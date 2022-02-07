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Три основных вида мошенничества на Авито и Юле: как от них не пострадать

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Рубрика Мошенничество
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Мошенничество на Юле и Авито стало таким распространенным явлением, что многие вообще не хотят пользоваться этими сайтами. Между тем, они очень полезны для личного и семейного бюджета — можно получать доход от продажи ненужных вещей и покупать что-то б/у, когда новое состояние вещи не критично важно.

Я сама раньше только продавала вещи на таких сайтах, но в 2021 году впервые стала покупателем. Мне как блогеру интересно было попробовать приложение для аудиоэфиров Clubhouse. Но оно сначала работало только на Iphone, а у меня — Android. Я купила старенький Айфон 6 за 4 тысячи на Авито. Потом интересующее приложение перестало быть популярным, а я просто продала телефон за те же деньги через тот же Авито — где-то через 2 месяца. Получается, потратила только время, а мобильником попользовалась бесплатно.

Мне часто подписчики пишут о каких-то историях мошенничества. Исходя из этой информации и из данных в интернете, могу выделить три основных вида обмана на Юле и Авито.

Фальшивая ссылка для оплаты товара покупателем

Самое распространенное. И Юла, и Авито предлагают безопасную сделку с оплатой через сайт. Только когда покупатель получит вещь, он это подтвердит, а деньги перечислят продавцу.

Мошенники же присылают покупателю фальшивую ссылку для оплаты. Могут написать письмо на почту в официальном стиле якобы от сайта. А могут кинуть ссылку в личной переписке по Whatsapp или в другом мессенджере. Там в адресе, скорее всего, будет слово avito или yoola, но это не официальный сайт.

Оплачивать нужно только непосредственно с сайта, ни по каким ссылкам в письмах и мессенджерах не переходите!

Я вообще не имела дела с такой оплатой и с пересылкой. Но мне легко говорить — я живу в Москве, где огромный выбор как товаров, так и покупателей. В маленьких городах особо выбирать не приходится, народ продает и с пересылкой.

Обман продавца с оплатой на карту

Человек якобы хочет купить выставленный нами товар. Просит выслать в другой город. А чтобы продавец был спокоен, предлагает кинуть оплату на карту. А дальше либо просит номер карты с CVV-кодом, либо просит код из смс для подтверждения, а иногда и то, и другое.

Если, например, продают телефон за 9 тысяч рублей, в смске будет написана именно такая сумма, мол, вы подтверждаете оплату. Только на самом деле вы подтвердите не оплату вам, а оплату вашей картой. В итоге с карты крадут деньги.

Оплату в безналичной форме можно безопасно принимать только 2 способами:

  • через официальный сервис на сайте;
  • или лично, когда вы стоите рядом с человеком и он вам вместо наличных переводит средства с карточки — а после отдаете товар.

Продажа плохо работающего товара

Этот вид мошенничества встречается все реже. В основном преступники предпочитают обманывать удаленно, не встречаясь со своими жертвами.

Но бывают случаи, когда приносят не совсем исправный товар.

Например, телефон включили, полистали экран, заплатили. А потом окажется, что во время звонка не работает динамик или что зарядка садится до нуля через полчаса.

Так что единственный вариант тут — проверять все работу всех важных для вас функций.

В случае с зарядкой запомните, сколько было процентов, когда взяли в руки телефон, планшет или ноутбук. И потом протестируйте разные операции, посмотрите. И проверьте, на сколько упал уровень зарядки за 5 минут. Если аккумулятор слабый, то даже за 5 минут будет заметно.

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