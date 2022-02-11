Какую господдержку может получить малый бизнес: обзор

На сегодня в России зарегистрировано 3,5 млн ИП и 3 млн самозанятых. Многим из них нужна помощь. Вот что может им предложить государство.

Выделили бюджет

На развитие малого и среднего бизнеса в 2022 году направят 65 млрд рублей. Бюджет оставили практически на уровне прошлого года.

В этом году государство планирует компенсировать предпринимателям часть затрат на участие в международных выставках и ярмарках, сделать более доступным российское ПО, а также усовершенствовать процесс получения заёмных средств.

Упростили регистрацию бизнеса

На МСП.РФ заработала Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства. Это дистанционный доступ к государственным и коммерческим услугам с подсказками и бонусом «ни в чем самостоятельно не разбираться».

Уже сейчас доступна:

онлайн-регистрация бизнеса;

оформление электронной подписи;

подбор налогового режима и ОПФ.

Всего 11 услуг, а к концу года добавят еще несколько, в том числе услугу по открытию расчетного счета, получению субсидии, проверке контрагента.

Показали, как оценивают бизнес

При регистрации пользователя в личном кабинете цифровая платформа сразу проведет расчёт рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других источников. Юрлицу уже доступно 35 показателей, ИП будет показано 15 параметров, в том числе информация о стоп-факторах.

Это поможет бизнесмену понять, как его видит государство.

Например, можно увидеть, есть ли налоговая задолженность по данным ФСПП, были ли нарушены условия использования ранее предоставленной поддержки.

Если предприниматель захочет получить полную диагностику (44 показателя), то через платформу можно подать онлайн-заявку. Раньше нужно было обращаться лично в центр «Мой бизнес». По итогам анализа к тому же платформа укажет меры поддержки.

Упростили получение кредитов

Через новую платформу можно подать заявку и на кредит в пределах 10 млн рублей сразу в несколько банков из списка: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКОбанк, МСП Банк, банк «Кузнецкий», Генбанк.

Список участников будет расти.

Сделают скидку на покупку ПО

В рамках нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса у предпринимателей появилась возможность приобрести российское ПО на 50 % дешевле.

Но условие: нужно соответствовать требованиям по среднесписочной численности работников и доходам.

Упростили получение субсидий

Если вы рассчитываете на субсидии или гранты, информацию о них вскоре тоже будет проще искать. На МСП.рф в отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на Цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из 10 регионов.

Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Республике Бурятия. Остальные субъекты будут подключены к платформе в этом году.

Продлили программу субсидирования МСП при размещении бумаг на бирже

Программа будет действовать до 2024 года и, как и прежде, доступ к ней получат те бизнесы, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов МСП (Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2374). Она предполагает частичную компенсацию затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн руб.) и выплаты по купонам (до 70 %).

Отбор эмитентов для участия в программе субсидирования происходит два раза в год — до 1 июля и до 1 октября календарного года.

Грантовая поддержка

Такую меру господдержки обычно оказывают региональные власти. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю в форме софинансирования или на безвозвратной и безвозмездной основах.

Деньги выделяются тем, чьи заявки прошли конкурсный отбор. В числе критериев отбора — сфера деятельности бизнеса, размер выручки, количество рабочих мест и др.

В 2022 году однозначно будут поддерживать аграрный и туристический бизнес.

Сведут с бизнес-гуру

Для предпринимателей создан сервис по бизнес-обучению. В личном кабинете на МСП.рф доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных навыков, а после — получить персональные рекомендации по их развитию.

Особенность этого сервиса — возможность найти персонального наставника по интересующему направлению и сразу записаться на встречу.