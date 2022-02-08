Правила и принципы новых ФСБУ: какие нюансы учитывать бухгалтеру

В этом году российские бухгалтеры, вдобавок к ФСБУ 5/2019 «Запасы», который они применяют уже год с лишним, столкнулись с еще четырьмя Федеральными стандартами бухгалтерского учета — ФСБУ 25/2018 «Аренда», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

И уже более года, когда бухгалтеры начали подготовку к применению ФСБУ 5/2019, форумы переполнены (а в этом году, в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 и 6/2020 — буквально завалены) паническими вопросами коллег: как определить оценочное обязательство по утилизации отходов? Как изменить срок полезного использования основных средств? Как определить ликвидационную стоимость основных средств?

Топ самых важных и нужных ответов на вопросы по всем пяти новым ФСБУ вы найдете на курсе повышения квалификации на «Клерке», одним из авторов которого является Сергей Верещагин. Записаться на курс можно здесь.

Во-первых, хотелось бы сразу заметить, что введенные стандарты разработаны (удачно или нет, сказать пока трудно) с учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности.

И если Положения по бухгалтерскому учету устанавливали, в первую очередь, правила отражения тех или иных операций (фактов хозяйственной жизни) в регистрах и в отчетности, вплоть до того, каким конкретными записями это делать, то Федеральные стандарты больше внимания уделяют принципам.

И одним из таких принципов является принцип консерватизма (осторожности), согласно которому доход признается тогда и только тогда, когда имеется на то обоснованная уверенность, а расход (затраты) признается, как только возникает обоснованная возможность.

Вот исходя из этого, введенные Стандарты и рекомендуют (рекомендуют, повторю, а не обязывают) организациям включать в затраты по приобретению (изготовлению) запасов или внеоборотных активов затраты, которые возможно организация понесет, или может понести в будущем — при их отпуске в производство, эксплуатации, или выбытии.

Но обязана ли организация в безусловном порядке учитывать эти возможные (но не всегда однозначно возможные) затраты при принятии актива к учету?

А вот здесь уже большую роль будет играть профессиональное суждение бухгалтера. И оно заключается не в том, что бухгалтер каким-то, неведомым простым смертным, способом с точностью до копейки определит ликвидационную стоимость приобретенного вчера объекта, который организация намерена эксплуатировать лет 7-8, а то и 10-12. Отнюдь.

Профессиональное суждение бухгалтера (бухгалтера, а не счетовода, пусть и знающего наизусть все нормативно-правовые акты Минфина, или оператора 1С) заключается в том, что он учитывает, в первую очередь, движение ресурсов при отражении того или факта хозяйственной жизни в регистрах учета, и оценивает, пусть и примерно, как это может повлиять на себестоимость, финансовый результат, и в конечном итоге, на величину чистых активов.

И вот, исходя из этого, он и определяет, какая именно информация для организации существенна, и требует ее от других подразделений организации (или контрагентов), а какой можно и пренебречь, ибо затраты на ее определение могут превысить ожидаемый экономический эффект. Какие методы денежной оценки понесенных (или ожидаемых) затрат дадут этот самый экономический эффект, а какие, наоборот, не принесут никакой пользы.

И выделить нужную информацию и пренебречь не существенной — в этом и состоит его профессиональное суждение.

В обязательном порядке, например, следует установить лимит существенной стоимости основных средств на 2022 год и закрепить его в учетной политике.

А вот его размер — это уже выбор организации.

Можно его оставить, как и раньше, в сумме 40 тыс. руб. Можно его увеличить, например, до 75, или там, до 82 тысяч. Почему? Потому что. Именно при таком лимите данная конкретная организация сможет наиболее точно учесть стоимость основных средств в затратах по производству продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Никто не может запретить установить лимит стоимости в размере 100 тыс. руб., как и для целей налогообложения прибыли. И что-то мне подсказывает, что большинство так и сделают.

Можно также сделать его равным 150 или даже 250 тысяч (а то и больше) рублей.

Однако в этом случае придется в 2022 году списать стоимость активов, которые меньше этого лимита, на уменьшение прибыли, то есть в дебет 84 счета. А хватит ли ее, особенно если таких основных средств достаточно много и приобретены они было не так уж и давно (то есть их балансовая стоимость велика)? Вот тут уже надо будет все тщательно просчитать.

