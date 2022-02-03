Бухгалтерская отчетность за 2021 год: важные детали

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» трижды в течение 2021 года претерпел изменения, последние были внесены перед самым новым годом Федеральным законом от 30.12.2021 № 443-ФЗ. В статье поговорим о том, кто, куда и какие формы отчетности должен представлять, рассмотрим их состав и порядок заполнения, руководствуясь актуальными изменениями в бухгалтерском законодательстве.

Кто сдает бухгалтерскую отчетность

Все компании, у которых нет освобождения от сдачи отчетности в ФНС, должны представлять ее, вне зависимости от вида осуществляемого ими деятельности или размера годовой прибыли. Из этого общего правила есть исключения, установленные ч. 4 ст. 18 закона о бухучете.

Так, Центральный Банк России и компании, которые сдают туда финансовую отчетность, бюджетные и религиозные организации, компании, в бухгалтерской отчетности которых есть сведения, содержащие государственную тайну, освобождены от сдачи бухотчетности.

У некоторых организаций есть обязанность предоставлять бухотчетность в Росстат. К ним относятся, в частности, юридические лица, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне.

Бюджетные учреждения также сдают бухотчетность. В зависимости от вида учреждения отчетность должна ими предоставляться учредителю, органам местного самоуправления или в иные органы.

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2021 год

Отправку бухгалтерской отчетности фирмы должны осуществлять не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Это правило закреплено в пп. 5, 5.1 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ, а также в ч. 5 ст. 18 закона о бухучете.

Если последний день срока выпадет на выходной день, то согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, бухотчетность можно будет представить в налоговую инспекцию в первый рабочий день после этой даты. Это значит, что сдача баланса и других форм за 2021 год должна состояться не позднее 31 марта 2022 года. И поскольку это рабочий день, то всем компаниям нужно успеть уложиться в отведенный срок — переноса не будет.

По общему правилу отчетным периодом будет являться период с 1 января по 31 декабря, то есть календарный год. Исключение предусмотрено для новых организаций, образованных в последнем квартале года, — после 30 сентября. В этом случае у фирмы есть выбор — годовая бухотчетность может быть сдана вместе со всеми либо отложена на один год. Если будет выбран последний вариант, то составление отчетности должно затрагивать период с момента создания компании до 31 декабря следующего после создания календарного года. Это правило содержится в ст. 15 закона о бухучете.

Так, если юридическое лицо было зарегистрировано 15 октября 2021 года, оно может не сдавать баланс и прочие формы до 31 марта 2022 года, а сдать отчетность следует до 31 марта 2023 года за период с 15 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 435-ФЗ изменены сроки сдачи исправленной бухгалтерской отчетности начиная с 2022 года. Теперь сдать исправленную отчетность нужно не позднее 31 июля года, следующего за отчетным. Если же ошибка исправлена при утверждении бухотчетности после 31 июля года, то сдать ее необходимо не более чем через 10 рабочих дней после утверждения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным.

Ранее исправленную версию нужно было представить в течение 10 рабочих дней с даты, следующей за днем исправления либо за днем утверждения, без привязки к конкретным числам в году.

Как сдать бухгалтерскую отчетность

Начнем с того, что бухотчетность согласно подпункту 5.1 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ фирмы сдают в налоговую инспекцию по месту своего нахождения. Некоторые освобожденные от представления отчетности в налоговые органы юридические лица согласно ч. 7 ст. 18 закона о бухучете должны представлять бухотчетность в органы государственной статистики.

Отчетность предоставляется в электронном виде, бумажный бланк налоговая не примет. Ранее часть 5 ст. 18 закона о бухучете предусмотрела возможность сдавать отчеты только по телекоммуникационным каналам. Теперь же Федеральным законом от 30.12.2021 № 435-ФЗ внесены поправки, и с 2022 года фирмам предоставлен выбор — отчитываться через сайт ФНС или по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. Вся сдаваемая юридическими лицами бухотчетность накапливается в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО).

С первого января 2022 года применяется принцип одного окна, введенный Федеральным законом от 02.07.2021 № 352-ФЗ. Теперь предоставлять бухгалтерскую отчетность в другие государственные структуры, помимо налоговой инспекции, не нужно. Эти органы могут получить сведения из специального государственного ресурса бухотчетности.

