Цитата дня. Про растерянность

Владимирские налоговики взялись за серые зарплаты в своем регионе. И рассказали, что собираются с ними делать.

Перед закондательным собранием Владимирской области отчиталсяруководитель регионального УФНС Марат Фахретдинов.

Он сказал, что зарплаты ниже, чем в среднем по отрасли, у значительной части владимирских предприятий. А еще признал, что пока у налоговой нет механизмов, которые могли бы решить эту проблему: