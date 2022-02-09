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Цитата дня. Про тех, кто вовремя платит налоги

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Владимир Путин согласился с идеей поощрять добросовестную уплату налогов. Правда, с оговоркой.

На днях президент встретился с «Деловой Россией». Ему предложили как-то отмечать бизнес, который платит налоги вовремя.

Путин напомнил, что уплата налогов — это конституционная обязанность налогоплательщиков. Сначала засомневался, что за это нужно поощрять, а потом сказал, что об этом можно подумать:

«Я сейчас в ходе дискуссии думаю, что как-то отмечать людей, которые придерживаются необходимых правил, все-таки тоже нужно. Надо подумать, как это сделать.»

 

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