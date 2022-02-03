Зачем нужны долгосрочные инвестиции и причем тут ранняя пенсия?

У меня для вас 2 новости: хорошая и плохая. Хорошая новость: 99% читающих эту статью пойдут на пенсию досрочно! Плохая новость заключается в том, что это будет неоплачиваемая государством, вынужденная пенсия.

Вместо предисловия

Напомню, для женщин пенсионный возраст составит 60 лет в 2028 году. Для мужчин к 2028 году повысят до 65 лет. Повышение происходит постепенно.

Короче говоря, к 60 годам вас просто уволят с того места, где вы работаете сейчас или вы уйдете добровольно по состоянию здоровья.

Увы, это реальность! Оглянитесь вокруг! Где работают ваши знакомые и родственники в 60 лет? Как правило, это неквалифицированный труд.

Если вы хотите наслаждаться жизнью в старости, то познакомьтесь с международным движением FIRE.

Что такое Fire

В России пока не слишком хорошо развита финансовая грамотность, поэтому мало кто знает про движение FIRE.

Расшифровывается эта аббревиатура как Financial-Independence-Retire-Early — «Финансовая независимость и ранняя пенсия». Движение относительно молодое, зародилось оно в 2010х годах. Сейчас широко развито в США.

Главная цель участников Fire — зарабатывать больше, меньше тратить и рано уходить на пенсию.

Иначе говоря, сторонники этого движения не хотят посвящать всю жизнь изматывающей работе, стремятся раньше выйти на пенсию и жить за счёт накоплений.

Как становятся сторонниками Fire

В обобщенном виде картина выглядит так: много лет упорно работающий человек однажды понимает, что его жизнь больше напоминает крысиные бега. Из-за работы он не может уделить время семье, хобби, довольствуется несколькими неделями отпуска в году.

Ещё один вариант: человек осознает, что в преклонном возрасте не будет востребован на рынке труда. Тогда он начинает делать накопления, отложив нужную сумму для инвестиций, увольняется с работы и живёт на проценты.

Это только для богатых, да?

Речь у сторонников Fire идет не про жизнь в огромном особняке, дорогие машины и путешествия.

Активисты FIRE экономят:

меняют место жительства и переезжают из больших городов туда, где можно обойтись меньшими расходами;

сами шьют одежду;

готовят еду, избегая ресторанов;

пересаживаются с автомобиля на велосипеды;

сами делают всю работу по дому и ремонт.

Иными словами, ранние пенсионеры не отказываются от материальных благ полностью. Они лишь стремятся убрать излишки и сократить расходы.

И сколько же придется откладывать?

Последователи движения Fire регулярно откладывают около 70% доходов, а живут на оставшиеся 30%. А вот большинство руководств по планированию бюджета рекомендуют откладывать около 10% дохода.

В любом случае, получив заработную плату, в первую очередь «заплатите себе», отложив запланированную сумму на долгосрочную перспективу, а потом платите другим: оплатите счета за коммунальные услуги, покупки в магазинах, долги по кредитам и прочее.

Сберегайте! Даже если у вас не будет миллиона за 10 лет, у вас все равно будет больше нуля!