Кто и как должен отчитываться о прослеживаемых товарах: что спрашивают на форуме «Клерка»

Больше полугода прошло с момента старта системы прослеживаемости товаров в России. Многие до сих пор не разобрались в деталях и не понимают, почему купив монитор или холодильник в офис, вы тоже становитесь участником системы.

Приведем немного теории и практические примеры.

Где смотреть нормативку

Коротко напомним, что система прослеживаемости заработала с 8 июля 2021 года. Регулируют систему:

В скором времени заработает система штрафов за нарушения в системе прослеживаемости — для этого готовят поправки в КоАП.

Кто и как отчитывается

Прежде всего, отчеты сдают организации и ИП, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе и ЕСХН, если получено освобождение от уплаты НДС.

Кроме того, организации и ИП на ОСНО, если ими получено освобождение от НДС по статье 145 НК.

И наконец, те, кто платит НДС, но для этого есть отдельный перечень случаев.

Скачать его можно во вложениях к статье.

Какие товары подлежат прослеживаемости

В «Клерк.Консультациях» задали такой вопрос:

«Вопрос по продаже товара, произведенного на территории РФ. Товар имеет сертификат соответствия, согласно коду ТН ВЭД подлежит прослеживаемости. Надо ли по такому товару выставлять электронную счет-фактуру и подавать отчет в налоговую по движению с прослеживаемыми товарами?»

Запомните: прослеживаемости подлежат только импортные товары. Определять точнее надо по коду ТН ВЭД ЕАЭС или ОКДП2.

Следующий важный момент. Перечень прослеживаемых товаров не окончательный, он может меняться. На форуме «Клерка», например, интересуются: войдет ли в него монитор видеодомофона? Сейчас его там найти не могут.

Актуальный перечень прослеживаемых товаров на 1 января 2022 года можно скачать во вложениях к статье.

Про учет и отчетность

Один из самых важных моментов в отчетности — это заполнение счетов-фактур. Коротко расскажем, как это делается.

Информацию о прослеживаемых товарах заполняют в специально предусмотренных для этого полях — это графы 11, 12, 12а и 13:

в графе 11 по операциям с прослеживаемыми товарами нужно записывать РНПТ, по остальной продукции указывают регномер декларации на товары;

в графах 12 и 12а пишут код и условное обозначение единиц измерения товаров, которые подлежат прослеживанию;

в графе 13 записывают количество прослеживаемого товара, в отношении которого составлен счет-фактура.

Так что на вопрос читателя:

«...если бы монитор был российского производства, нужно ли в таком случае заполнять графы 12,12а,13 в счет фактуре?»

ответ однозначный: эти графы заполняются только по прослеживаемым товарам.

Другой документ по прослеживаемым товарам, который вызывает вопросы — УПД. Вот ситуация:

«Индивидуальный предприниматель, применяет упрощенную систему налогообложения. Приобретены мониторы, которые подлежат прослеживаемости. По договору подряда данные мониторы будут установлены у Заказчика при создании автоматизированных рабочих мест. Учитываются у ИП как материалы , и будут списаны на затраты при выполнении работ, согласно сметы и акта выполненных работ. Как учитывать данные мониторы в системе прослеживаемости?»

Эксперт «Клерка» Надежда Камышева посоветовала сделать так: отправить заказчику УПД в электронной форме с указанием данных прослеживаемых товаров. При этом не надо выделять отдельно мониторы в УПД, а сделать так:

Как показать реализацию товаров физлицам

Если речь о продаже товаров «физикам», бухгалтеры часто не понимают, как отразить ее в отчетности о прослеживаемости. Вопрос возникает из-за наличия в отчете граф 7 — 9 с данными контрагента, а ФИО покупателя, конечно, никто не спрашивает.

Например, на форуме «Клерка» задали вопрос:

«ИП на ПСН по розничной торговле продает коляски и автокресла физлицам. Должен ли он сдавать уведомления об остатках товаров и последующие отчеты? Вначале думала, что должен, но прочитала в одной статье, что при реализации физлицам для собственных нужд отчеты не сдаются. Так надо отчитываться или нет?»

Графы 7 — 9 табличной части отчета заполняются только для операций с кодами 08 (реализация дипломатическим и др. международным представительствам). Для реализации товаров физлицам предназначен код 04, а графы 7 — 9 заполнять просто не нужно.

Ответ на вопрос с форума однозначный: отчет сдается, с кодом 04. Иначе товар будет числиться на розничном продавце в системе.