Цитата дня. Про растерянность

Владимирские налоговики взялись за серые зарплаты в своем регионе. И рассказали, что собираются с ними делать.
Перед закондательным собранием Владимирской области отчиталсяруководитель регионального УФНС Марат Фахретдинов.
Он сказал, что зарплаты ниже, чем в среднем по отрасли, у значительной части владимирских предприятий. А еще признал, что пока у налоговой нет механизмов, которые могли бы решить эту проблему:
«Я скажу, что очень много плательщиков, причем даже среди ведущих предприятий региона, имеют отклонения от уровня среднеотраслевых зарплат. Перечень большой, очень большой. Мы проводим эту системную работу, но каким-то нажатием кнопки или принятием какого-то нормативно-правового документа ситуацию радикально не исправить. Мы пока решения проблемы серых зарплат не видим.»