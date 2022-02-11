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Бухгалтеров зовут в благотворительность, строить учет с нуля и работать по графику совы. Что новенького на Бухджобе

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Чем еще себя порадовать в конце недели, как не мыслью о том, как было бы классно сменить работу? А чтоб не только помечтать, но и всерьез об этом подумать, ловите традиционную подборку вакансий из Бухджоба.

Почему именно Бухджоб?

Во-первых, это красиво...

Но если серьезно, то Бухджоб — потому что тут не нужно выставлять фильтры, раздражаться из-за неуказанной зарплаты или нервничать из-за того, что в рекомендациях на позицию бухгалтера почему-то оказался кассир.

Мы собираем только актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте.

А еще по четкой и понятной схеме, где указаны все основные условия и требования.

Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

В общем, все ясно, коротко и без лишней воды. Все в одном месте, просто подпишитесь на канал. А если времени совсем нет, читайте раз в неделю наши подборки.

Поехали!

1

Вакансия:  главный бухгалтер в ООО «Р-Пак» (производство полиэтиленовой продукции)

Обязанности:

  • организация и контроль бухгалтерского и налогового учета;
  • составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;
  • участие в совершенствовании методологии и организации бизнес-процессов;
  • организация проведения ежемесячной инвентаризации.

Требуемые умения и навыки: высшее профильное образование, опыт работы в производстве от 3 лет, знание 1с:erp , как преимущество, опыт управления коллективом.

Расположение: Домодедово

З/п: 100 тыс. рублей

Условия работы:

график 5/2 с 9-18.00, испытательный срок 3 месяца

Контакты: почта: hru-4@rpack-msk.ru, контактный телефон: 89276111959, Екатерина

 

2

Вакансия: бухгалтер в Благотворительный фонд (Благотворительность)

Обязанности: касса, авансовые отчеты, первичные документы, банк, ОС

Требуемые умения и навыки:1С:бухгалтерия, опыт работы от года, внимательность, обучаемость

Расположение: Новосибирск / офис

З/п: 40-60 тыс. рублей

Условия работы: пятидневка с 9 до 18

Контакты: hr@sgdeti.ru

 

3

Вакансия: главный бухгалтер в PROсептик (ИП Монарев ДК) (монтажные работы, производство, розничная торговля)

Обязанности:

  • сдача отчётности;
  • расчет ЗП и kpi сотрудников;
  • финансовый учет результатов деятельности;
  • сверки;
  • касса;
  • сбор дебиторки;
  • первичка;
  • управленческий учёт.

Требуемые умения и навыки: построение бухучета с нуля, управленческий и финансовый учет

Расположение: Тюмень

З/п: 40-60 тысяч

Условия работы: работа в офисе 40ч / нед

Контакты: 8-982-962-06-70 Дмитрий

 

4

Вакансия: бухгалтер по учету основных средств в Domino&#39;s pizza (Общественное питание/ Рестораны)

Обязанности:

  • отражение операций по движению основных средств;
  • отражение операций по НМА, РБП;
  • проведение актов сверок на периодической основе;
  • участие в инвентаризации имущества;
  • акцептование заявок на оплату поставщикам.

Требуемые умения и навыки:

  • высшее образование;
  • желателен опыт работы в торговых компаниях с большой номенклатурой основных средств (от 1000 активов);
  • знание счетов 01,02,04,05,97,10,60,76,44,91,19,68;
  • внимательность, аккуратность;
  • умение работать с большим объемом информации.

Расположение: Москва

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы:

  • официальное оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков, белая зарплата);
  • корпоративная медицинская страховка;
  • вкусная пицца и позитивное настроение;
  • график работы 5/2 (гибридный график), пятница — короткий день.

Контакты:Мария 89299099099. Вакансия на hh: https://hh.ru/vacancy/50080395?hhtmFrom=employer_vacancies

 

5

Вакансия: ведущий бухгалтер в НьюБизнесЛайн (Консалтинг)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского и налогового учёта в полном объёме, кроме ЗП и кадров;
  • ОСНО;
  • сдача отчетности.

