Как мы искали дно на фондовом рынке. Сотрудники «Клерка» про свои инвестиции

На фондовом рынке очередное пробитие дна. Устали переживать по своему красному портфелю? Мы тоже, давайте тогда вместе? В этой подборке сотрудники «Клерка» рассказывают про свои портфели, реакцию на обвал и размышляют, как действовать. Берегите свой депозит от поспешных решений, принятых на эмоциях из-за коррекции рынка.

Ждать, а не фиксировать убыток

Рыночные коррекции случаются регулярно — это обыденная ситуация и для РФ, и для Америки, и прочих стран. Паниковать и закрывать позицию только потому, что цены снижаются, может быть поспешно. Важнее разобраться в причинах падения акций, которые вы добавили в портфель.

Падение вызывает:

снижение котировок из-за ухудшения настроений;

откат цен ранее переоцененных бумаг;

ухудшение финансовых показателей компании.

Если ситуацию это не сильно изменит, то сильно просевшие акции, может, и не стоит продавать. В особенности, если речь идет о бумагах компаний, которые остаются устойчивыми и продолжают свою деятельность.

Марина Снеговская, главред «Клерка»:

— Я держусь простого, но эффективного принципа инвестирования — buy the dip, или «выкупай провал». По возможности держу свободные деньги на счете, чтобы откупить коррекцию. Время показывает, что стратегия рабочая: тренд на рынках всегда вверх. Смотрим график S&P 500 за все время его существования и убеждаемся. Недавний пример выкуп рынка после коррекции — падение американского рынка в марте 2020 года вызванного пандемией. Рынку потребовалось чуть меньше года, чтобы переписать максимумы и дальше пойти в рост. Сейчас новая распродажа. Выкупаю только качественные компании, бизнес которых растет. Присматриваюсь к Netflix, Meta, так как их еще нет в моем портфеле. На сегодня мой депозит чувствует себя нормально. Просадка по нему в районе 11,5%. Мало приятного, однако я не испытываю столько стресса, как те инвесторы, которые держат высоко рисковые активы с большим потенциалом падения (из тех, что на слуху: TAL, WISH, SPCE,GTHX). Но для таковых это возможность проанализировать свои покупки и извлечь опыт.

Помнить про диверсификацию

Инвестору всегда надо контролировать риски. Не вкладываться в одну акцию или в один сектор экономики, не брать заемные средства. Это ключевые принципы, если им следовать, результаты инвестирования в период обвала не будут пугающими.

Екатерина Власова, внештатный автор «Клерка»:

Я морально не готова фиксировать убыток. Сильно не стрессовать из-за того, что львиная доля акций именно сейчас красная, мне помогает понимание, что инвестор я долгосрочный. Мой формат инвестирования сводится к тому, чтобы ежемесячно отправлять определенную часть заработка на инвестиционный счет и просто брать акции компаний, чье будущее мне представляется прекрасным в ближайшие 3-5 лет. В январе сильно просел Сбербанк, я докупала его на падениях лесенкой, фундаментально компания перспективная. По TSM, в который зашла в феврале 2021 года, как оказалось, по высокой цене, тоже получилось усредниться, считайте «поймала точку входа». Конечно, такая тактика не работает на все. BABA — чудесный пример и мой провал. Я купила ее на пике, негативных новостей не было, прогнозы впечатляли, но вот полтора года она только падает. Я усреднялась, но больше не хочу увеличивать долю этой бумаги в портфеле. Сейчас −60%. Просто жду, когда пойдет вверх, и уже там, буду усредняться. И конечно, нужно сказать, что на падении я не закрываю прибыльные позиции, чтобы скрасить печаль от неудачных вложений.

Обращать внимание на дивиденды компании

Обвал нужно использовать для покупки акций. Но, конечно, инвестор должен ориентироваться на понимание конкретного инструмента, который есть в портфеле, и принципы его ценообразования. В период острой неразберихи разумнее брать бумаги, которые максимально привлекательны по фундаментальным показателям. Для безопасности стоит оставить деньги, чтобы разбавить позиции, когда страсти поутихнут и рост однозначно вернется.

Елена Мехайко, менеджер отдела продаж Центра обучения «Клерка»:

— Какие у меня выводы? Первое. Считаю, что важно определиться с горизонтом инвестирования. Например, открывая ИИС, я решила, что он будет предназначен для долгосрочного инвестирования более 3-х лет, и потому там преобладают «голубые фишки РФ». На пиках по портфелю достигал 50%, по отдельным акциям 97% (Газпром — мечты сбываются!). Дивиденды — приятный бонус, который можно сразу потратить или реинвестировать. Самые жирные дивиденды были получены от Сургутнефтегаз-п, Транснефть-п, Газпром, Сбер и Алроса. Второе. Не пытаться сесть в ракету вместе с сэром Ричардом Брэнсоном в последний момент, покупая Virgin Galactic SPSE, а если все-таки успел — быстро катапультироваться и зафиксировать небольшую прибыль, так как акции уже отыграли свою стоимость на новостях. В-третьих, не стоит поддаваться «эффекту упущенной выгоды». Приобретая несколько акций COTY «на сдачу» от покупки валюты, которые впоследствии выросли на 201%, невольно задаешься мыслью: надо было вкладывать все, что есть! взять кредит, продать квартиру, потом почку! Разбогатеть и больше не работать. Конечно, так делать нельзя, особенно с «мусорными» акциями. Четвертое. Выделять не более 20 % от общей суммы на спекуляции и не жадничать, фиксировать прибыль. Мне удалось немного поднять на Coinbase, единственный способ легально заработать на криптовалюте в России для человека без опыта. Ну и пятым пунктом я бы добавила возможность фиксировать убытки, если необходимо уменьшить НДФЛ по прибыльным сделкам (переоткрыть позицию). В остальных случаях — ждать, ситуация может измениться в любую минуту, а дергающийся глаз останется навсегда.

Искать недооцененные акции

Баффету увеличить капитал помогает инвестирование в стоимостные акции. Стоимостные акции, которые являются основой инвестиционной стратегии «оракула из Оклахомы» и его холдинга Berkshire Hathaway, с начала года показали лучшие результаты, чем технологические компании и индекс S&P 500, пишет Bloomberg. Они в среднем подешевели на 4,2% по сравнению с падением индекса S&P на 9,2% и снижением технологического сектора на 15%.

Стоимостные акции — бумаги, которые торгуются по низким ценам относительно выручки или активов компании. Их недооценивают, а значит рост вопрос времени.

Григорий Селютин, бэк-программист «Клерка»:

— Про свой портфель рассказывать не хочу. Лучше скажу, какие у меня инвестиционные планы на этот год: кибербезопасность и ERP системы. Собираюсь изучать бизнесы из представленных сфер. На этой неделе копаюсь в презентации компании Check Point, она лидер в своей области. Софт для управления деятельностью компании производят SAP, Oracle, Майкрософт, Infor, Sage. Поспешных покупок я никогда не делаю. Выбираю акции тщательно с прицелом на 10 лет, поэтому обвал рынка для меня второстепенное обстоятельство.