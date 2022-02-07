Как меня несправедливо уволили

Взрослые тоже любят играть в игры. Только зачастую — в подковерные, например когда человека «выдавливают» с работы любыми способами. Еще и предлагая уволиться по собственному желанию. Статистика обращений граждан в трудовую инспекцию по таким случаям неуклонно растет. И более трети жалоб связано именно с увольнениями: здесь и незаконные действия работодателя, и невыплаты, и отказ выдать трудовую книжку.

Кирилл: «Когда мне предложили уволиться по собственному желанию, я не поверил своим ушам»

Я работал директором по продажам в крупной международной компании. Работа очень нравилась. Под моим руководством показатели ощутимо выросли, команда работала дружно и ударно.

Конечно же, это отражалось на моей зарплате. Она была не просто хорошей, а очень хорошей.

Когда мне предложили уволиться по собственному желанию, я не поверил своим ушам. Это был какой-то нонсенс.

Я отказался, поскольку никакого подобного желания не испытывал. Тогда мои вчерашние закадычные коллеги сфабриковали несколько выговоров, оформленных задним числом, и уволили по статье. Якобы за неисполнение распоряжений руководства компании.

Просто дичайшая, грубая и примитивная схема.

Я был ошарашен тем, что настолько известная, уважаемая компания может использовать такие первобытные методы устранения сотрудников. Было омерзительно оказаться в такой ситуации, просто до тошноты.

Я обратился в суд и надеюсь его выиграть. Хочу, чтобы меня восстановили в прежней должности. И если они так сильно хотят, чтобы на моем месте работал родственник моего непосредственного руководителя (как выяснилось), то пусть разойдутся со мной на взаимовыгодных и уважительных условиях.

Елена: «Мой „нарыв“, который зрел более пяти лет, прорвало»

Я пришла сюда работать «с улицы». Прошла собеседования и трудилась уже несколько месяцев, когда случайно выяснилось, что отец собственника компании очень хорошо знал моего отца. Они работали вместе на крупном заводе во времена Советского Союза. Он душевно отзывался о моем папе, вспоминал былые времена, наш городок. И всегда интересовался, как мои дела, как поживают родители. Это всё рассказываю к тому, что именно душевное отношение к этому пожилому человеку не позволило мне объявить войну за несправедливое увольнение. Тем более что именно его идея и конструкторские решения положили начало всему нашему предприятию.

Это было его детище.

Моего непосредственного начальника клиенты за глаза звали «наш Наполеончик» — за его маленький рост и невероятные амбиции. Он строил всех. Кроме нас еще и сотрудников других отделов. У него, конечно, были свои руководители, но его это не останавливало. Он и на дилеров давил. Рассказывал им, как надо вести бизнес на самом деле.

Он бы всеми управлял круглосуточно, если бы мы домой не уходили.

С нами он разговаривал как учитель с нарушителями дисциплины: читал нотации, угрожал, манипулировал, лишал премий, задерживал после работы. Но всему есть предел. И мой «нарыв», который зрел более пяти лет, прорвало.

Однажды он решил наказать весь отдел за отвратительное, по его мнению, ведение отчетов. Задержал нас после работы, «раскатал» по полной программе. Затем, мило улыбаясь, сказал, что за это он нас наказывает. Завтра, в календарный выходной, мы должны выйти на работу на 15 минут (!). «Будем читать правила ведения отчетов». Коллеги начали возмущаться — у многих были запланированы дела, но бунт был задавлен в корне. Я же встала и сказала, что готова остаться сейчас хоть до глубокой ночи читать правила, но завтра не приду. У меня переезд в новую квартиру. В этом мне было отказано.

На следующий день я не пришла. И тут началось.

Он вызвал меня на разборки. Сказал, что я потеряла его доверие. Что он не может далее работать с сотрудником, который не выполняет его приказы. Я должна уволиться прямо сейчас. На что я ответила: «Какой именно приказ не выполнен? Ни с каким приказом меня не ознакомили, и я его не подписывала. Суббота у нас нерабочая, так что нарушений я не совершала». Он аж позеленел. Начал грозить, что уволит меня по статье и найдет за что. Что даже если буду упорствовать, то он не даст мне работать. Да я вообще пожалею, что на свет родилась. Ну и так далее. Чем больше он говорил, тем сильнее росла моя уверенность в своем решении.

