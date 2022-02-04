Десять признаков работодателей, от которых надо бежать без оглядки

Когда вы ищете работу, то, конечно, выбирают вас, но в равной степени выбираете и вы — с кем будет комфортно. Компании бывают разные: есть великолепные, есть хорошие, но именно вам не подходящие. А есть и откровенно плохие. Обычно подводные камни обнаруживаются после месяца-двух, но иногда тревожные сигналы видны уже на собеседовании.

1. Компания занимается сомнительными вещами

Не всегда по описанию вакансии понятно, что предстоит делать. Но если не получается выяснить и на собеседовании — это тревожный знак. В худшем случае вы имеете дело с мошенниками. Они планируют обмануть или вас, или кого-то через вас.

Возможно, потом выяснится, что вам нужно ходить по квартирам пенсионерок и предлагать диагностику окон за бешеные деньги. (Впрочем, если в компании честно говорят, что именно этим и предстоит заниматься, тоже бегите.)

2. Вас просят заплатить

Смысл работы в том, что работодатель платит сотруднику, а не наоборот. Если уже на собеседовании выясняется, что вы что-то компании должны, дело плохо.

Вам могут предложить заплатить за оформление каких-то бумаг, за курсы, методические пособия, материалы для работы... Но это просто способ вытянуть из вас деньги.

3. Нет понятных задач

Если вам сразу никто не может рассказать, чем и в каком объеме предстоит заниматься, это дурной знак. Скорее всего, работать придется за троих.

Причем задачи будут выдавать в случайном порядке, неважно, соответствуют они вашей специальности или нет. И возможно, обязанности будут кардинально отличаться от тех, что были указаны вакансии.

4. Система оплаты труда непрозрачна

Речь даже не о «цвете» зарплаты. Очевидно, что белая предпочтительнее черной и серой. С ней вас официально трудоустраивают, платят отчисления. Соответственно, вы сможете получать налоговые вычеты, а еще вам проще будет решить разногласия с работодателем через суд.

Однако и в случае с белой зарплатой могут быть проблемы. Например, вам предлагают крохотный оклад и большую премиальную часть. Но премию выплачивать в принципе никто не должен, и может оказаться, что обещанную сумму целиком вы не увидите никогда. Особенно если нет понятных правил, за что начисляются бонусы и как оцениваются результаты. Например, бывает, что руководитель выписывает премии не на основе понятных показателей, а по настроению, значит, зарплата будет зависеть от эмоций руководителя.

5. Есть система штрафов

В некоторых организациях за серьезные нарушения могут не дать премию или ее часть, что в целом нормально. А вот штрафы — незаконны, в Трудовом кодексе о них ничего не сказано.

Если сотрудники компании в принципе оперируют такими понятиями, лучше сразу начать искать другое место.

6. Идею, что компания — семья, продвигают слишком активно

Звучит это, возможно, неплохо. Создается иллюзия, что все сотрудники будут помогать друг другу, сопереживать, поддерживать.

На практике же если и выходит семья, то довольно странная. Скорее всего, начальство будет пытаться влиять на нерабочую жизнь сотрудников — ну а что, не чужие же люди.

При этом от «родственников» обычно бесконечно требуют проявить терпение и войти в положение: «Как это не хочешь работать в выходные? Все выходят, мы же одна семья!», «Пойми, мы не можем поднять тебе зарплату. Мы же одна семья!»

7. В компании культ руководства

Соблюдать субординацию — нормально. Это логичное требование: без иерархии будет бардак. Чем выше должность, тем больше ответственности на человеке, но тем и больший вес имеет его решение.

Однако субординация не имеет ничего общего с пресмыканием и самоунижением. В компании явно не очень здоровая ситуация, если сотрудник при появлении гендиректора обязан вставать. Или предполагается, что человек должен бросать текущие задачи и немедленно мчаться исполнять любое новое указание начальника.

8. С работодателем много судятся

Обычно, если ввести в поисковик название компании и слово «суд» или «ответчик», можно увидеть, в каких делах она участвует.

Важно изучить случаи, когда на компанию подают в суд. Возможно, заказчики или работники постоянно пытаются выбить из нее деньги. Вряд ли вы захотите пополнять список истцов.

9. Вам предлагают странные условия

Бывают разные варианты. Например, сотруднику на время испытательного срока предлагают зарплату в несколько раз меньше, чем обещали в целом. Это и незаконно, и неприятно, ведь работать-то он будет в полную силу.

Иногда человека оформляют на неполный день, что скажется на зарплате. Бывает, что в трудовую книжку записывают совсем другую должность, ссылаясь на отсутствие свободных штатных единиц. Только вот оклад на этой должности гораздо меньше.

10. В офисе всё и всем плохо

Обычно это видно сразу. На собеседование приходит уставший HR-специалист, который подозрительно бодро рассказывает, как в компании хорошо. В коридорах встречаются люди с потухшими глазами. В кабинетах никто не общается между собой. В туалете грязно и нет туалетной бумаги. Свет моргает. Да и в целом находиться в помещении некомфортно.

Сами работники уже привыкли, а человек с улицы обычно замечает всё это сразу. Лучше не погружаться в такое болото, чтобы и ваш взгляд не потух.