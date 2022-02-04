Аффилированные кредитор и должник обанкротились: что будет с их долгами друг перед другом?

Когда организации входят в одну группу компаний, между ними нередко возникают не только хозяйственные, но и «взаимовыручающие» отношения. Если одна фирма испытывает финансовые трудности, то аффилированный партнер может поддержать ее деньгами. Но если материальные вливания ничем не улучшили ситуацию, и компания все равно скатилась в банкротство, аффилированный кредитор сможет вернуть вложения только после удовлетворения требований независимых взыскателей. Однако что будет с долгом, если и должник, и аффилированный с ним кредитор проходят процедуру несостоятельности? В деле разбирался ВС РФ.

Аффилированная задолженность

Две организации Кабардино-Балкарской Республики входят в одну группу компаний. У одной из них возникли финансовые трудности, и ее аффилированный партнер решил оказать поддержку деньгами, выделив ей 419,3 млн руб.

К несчастью, материальная помощь не улучшила ситуацию: в банкротство скатилась как компания, получившая деньги, так и ее благотворитель.

Через суды сделка о финансировании была признана недействительной, и должника обязали все вернуть кредитору. С этим требованием взаимосвязанный с должником партнер обратился с просьбой включить задолженность в реестр кредиторов и взыскать ее.

Взыскать долг после удовлетворения требований независимых кредиторов

Суд первой инстанции пришел к выводу, что требования аффилированного кредитора нужно удовлетворять после того, как будут выплачены долги перед независимыми взыскателями.

Суд отметил, что выделение 419,3 млн руб. было компенсационным финансированием со стороны партнера. Потому, основываясь на п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, было принято решение о понижении очередности удовлетворения требований аффилированного взыскателя.

В то же время суд указал, что связанный с должником кредитор получит приоритетное удовлетворение перед лицами, получающими имущество банкрота (иначе говоря, перед распределением ликвидационной квоты).

Взыскать долг как обычно, иначе нарушатся права взыскателей кредитора

Апелляция и кассация сошлись в другом мнении. Они напомнили, что аффилированный кредитор сам проходит процедуру банкротства.

Если взыскать 419,3 млн руб. в IV очередь, после удовлетворения притязаний независимых участников дела, то не факт, что компании вообще хоть что-то достанется.

А между тем, у нее есть и свои кредиторы, также ожидающие расчета по долгам. А они никакого отношения к внутренним корпоративно-финансовым делам группы компаний не имеют, потому не должны страдать от нехватки средств.

Аффилированный кредитор должен помнить о рисках

ВС РФ отменил решения апелляции и кассации и оставил в силе решение суда первой инстанции. Он напомнил, что вне зависимости от нынешнего положения сторон, аффилированный кредитор, предоставляя финансирование взаимосвязанному партнеру, находящемуся на грани кризиса, должен помнить о рисках невозврата или «прогорания» средств. Эти риски не могут перекладываться на независимых кредиторов должника.

В деле не представлены доказательства, что 419,3 млн руб. были выделены должнику по иным причинам, а не для спасения организации от финансового кризиса. Более того, сделка была признана недействительной потому, что компания, имея собственных кредиторов, «обошла» их и решила помочь своему взаимосвязанному партнеру. Никаких оснований для повышения очередности удовлетворения данного требования у судов не имелось.