Потом я вышла из кабинета и продолжила работать.

Прошло несколько дней, меня вызвал к себе в кабинет собственник компании. Нет, не ругал. А спросил: «Ну и что мне теперь с тобой делать?»

Вкратце разговор был таким. Что я отличный сотрудник и человек замечательный, но вот ситуация зашла слишком далеко. Я дискредитировала руководителя. Мне придется уволиться, чтобы другим впредь неповадно было.

Я смотрела на этого парня и поражалась. Он меня увольнял, хотя знал, что наш начальник часто перегибал палку. Я бы даже сказала, скипетр. Было очень обидно. В итоге мы с ним договорились, что я отгуливаю все накопившиеся дни отпуска за пять с половиной лет работы, пользуюсь расширенными возможностями полиса ДМС компании и далее увольняюсь по собственному желанию с самыми лучшими рекомендациями.

Конечно, мне ужасно хотелось справедливости. Тем более что все свои права я знала, да и нарушений трудового законодательства у нас на предприятии было немало. Но я не хотела, чтобы эта история доставила неприятности пожилому отцу собственника. Ведь он и мне был как отец. Ему они правду не сказали, конечно. Озвучили, что я сама уволилась, потому что в другой город переехала.

Инга: «Скажи спасибо, что мы вас сажать не стали, как ОПГ»

Моя первая работа была ужасным стрессом. Я очень недолго проработала в отделе закупок строительной компании. Надо сказать, что всем там рулила правая рука собственника. Женщина средних лет, без участия которой даже дворника не нанимали. Она держала под тотальным контролем всё. Ей всюду мерещились предатели, воры и расхитители. Наш отдел был под особым контролем. Ведь закупка строительных материалов, крупной строительной техники и оборудования — это огромные деньги.

А там, где такие суммы, — там и откаты.

Я была и самым молодым, и самым рядовым сотрудником. Занималась бумажной работой. Следила за документооборотом, наличием подписанных договоров, актов выполненных работ, счетами и накладными от поставщиков. Я проверяла соответствие цен в счетах и накладных, вела таблицы со статистикой. И раз в неделю скидывала статистику нашей главнокомандующей. Приносит мне как-то мой начальник счет на металл и говорит: «Вытащи из папки „на оплату“ счет с этим номером и замени на тот, что я принес. У поставщика цена поднялась». Я так и сделала, и в электронном отчете сумму исправила. Через какое-то короткое время ситуация повторилась.

Поскольку цены на металл в то время сильно прыгали, я не придала этому значения. И снова исправила сумму в электронном отчете.

Спустя какое-то время звонит мне наша «серая кардинальша» и начинает орать, что я занимаюсь непонятными махинациями. Она будет разбираться, что это за левые отчеты и почему задним числом суммы в счетах поменяли. Через несколько дней она влетела в отдел и устроила адские разборки. Оказалось, что в нерабочее время они обыскали все столы сотрудников, а также компьютеры. И нашли у моего начальника накладные, где ручкой было расписано, сколько металл стоит реально, что выписан он вот по такой цене, наценка составляет столько-то, вычет за обналичку такой-то, итого на руки такая-то сумма.

Сотрудники, ответственные за закупку этих материалов, были уволены на месте. Она пришла уже с приказом и заполненными трудовыми книжками на руках.

Затем она переключилась на меня, как на соучастницу подлога документов. И что я, недалекая, прислала новые отчеты с исправлениями, и что у меня ума не хватило, что можно сверить ежедневные отчеты и найти несоответствия. Никакие мои объяснения она даже слушать не стала. Швырнула в меня трудовой книжкой и приказом и сказала: «Скажи спасибо, что мы вас сажать не стали, как ОПГ».

Дала нам 15 минут на сбор вещей и демонстративно приказала сменить замок на кабинете. Такого унижения я еще не испытывала. Кто-то воровал, а в итоге я в течение часа стала безработной, еще и морально пострадала.

Собрала вещи и ушла. Зачем что-то доказывать, если тебя уже назначили преступником и приговорили.