Сколько денег может снять ИП со своего расчетного счета?

После того как индивидуальный предприниматель уплатил все налоги и обязательные взносы, остаток средств теоретически он может снять со своего расчетного счета и расходовать по своему усмотрению. Но на практике это не совсем так. При снятии средств необходимо учитывать ограничения, установленные законом № 115-ФЗ. Давайте выясним, как и в каком объеме ИП может снимать средства со своего расчетного счета, чтобы не нарушить «антиотмывочный» закон.

Почему ИП тоже следует соблюдать закон № 115-ФЗ?

Бытует заблуждение, что закон № 115-ФЗ касается только деятельности банков или ООО. Но это не так. Действие «антиотмывочного» закона распространяется на каждого предпринимателя, поскольку все они так или иначе имеют счет в банке.

Отличие ИП от ООО в данном случае только в том, что ИП в целом гораздо проще снять наличные со своего расчетного счета или перевести их на личную или корпоративную карту. Если уплатить налоги, оставив на счете фиксированную сумму для уплаты обязательных взносов в фонды, то остаток можно вывести.

Однако при этом следует учесть несколько моментов: за снятие наличных банк взимает комиссию, если сумма превышает определенный установленный лимит на снятие;

если часто снимать со счета наличные, то есть шанс попасть под подозрение банка как нарушителя закона № 115-ФЗ.

Такое подозрение грозит предпринимателю тем, что банк выставит ему требование о предоставлении подтверждающих документов по совершаемой операции снятия средств. Требование основывается на законе № 115-ФЗ. Причем проигнорировать требование у предпринимателя не получится. Если не предоставить ответ в установленный в документе срок, расчетный счет ИП заблокируют.

Не стоит надеяться на лояльность банка в этом вопросе или на то, что ИП с небольшими оборотами не привлечет внимания сотрудников кредитного учреждения.

Банк рискует своей лицензией, а значит, прямо заинтересован в соблюдении требований закона № 115-ФЗ.

Как ИП снимать наличные со своего расчетного счета?

Как же ИП снимать наличные со своего счета, чтобы не навлечь на себя подозрения в отмывании средств? Теоретически безопаснее всего вообще не снимать наличные. Но на практике это невозможно. А значит, снимать наличные можно, соблюдая при этом ряд предосторожностей.

Во-первых, при поступлении денег на счет следует дать им «отлежаться» на счете не менее 5 дней. Это позволит снять с себя часть подозрений в том, что ИП занимается обналичиванием средств.

Во-вторых, не следует снимать со счета всю поступившую сумму в полном объеме.

Лучше оставлять в день снятия 60-70% поступившей суммы на счете. Напомним, что особому контролю подлежат суммы свыше 600 000 руб. О таких операциях банки оповещают Росфинмониторинг. Но и меньшие суммы при частом снятии «под ноль» могут вызвать подозрение.

В-третьих, не следует пренебрегать контактами с банком. На получаемые запросы следует своевременно реагировать, предоставлять запрашиваемые документы, задавать вопросы в чате и т. д.

Это докажет, что предприниматель — живой человек, а не фиктивная контора, предназначенная только для «отмывания» средств.

В-четвертых, желательно сохранять чеки за те покупки, которые были приобретены для бизнеса за наличные. Это обеспечит ИП документами, подтверждающими, что снятые средства были направлены на цели, не нарушающие законодательство. Если таких документов не будет, снять с себя подозрения в отмывании денег будет сложнее.

В-пятых, следует пользоваться депозитами «овернайт» или краткосрочными депозитами. Банки более лояльны к таким клиентам, и они вызывают меньше подозрений.\

Итоги

ИП, как и крупные организации, тоже обязаны соблюдать закон № 115-ФЗ при снятии наличных со своего счета. Не следует снимать деньги в день поступления или снимать сразу всю сумму. Чеки за покупки, оплаченные наличными, следует сохранять. Это позволит доказать свою невиновность в нарушении «антиотмывочного» законодательства, если таковые возникнут у банка. В противном случае ИП рискует блокировкой расчетного счета.