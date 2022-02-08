Тренды в индустрии альтернативных инвестиций: вино, машины, драгоценности

Индустрия альтернативных инвестиций развивалась на протяжении трех десятилетий и стала важной частью финансовой системы в мировой экономике. Ожидается, что индустрия альтернативных инвестиций вырастет на 59% к 2023 году, достигнув 14 триллионов долларов. Этот рост можно объяснить рядом внешних факторов, таких как изменения в законодательстве, экономические циклы и технологическое развитие.

О том, что такое альтернативные инвестиции, как они меняются и какие тенденции есть сейчас, расскажет Марио Колесанти — директор по маркетингу и продажам международной платформы для инвестиций в вина Vindome.

Что такое альтернативные инвестиции

Альтернативные инвестиции — это финансовый актив, который не является акциями, облигациями или другими традиционными инвестициями. Эти виды инвестиций, как правило, неликвидны, что означает, что их затруднительно продать или конвертировать в наличные деньги.Они не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) или другими регулирующими органами, что значительно повышает риск мошенничества на рынке

Альтернативные инвестиции считаются более рискованными, чем традиционные инвестиции, но при этом имеют больше возможностей для получения большего дохода. Из-за своей неликвидности, альтернативные инвестиции, как правило, имеют более длительные сроки инвестирования, чем традиционные инвестиции.

Вкладываться в альтернативные инвестиции советуют надолго — примерный срок хорошей сделки около 5 лет, обычные инвестиции могут окупиться за более короткое время — от месяца до года, в зависимости от волатильности рынков.

К альтернативным инвестициям можно отнести:

частный капитал — собственный капитал в частной компании;

хедж-фонды — инвестиционные фонды, которые в основном торгуют неликвидными активами;

— инвестиционные фонды, которые в основном торгуют неликвидными активами; недвижимость — земля, здания и другие сооружения;

сырьевые товары — сельскохозяйственная продукция, энергетика, домашний скот, металлы;

предметы коллекционирования — произведения искусства, автомобили, монеты, вино;

NFT — товары в криптопространстве.

Как раньше продавали вино и как это можно сделать сейчас

Если раньше, до создания платформ для инвестиций, вино покупали и продавали через негоциантов и брокеров, на специальных ярмарках или напрямую у коллекционеров, то сейчас этот процесс стал намного проще и быстрее. Онлайн-платформы для продажи вина более удобны для широкого круга инвесторов.

Дело в том, что если инвестировать через брокеров, проблемой становится слишком большая комиссия и придется вложить не менее 10 тысяч евро.

Чтобы продажа была наиболее успешной, продавайте вина, когда они приближаются к пику зрелости — за несколько лет до того, как они созреют. Информацию о сроках созревания можно узнать от винодельни, которая указана в примечаниях к дегустации или техническом листе. Кроме того, может прочитать отзывы критиков о дегустации и их оценку «окна для питья» конкретного вина.

Про продажу предметов искусства, машин и драгоценностей. Что было раньше и как сейчас

Инвестиции в предметы искусства достаточно перспективное и удачное вложение. Согласно исследованиям рынка искусства, цены на произведения искусства выросли более чем на 1000% за последние 40 лет, а мировые продажи достигли $50,1 млрд в 2020, что на 22% меньше, чем в 2019. Продажа предметов искусств раньше не была так автоматизированна и упрощена, как сейчас.

Рассматривая вклады в коллекционные автомобили, они отлично могут разнообразить инвестиционный портфель, при том, что данный выбор инвестиций очень перспективен. Увеличение индекса HAGI Top (винтажные коллекционные автомобили Porsche, Ferrari, Bugatti, Alfa Romeo и другие) с момента его создания в декабре 2008 года по декабрь 2021 года составило более 264%.

Говоря о драгоценностях: текущая стоимость мирового ювелирного рынка составляет $230 миллиардов.

Будущее альтернативных инвестиций

Технологические достижения постоянно меняют способы взаимодействия людей с миром, и сфера альтернативных инвестиций не является исключением. В качестве нового примера альтернативных инвестиций можно отметить развитие технологий 3D-печати.

Стоимость 3D-печати дома с двумя спальнями составляет около $4 000, что недорого по сравнению со строительством этого дома с использованием ручного труда. Эта технология может повлиять на инвестиционное пространство недвижимости, что как раз напрямую относится к альтернативным инвестициям.

Пандемия COVID-19 заставила перейти весь мир в цифровое пространство из-за ограничений, отмены мероприятий и перехода на удаленную работу для смягчения распространения вируса. Осознание того, что бизнес может функционировать как обычно без использования физических рабочих мест, побудило многие компании пересмотреть вопрос о необходимости аренды офисных помещений. Это может вызвать волновой эффект во всем инвестиционном пространстве недвижимости, поскольку спрос на офисные помещения и дома, снизится.

Пандемия COVID-19 также повлияет на инвестиционное поведение. Поскольку люди чувствовали себя небезопасно и неуверенно по мере развития пандемии, они принимали «более безопасные» инвестиционные решения и воздерживались от альтернативных, потому что они более рискованные. По мере того, как люди начнут чувствовать себя более финансово уверенно, их инвестиционное поведение будет отражать спокойствие, вводя более рискованные или новые виды инвестиций.

Поскольку пространство альтернативных инвестиций в значительной степени зависит от личного общения между людьми, пандемия, возможно, затруднила инвестирование, поскольку встречаться с другими было небезопасно. Это особенно коснулось венчурный капитал или инвестиции в частный капитал, в которых потенциальный инвестор обычно проводит несколько личных встреч и посещений офисов, прежде чем принять решение инвестировать в компанию. Учитывая рост числа случаев заболевания COVID-19 во многих частях мира, это может по-прежнему оставаться препятствием для инвесторов.

Однако с постоянным развитием технологий, альтернативное инвестирование будет более доступным благодаря инвестиционным платформам, которые упрощают все процессы — от принятия решения до вложения средств.

Альтернативные инвестиции — это постоянно развивающаяся отрасль, и возможности появляются регулярно. Ожидается, что отрасль увидит новые возможности для международных инвестиций, а также новые виды альтернатив для инвестирования.