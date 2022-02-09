Путевой лист такси в 2022 году: что учесть и как правильно заполнить

Компании и ИП, оказывающие услуги такси, обязаны применять и заполнять путевые листы для такси. Его образец 2022 года и форму бланка (можно скачать) приводим в этой небольшой статье.

Какой использовать бланк

По общему правилу, унифицированная форма путевого листа легкового такси утверждена постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78. Это типовая межотраслевая форма № 4 с индексом по ОКУД 0345003. Бланк двусторонний.

Выглядит он так:

Как понятно, именно эта форма не обязательна к применению таксомоторными перевозчиками. Об этом далее.

Заполнение путевого листа такси

Дело ещё в том, что с 1 января 2021 года приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. А указанная форма 4 путевого листа такси, поскольку была принята намного ранее, не учитывает этих изменений.

Приказ Минтранса № 368 не содержит специальных правил заполнения путёвых листов для такси. Действуют общие требования.

Таким образом, перевозчикам такси необходимо доработать бланк путевого листа по форме 4 с учётом более поздних требований Минтранса, утвердить эту новую форму с учётом требований законодательства и отразить её применение в учётной политике.

По указанному документу с 2021 года обязательным реквизитом путевого листа стали сведения о перевозке. Они включают информацию о видах сообщения и видах перевозок.

В письме от 03.03.2021 № Д3-468-ПГ Минтранс пояснил, как заполнять соответствующие графы:

Реквизит Как заполнить Вид сообщения Перевозки пассажиров и багажа, грузов в городском/пригородном/междугородном/международном сообщении. В случае перевозки в разных видах сообщения необходимо указывать все осуществляемые виды сообщения через запятую. Вид перевозки Перевозка пассажиров и багажа легковым такси

Вот ещё ряд пояснений к заполнению реквизитов путевого листа такси, которых нет в типовой унифицированной форме 4:

Реквизит Как заполнить Сведения о сроке действия путевого листа Это дата (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован. Если путевой лист оформляется более чем на один день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован. Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя Проставляет медицинский работник, проводивший осмотр, и заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов. Даты и время выпуска т/с на линию и его возвращения, а также проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния Проставляет должностные лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, с отметкой «выпуск на линию разрешен» и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

Далее можно скачать пример заполнения путевого листа такси в 2022 году, составленного с учётом всех необходимых реквизитов.