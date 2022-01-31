Цитата дня. Про волшебные зарплаты четырехдневки

Дмитрий Медведев внезапно вернулся к идее четырехдневной рабочей недели. Зампредседателя главы Совбеза считает, что зарплаты при переходе на такой режим должны сохраняться прежними.
Четырехдневка вполне удобна для удаленщиков, которых на волне пандемии становится все больше, заявил Медведев в интервью СМИ.
Особенн нам понравилось это:
«Никто никогда не говорил, что четырехдневная рабочая неделя это минус в деньгах. Нет, конечно. За четыре дня нужно получать так же, как сейчас за пять.»
Как именно работодатели смогут это сделать, Медведев не добавил. Но рассказал, что переходить на четырехдневку надо «по мере созревания экономических предпосылок».
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