слышали такие термины, как «доля миноритариев», «ассоциированные компании», «элиминация гудвилла», «пропорциональная консолидация».

Во-первых, все они нужны для того, чтобы исключить все вложения «мамы» в «дочек»: с точки зрения группы это будет инвестиция в себя.

Во-вторых, нужно учесть, что «мама» может владеть «дочками» не полностью, а, например, только определенным процентом.

Если группа владеет одной из дочерних компаний только на 60%, то логично, что она не может присваивать себе 100% прибыли «дочки».

Но высчитывать проценты отдельно по каждой статье, опять же, довольно трудоемко. В этом случае помогает расчет NCI — non-controlling interest или доля миноритариев— той части прибыли «дочки», которой мы не владеем. Посчитанный NCI необходимо исключать из итоговой прибыли группы.

Вывод

Для ведения этого процесса есть множество инструментов: начиная от excel заканчивая сложными CPM системами. Вести отчетность в excel для 10 дочерних компаний — сложно, но реально. А вот с ростом группы все это из задачи «со звездочкой» превращается в невыполнимую миссию. И чтобы не сходить с ума над файлами в конце отчетного периода, нужно вовремя пересмотреть процессы и внедрить автоматизированное решение.