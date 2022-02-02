Строка 100 декларации по налогу на прибыль: как заполнить

В ходе осуществления своей деятельности организация может получить доходы, которые нельзя признать выручкой. То есть это доходы, которые не связаны с реализацией товаров, работ или услуг. Такие доходы НК РФ относит к внереализационным доходам организации, для отражения которых в декларации по налогу на прибыль предназначены строки 100–106 приложения № 1 к листу 02. В нашей статье расскажем, как заполнить строку 100 декларации и существуют ли особенности ее заполнения.

Как заполнить строку 100 в декларации по налогу на прибыль

Напомним, что порядок заполнения декларации по налогу на прибыль установлен Приказом ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@.

В строке 100 приложения № 1 к листу 02 декларации отражаются внереализационные доходы организации. Статья 250 НК РФ относит к внереализационным доходам организации все доходы, которые не указаны в статье 249 НК РФ, то есть те доходы, которые нельзя признать выручкой.

Приведем примеры, когда доходы организации следует учитывать в качестве внереализационных в соответствии со статьей 250 НК РФ:

если доходы получены за прошлые периоды, но выявлены в отчетном периоде;

в результате инвентаризации в организации обнаружены излишки имущества;

организация является контролирующим лицом иностранной компании, и ею получена прибыль;

организация сдает имущество в аренду или субаренду, и указанный доход не определяется по ст. 249 НК РФ;

учреждение получает проценты по договорам кредита, займа, по ценным бумагам;

у организации есть доля в другой организации, и она получает доход от долевого участия.

При заполнении в отчетном периоде декларации налогоплательщику в строке 100 (если им получены внереализационные доходы) следует отразить их общую сумму.

Далее в строках 101–106 необходимо прописать суммы таких доходов в зависимости от их видов.

Так, строка 101 — доходы за прошлые годы, выявленные в отчетном периоде.

Строка 102 — стоимость имущества, которое было получено вследствие демонтажа, реконструкции, ремонта основных средств.

Строка 103 — стоимость товаров, работ, услуг, которые получены безвозмездно (кроме установленных ст. 251 НК РФ).

Строка 104 — стоимость излишков.

Строка 105 — расходы на капвложения, восстановленные по п. 9 ст. 258 НК РФ.

Строка 106 — доходы, полученные в ходе дилерской деятельности.

Показатель строки 100, как правило, должен быть равен сумме показателей строк 101–106.

Однако следует учитывать, что отдельные строки, такие как 101–106, образованы не для всех видов внереализационных доходов, перечисленных в статье 250 НК РФ. Поэтому если определенного вида дохода, который относится к внереализационным, нет в строках 101–106 декларации, отдельно его расписывать не нужно. Сумму дохода следует посчитать и указать в общей сумме по строке 100. В таких случаях показатель строки 100 будет больше суммы показателей строк 101–106.

Приведем пример заполнения организациями строки 100 декларации.

Организация ООО «Цефей» в городе Воскресенске занимается производством и продажей фасадных панелей. В ходе своей деятельности указанное общество заключило в 2021 году договор аренды принадлежащего ему земельного участка с ООО «Координаты». Других внереализационных доходов у ООО «Цефей» в 2021 году не было. При заполнении декларации по налогу на прибыль за 2021 год ООО «Цефей» в строке 100 указало сумму, полученную по договору аренды, в размере 600 тыс. тысяч рублей. Строки 101–106 декларации не заполняются.

Заполнение строки 100 в квартальной декларации

Строка 100 в декларации за I квартал (декларация за II, III кварталы не подается), а также за полугодие и 9 месяцев заполняется в зависимости от получения внереализационных доходов в указанных отчетных периодах или их выявления в виде доходов за прошлые годы.

Заполнение строки 100 в годовой декларации

Строка 100 в декларации за отчетный год заполняется в зависимости от получения в нем внереализационных доходов или выявления их за прошлые периоды.