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Цитата дня. Про растерянность

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Рубрика Новости ФНС
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Владимирские налоговики взялись за серые зарплаты в своем регионе. И рассказали, что собираются с ними делать.

Перед закондательным собранием Владимирской области отчиталсяруководитель регионального УФНС Марат Фахретдинов.

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Он сказал, что зарплаты ниже, чем в среднем по отрасли, у значительной части владимирских предприятий. А еще признал, что пока у налоговой нет механизмов, которые могли бы решить эту проблему:

«Я скажу, что очень много плательщиков, причем даже среди ведущих предприятий региона, имеют отклонения от уровня среднеотраслевых зарплат. Перечень большой, очень большой. Мы проводим эту системную работу, но каким-то нажатием кнопки или принятием какого-то нормативно-правового документа ситуацию радикально не исправить. Мы пока решения проблемы серых зарплат не видим.»

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