А вот другие некоторые требования ФСБУ 6/2020, как и ФСБУ 26/2020, опять таки на мой взгляд, не так уж и обязательны, и их можно не принимать во внимание.

Например, у вас есть основные средства, балансовая (ранее она называлась остаточной) стоимость которых близка нулю, а то и равна ему, но они исправно работают, и могут проработать еще не один год. То есть срок их полезного использования, который был установлен достаточно давно истек (или близок к этому), но фактическое их состояние очень даже неплохое.

И уже, по непонятной для меня причине, начало складываться мнение, что организация обязана в этом случае пересмотреть срок их полезного использования в сторону увеличения и пересчитать накопленную по ним амортизацию.

Вот тут уже вы имеете право так сделать, но никоим образом не обязаны.

Лет 5-7, а то и все 10 назад вы приобрели какой-то объект, установили ему технически обоснованный срок полезного использования, и все это время переносили его стоимость на затраты по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг), то бишь амортизировали. И в конце (или там начале прошлого года) СПИ истек, балансовая (бывшая остаточная) стоимость стала равной нулю, но объект находится в таком состоянии, что будет исправно работать еще довольно долго (год, полтора, а то и больше).

То есть дальше он будет приносить уже чистый доход (за вычетом относительно небольших затрат на его эксплуатацию, необходимое техническое обслуживание, мелкий текущий ремонт и пр.).

И это никоим образом не означает, что тогда вы определили срок его полезного использования не совсем верно.

Ведь в технической документации по эксплуатации объекта указывается некий средний срок его службы, который на практике может быть как больше, так и меньше. И при нормальной эксплуатации объекта, своевременном и регулярном техническим обслуживании и своевременном же текущем ремонте организация получила возможность использовать его этот конкретный объект несколько (или намного) дольше.

И если продолжить логику разработчиков ФСБУ дальше, то может прийти к выводу, что затраты на ТО и текущий ремонт, которые практически продлили СПИ данного объекта, следует признать не текущими затратами, а модернизацией. Ведь они фактически продлили срок полезного использования этого объекта.

Но так далеко заходить, мне кажется, уже перебор. И изменять полезного использования находящихся в эксплуатации основных средств, на мой взгляд, поскольку это наше право, а не обязанность, — тоже излишняя процедура.

Точно такой же излишней процедурой, опять-таки, по моему личному мнению, является определение ликвидационной стоимости основных средств, которое, хроме бессмысленной и трудоемкой работы, не даст никакой реальной информации.

Поэтому можно воспользоваться правом, данным п. 31 ФСБУ 6/2020, и признавать ее равной нулю.

Моя статья на эту тему была опубликована на сайте в ноябре прошлого года, поэтому все доводы в очередной раз повторять не буду. Хотя, каюсь, там была допущена ошибка. Если ликвидационная стоимость объекта отлична от нуля, то остаточная, а также среднегодовая его стоимость будет больше.

Точно таким же правом можно воспользоваться и в случае определения предполагаемого резерва на ликвидацию объекта основных средств, который мы можем, но не обязаны включить в затраты по его приобретению (возведению) на основании подп. «ж» п. 10 ФСБУ 26/2020.

Здесь сразу возникает вопрос, а как, пусть и примерно, определить затраты на ликвидацию объекта, который мы приобретаем (возводим) сейчас, а демонтировать будем лет через 5-7, а то и все 12-15, если не позже? Где взять такую информацию? Практически негде.

Да и зачем это нужно? Ну, если только для того, чтобы нарисовать красивый баланс для банка, в котором при фактических капитальных вложениях в размере двух-трех миллионов резерв такой предусмотрен миллионов в пять-шесть (и кто обоснованно докажет, что это не так?), и значение строки 1150 «Основные средств» уже совсем другое.

Да, потом, через пару лет, когда кредит будет получен, можно будет также обоснованно решить, что резерв был несколько (а то и намного) завышен, и уменьшить его, вплоть до нуля.

Так что начисление такого резерва тоже право, а не обязанность (п. 21 ФСБУ 26/2020, п. 43 ФСБУ 6/2020).

Таким образом, можно сделать выводы, что некоторые нововведения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 носят не обязательный, а рекомендательный характер. И применять их, или нет — зависит от профессионального суждения бухгалтера конкретной организации.