Требуемые умения и навыки:

  • профильное образование;
  • знание ФСБУ;
  • раздельный учёт НДС;
  • способность работать в режиме многозадачности;
  • постоянное стремление к развитию.

Расположение: Москва, офис м. Бауманская

З/п: 100 тыс. рублей плюс

Условия работы: оформление по ТК, соц.пакет

Контакты: Nbl@newbizline.ru

 

6

Вакансия: бухгалтер в ООО СК ДЭССТРОЙ (Строительство )

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объёме;
  • расчет налогов, формирование отчетности;
  • учет лизинга, списание ГСМ;
  • взаимодействие с контрагентами, ИФНС;
  • взаимодействие с отделом ПТО в части формирования и контроля КС, управленческих отчетов.

Требуемые умения и навыки: опыт работы в строительстве

Расположение:Москва / полный рабочий день 5/2

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: полный день, оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, работа в офисе

Контакты: 79036243414 Хусейн

 

7

Вакансия: бухгалтер в ООО «ЛИРА» (услуги по организации мероприятий)

Обязанности:

  • полное ведение бухгалтерского учета (заказчик/подрядчики, в том числе иностранные компании) по проекту;
  • первичная документация;
  • вычитка договоров;
  • коммуникация с подрядчиками, в том числе сбор и отправка документов;
  • знание агентской схемы.

Требуемые умения и навыки:

  • знание бухгалтерского учета, НК РФ, ВЭД;
  • знание 1С, Диадок, MS Office;
  • высшее экономическое образование;
  • приветствуется знание основ юриспруденции;
  • многозадачность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, креативный подход к работе приветствуется.

Расположение:Москва офис, район Хамовники

З/п: 60-80 тыс. рублей

Условия работы: 5/2, время работы с 10 до 19 часов, оформление по ТК РФ

Контакты:jk@lyra.pro

 

8

Вакансия: главный бухгалтер в Go Mobile (Агентство digital-маркетинга)

Обязанности:

  • ведение бухгалтерского, налогового учета юридических лиц в полном объеме;
  • руководство бухгалтерской службой;
  • подготовка, формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС в полном объеме;
  • налоговое планирование, формирование учетной политики.

Требуемые умения и навыки:

  • опыт работы главным бухгалтером не менее 5 лет (желательно в сфере IT/digital);
  • опыт руководства бухгалтерией;
  • умение общаться с программистами по вопросам автоматизации;
  • готовность искать нестандартные решения сложных задач.

Расположение:Москва

З/п: 100 тыс. рублей плюс

Условия работы:

  • стабильная ЗП, комфортный диджитальный офис на Цветном Бульваре;
  • корпоративный фитнес, ДМС, индивидуальный план обучения и прочие «плюшки»;
  • мы идеально подходим для сов, потому что наш график 5/2, с 11 до 20.

Контакты:yana.polkovova@gomobile.ru или @Yanaia

 

9

Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в Домиленд (ИТ-компания (PropTech))

Обязанности:

  • расчеты с персоналом по оплате труда на 100 чел. (расчет ЗП, сдача отчётности в ПФР, ФСС, ФНС);
  • ведение кадрового делопроизводства в полном объеме.

Требуемые умения и навыки:

  • глубокие знание трудового законодательства и правил кадрового учета;
  • опыт работы на аналогичной должности;
  • уверенные знания 1С:Предприятие 8.3, 1С:ЗУП 8.3;
  • внимательный и ответственный подход к поставленным задачам.

Расположение: Москва

З/п:100 тыс. рублей плюс

Условия работы:

  • уютный офис у МЦК Панфиловская и ст.м. Октябрьское поле;
  • оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС и/или другие плюшки;
  • адекватное и дружелюбное руководство;
  • возможность оплаты профессиональных курсов и повышения квалификации.

Контакты:a.egorova@domyland.ru, tg @anutaa17 (Анна Егорова)

 

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