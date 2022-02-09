Путевой лист такси в 2022 году: что учесть и как правильно заполнить

Компании и ИП, оказывающие услуги такси, обязаны применять и заполнять путевые листы для такси. Его образец 2022 года и форму бланка (можно скачать) приводим в этой небольшой статье.
Какой использовать бланк
По общему правилу, унифицированная форма путевого листа легкового такси утверждена постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78. Это типовая межотраслевая форма № 4 с индексом по ОКУД 0345003. Бланк двусторонний.
Выглядит он так:
Как понятно, именно эта форма не обязательна к применению таксомоторными перевозчиками. Об этом далее.
Заполнение путевого листа такси
Дело ещё в том, что с 1 января 2021 года приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. А указанная форма 4 путевого листа такси, поскольку была принята намного ранее, не учитывает этих изменений.
Приказ Минтранса № 368 не содержит специальных правил заполнения путёвых листов для такси. Действуют общие требования.
Таким образом, перевозчикам такси необходимо доработать бланк путевого листа по форме 4 с учётом более поздних требований Минтранса, утвердить эту новую форму с учётом требований законодательства и отразить её применение в учётной политике.
По указанному документу с 2021 года обязательным реквизитом путевого листа стали сведения о перевозке. Они включают информацию о видах сообщения и видах перевозок.
В письме от 03.03.2021 № Д3-468-ПГ Минтранс пояснил, как заполнять соответствующие графы:
|Реквизит
|Как заполнить
|Вид сообщения
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Перевозки пассажиров и багажа, грузов в городском/пригородном/междугородном/международном сообщении.
В случае перевозки в разных видах сообщения необходимо указывать все осуществляемые виды сообщения через запятую.
|Вид перевозки
|Перевозка пассажиров и багажа легковым такси
Вот ещё ряд пояснений к заполнению реквизитов путевого листа такси, которых нет в типовой унифицированной форме 4:
|Реквизит
|Как заполнить
|Сведения о сроке действия путевого листа
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Это дата (число, месяц, год), в течение которой путевой лист может быть использован.
Если путевой лист оформляется более чем на один день – даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого он может быть использован.
|Даты и время проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя
|Проставляет медицинский работник, проводивший осмотр, и заверяет подписью с указанием фамилии и инициалов.
|Даты и время выпуска т/с на линию и его возвращения, а также проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния
|Проставляет должностные лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, с отметкой «выпуск на линию разрешен» и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
Далее можно скачать пример заполнения путевого листа такси в 2022 году, составленного с учётом всех необходимых реквизитов.
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