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Куда сходить бухгалтеру, не выходя из дома? Топовые события февраля 2022

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Новая волна ковида всех опять загнала на удаленку. Составили для вас небольшую подборку событий, которые можно посетить онлайн.

Бухгалтеру и кадровику

В бухгалтерском и кадровом учете изменений — тьма тьмущая, начинаешь разбираться — и руки опускаются. Не надо трудиться самому, доверьтесь экспертам. Все по полочкам разложат.

8 февраля

Что: вебинар «СЗВ-СТАЖ. Как заполнить за 2021-й и в каких случаях сдавать в 2022-м»

Ссылка: https://seminar.1gl.ru/seminar/748-szv-staj-kak-zapolnit-za-2021-y-i-v-kakih-sluchayah-sdavat-v-2022-m

Где: онлайн

Во сколько: в 10:00 мск

Зачем идти: чтобы узнать, что поменялось в форме СЗВ-СТАЖ, какие могут быть ошибки, как их исправить. И конечно, разобраться в тонкостях при сдаче: когда и кому сдавать, кому можно отчитаться на бумаге.

14-18 февраля

Что: Пятидневный семинар Эльвиры Митюковой и Елены Михеевой «Все новые ФСБУ (стандарты бухучета), налоги и МСФО»

Ссылка: https://www.sba-consult.ru/globalnye-izmeneniya-2021-2022/

Где: онлайн / можно сходить оффлайн — бизнес-центр «Я21»: Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корп. 3, в 2 минутах ходьбы от станций метро «Тимирязевская».

Зачем идти: чтобы узнать все о том, как настроить бухучет в соответствии с новыми ФСБУ, как составлять годовую отчетность, какие основы МСФО вам нужно для этого знать. По сути, эксперты разработали даже не семинар, а экспресс-курс, который можно как посетить в дни проведения, так и посмотреть в записи.

21 февраля

Что: Вебинар ИПБ России «Гособоронзаказ 2022 и учет его исполнения: право, бухгалтерский учет, налогообложение»

Ссылка: https://www.ipbr.org/activities/

Где: онлайн

Во сколько: с 10 до 17.00 мск

Зачем идти: чтобы разобраться в тяжелой для многих бухгалтеров и непонятной теме — работе с госзаказами. Эксперты расскажут все, что нужно знать как бухгалтеру, так и его руководству, чтобы не налететь на большие неприятности и не оказаться в суде.

Предпринимателю

Парочка ивентов для всех, кто уже начал или только планирует начать свое дело. Например, вы хотите открыть свою бухфирму: регистрируйтесь на эти семинары, чтобы с самого начала работать без проблем с теми же налоговиками.

10 февраля

Что: Вебинар «Возврат проблемных долгов организаций в условиях кризиса. Алгоритм и кейсы»

Ссылка: https://school.kontur.ru/video/11385

Где: онлайн

Во сколько: с 10 до 12.00 мск

Зачем идти: чтобы научиться грамотно и эффективно работать с должниками и удерживать бизнес на плаву даже в кризис. Важно знать и бухгалтерам, и директорам, и собственникам бизнеса.

5 февраля

Что: «Семинар для начинающих предпринимателей»

Ссылка: https://www.profirost.ru/learn/i-predprinimatel.html

Где: онлайн

Зачем идти: чтобы разобраться в тонкостях налоговых режимов, построить механизм действий для открытия собственного бизнеса и с самого начала работать так, чтобы не вызывать подозрений налоговиков и других контролирующих ведомств. Важно, в том числе, для бухгалтеров-аутсорсеров, которые планируют расширить бизнес.

Про налоги

Чего ждать от налоговиков в 2022 году? К чему заранее подготовиться и как избежать рисков? Мы нашли очень классные возможности ответить на эти вопросы (немного заскочили на март).

4 февраля

Что: Вебинар «Тенденции развития практики применения статьи 54.1 НК РФ в 2021 году»

Ссылка: https://www.nalog.gov.ru/rn61/news/activities_fts/11833276/

Где: онлайн

Во сколько: с 10.00 до 11.30 мск

Зачем идти: чтобы услышать из уст самих налоговиков, как доказывают необоснованную налоговую выгоду, что сейчас актуально для налоговых проверок и как работает знаменитое «письмо года» ФНС о статье 54.1 НК.

4 марта

Что: «Всероссийский налоговый форум 2022»

Ссылка: https://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/vserossiyskiy-nalogovyy-forum-2022/?fbclid=IwAR0QymVomsgaOImgMHvx6qxit553CqXhKD-kBhaq7M8q9MKHZ-11OZUmSjI

Где: онлайн / можно посетить оффлайн: г. Москва, проспект Вернадского, 82, Корпус 1

Во сколько: начало в 12.00 мск

Зачем идти: чтобы вместе с топовыми налоговыми юристами и консультантами со всей страны разобрать по косточкам последние изменения в налогах и налоговой политике, понять, чего будут хотеть от вас инспекторы в 2022 году и как при этом отстоять свои права.

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