Исключение предусмотрено только для юридических лиц, освобожденных от подачи документов для ресурса.

Формы бухгалтерской отчетности

Согласно частью 1 ст. 14 закона о бухучете, в состав бухотчетности по общему правилу должны быть включены:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

приложения к вышеуказанным формам.

В качестве приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н утверждены следующие формы:

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств.

На основании пункта 2 ст. 14 закона о бухучете в состав годовой бухотчетности некоммерческих организаций включается также отчет о целевом использовании средств.

Начиная с бухотчетности за 2020 год, в бланках все сведения указываются в тысячах рублей.

К иным приложениям вышеуказанный приказ Минфина относит пояснения, в которых содержится расшифровка строк баланса, а также детализация отчета о финансовых результатах. Пояснения призваны дать более полные и расширенные сведения о финансовом состоянии организации, чем общая отчетность.

В случаях, если фирма подлежит обязательному аудиту, то согласно ч. 5 ст. 18 закона о бухучете, в налоговую инспекцию направляется еще и заключение, которое готовит аудиторская организация. Оно подается или совместно с бухотчетностью, или в течение 10 рабочих дней от даты такого заключения, но не позднее 31 декабря следующего за отчетным года. Федеральными законами может быть предусмотрен иной порядок подачи аудиторского заключения.

Бухгалтерский баланс за 2021 год

Первой и важнейшей формой бухотчетности является бухгалтерский баланс, который составляют по данным бухучета. Сведения, содержащиеся в этом документе, раскрывают финансовое положение юридического лица, его активы и обязательства. Форма баланса утверждена Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н в редакции Приказа от 19.04.2019 № 61н.

Бухгалтерский баланс содержит сводные показатели стоимости имущества компании и ее обязательства, представленные в форме таблицы из граф и сток. Состоит этот документ из двух разделов — актива и пассива. Итог по активу всегда должен быть равен итогу по пассиву. Поэтому эта форма отчетности и носит название баланса.

Данные баланса приводятся по состоянию на определенную дату. В этом заключается главное отличие баланса от отчета о прибылях и убытках. Последняя форма также содержит сведения о финансовых результатах деятельности компании, но за определенный период, нарастающим итогом с начала года.

Актив баланса отражает имущество, которым владеет фирма. Он состоит из внеоборотных и оборотных активов. К оборотным относятся сырье, материалы, денежные средства и другое. Оборотные активы более ликвидны, чем внеоборотные, к которым относятся оборудование, здания, долгосрочные вложения и прочее.

Пассив баланса раскрывает источники формирования имущества компании. Он состоит из трех разделов: капитал и резервы, долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства.

Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах — это вторая форма бухотчетности юридических лиц за 2021 год. Она также утверждена Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Действующий формуляр используется начиная с предоставления отчетности за 2020 год, при этом состав строк был значительно изменен. Ранее эта форма называлась отчет о прибылях и убытках, начиная с отчетности за 2012 год название было изменено.

Отчет о финансовых результатах отражает ключевые финансовые результаты деятельности компании за определенный период: доходы, расходы, прибыль или убытки и некоторые другие показатели.

И отчет о финансовых результатах, и бухгалтерский баланс составляют все фирмы, ведущие бухгалтерский учет. Но если бухгалтерский баланс показывает имущество, которым владеет компания, и источники финансирования, то отчет о финансовых результатах ракрывает эффективность деятельности юридического лица.

Упрощенная бухгалтерская отчетность

Формы бухгалтерской отчетности могут быть упрощенными или полными. Упрощенную бухотчетность разрешено сдавать компаниям, ведущим бухгалтерский учет в упрощенном виде на основании ч. 4 ст. 6 закона о бухучете. К таким юридическим лицам относятся субъекты малого предпринимательства.

Формы бухотчетности в упрощенном варианте утверждены все тем же Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н и находятся в приложении № 5 к нему. Это упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, а также отчета о целевом использовании средств.

Сроки для предоставления упрощенной отчетности такие же, что и для полных форм — до 31 марта следующего за отчетным года.

Индивидуальные предприниматели, ведущие учет доходов, расходов и иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид деятельности, от обязанности вести бухгалтерский учет освобождаются согласно пп. 1 ч. 2 ст. 6 закона о бухучете. Поэтому и сдавать бухотчетность они не должны.