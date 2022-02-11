Бухгалтеров зовут в благотворительность, строить учет с нуля и работать по графику совы. Что новенького на Бухджобе

Чем еще себя порадовать в конце недели, как не мыслью о том, как было бы классно сменить работу? А чтоб не только помечтать, но и всерьез об этом подумать, ловите традиционную подборку вакансий из Бухджоба.

Почему именно Бухджоб?

Во-первых, это красиво...

Но если серьезно, то Бухджоб — потому что тут не нужно выставлять фильтры, раздражаться из-за неуказанной зарплаты или нервничать из-за того, что в рекомендациях на позицию бухгалтера почему-то оказался кассир.

Мы собираем только актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте.

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Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

В общем, все ясно, коротко и без лишней воды. Все в одном месте, просто подпишитесь на канал. А если времени совсем нет, читайте раз в неделю наши подборки.

Поехали!

1 Вакансия: главный бухгалтер в ООО «Р-Пак» (производство полиэтиленовой продукции) Обязанности: организация и контроль бухгалтерского и налогового учета;

составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;

участие в совершенствовании методологии и организации бизнес-процессов;

организация проведения ежемесячной инвентаризации. Требуемые умения и навыки: высшее профильное образование, опыт работы в производстве от 3 лет, знание 1с:erp , как преимущество, опыт управления коллективом. Расположение: Домодедово З/п: 100 тыс. рублей Условия работы: график 5/2 с 9-18.00, испытательный срок 3 месяца

график 5/2 с 9-18.00, испытательный срок 3 месяца Контакты: почта: hru-4@rpack-msk.ru, контактный телефон: 89276111959, Екатерина

2 Вакансия: бухгалтер в Благотворительный фонд (Благотворительность) Обязанности: касса, авансовые отчеты, первичные документы, банк, ОС Требуемые умения и навыки:1С:бухгалтерия, опыт работы от года, внимательность, обучаемость Расположение: Новосибирск / офис З/п: 40-60 тыс. рублей Условия работы: пятидневка с 9 до 18 Контакты: hr@sgdeti.ru

3 Вакансия: главный бухгалтер в PROсептик (ИП Монарев ДК) (монтажные работы, производство, розничная торговля) Обязанности: сдача отчётности;

расчет ЗП и kpi сотрудников;

финансовый учет результатов деятельности;

сверки;

касса;

сбор дебиторки;

первичка;

управленческий учёт. Требуемые умения и навыки: построение бухучета с нуля, управленческий и финансовый учет Расположение: Тюмень З/п: 40-60 тысяч Условия работы: работа в офисе 40ч / нед Контакты: 8-982-962-06-70 Дмитрий

4 Вакансия: бухгалтер по учету основных средств в Domino's pizza (Общественное питание/ Рестораны) Обязанности: отражение операций по движению основных средств;

отражение операций по НМА, РБП;

проведение актов сверок на периодической основе;

участие в инвентаризации имущества;

акцептование заявок на оплату поставщикам. Требуемые умения и навыки: высшее образование;

желателен опыт работы в торговых компаниях с большой номенклатурой основных средств (от 1000 активов);

знание счетов 01,02,04,05,97,10,60,76,44,91,19,68;

внимательность, аккуратность;

умение работать с большим объемом информации. Расположение: Москва З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: официальное оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков, белая зарплата);

корпоративная медицинская страховка;

вкусная пицца и позитивное настроение;

график работы 5/2 (гибридный график), пятница — короткий день. Контакты:Мария 89299099099. Вакансия на hh: https://hh.ru/vacancy/50080395?hhtmFrom=employer_vacancies

5 Вакансия: ведущий бухгалтер в НьюБизнесЛайн (Консалтинг) Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учёта в полном объёме, кроме ЗП и кадров;

ОСНО;

сдача отчетности. Требуемые умения и навыки: профильное образование;

знание ФСБУ;

раздельный учёт НДС;

способность работать в режиме многозадачности;

постоянное стремление к развитию. Расположение: Москва, офис м. Бауманская З/п: 100 тыс. рублей плюс Условия работы: оформление по ТК, соц.пакет Контакты: Nbl@newbizline.ru

6 Вакансия: бухгалтер в ООО СК ДЭССТРОЙ (Строительство ) Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объёме;

расчет налогов, формирование отчетности;

учет лизинга, списание ГСМ;

взаимодействие с контрагентами, ИФНС;

взаимодействие с отделом ПТО в части формирования и контроля КС, управленческих отчетов. Требуемые умения и навыки: опыт работы в строительстве Расположение:Москва / полный рабочий день 5/2 З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: полный день, оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, работа в офисе Контакты: 79036243414 Хусейн

7 Вакансия: бухгалтер в ООО «ЛИРА» (услуги по организации мероприятий) Обязанности: полное ведение бухгалтерского учета (заказчик/подрядчики, в том числе иностранные компании) по проекту;

первичная документация;

вычитка договоров;

коммуникация с подрядчиками, в том числе сбор и отправка документов;

знание агентской схемы. Требуемые умения и навыки: знание бухгалтерского учета, НК РФ, ВЭД;

знание 1С, Диадок, MS Office;

высшее экономическое образование;

приветствуется знание основ юриспруденции;

многозадачность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, креативный подход к работе приветствуется. Расположение:Москва офис, район Хамовники З/п: 60-80 тыс. рублей Условия работы: 5/2, время работы с 10 до 19 часов, оформление по ТК РФ Контакты:jk@lyra.pro

8 Вакансия: главный бухгалтер в Go Mobile (Агентство digital-маркетинга) Обязанности: ведение бухгалтерского, налогового учета юридических лиц в полном объеме;

руководство бухгалтерской службой;

подготовка, формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС в полном объеме;

налоговое планирование, формирование учетной политики. Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером не менее 5 лет (желательно в сфере IT/digital);

опыт руководства бухгалтерией;

умение общаться с программистами по вопросам автоматизации;

готовность искать нестандартные решения сложных задач. Расположение:Москва З/п: 100 тыс. рублей плюс Условия работы: стабильная ЗП, комфортный диджитальный офис на Цветном Бульваре;

корпоративный фитнес, ДМС, индивидуальный план обучения и прочие «плюшки»;

мы идеально подходим для сов, потому что наш график 5/2, с 11 до 20. Контакты:yana.polkovova@gomobile.ru или @Yanaia

9 Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в Домиленд (ИТ-компания (PropTech)) Обязанности: расчеты с персоналом по оплате труда на 100 чел. (расчет ЗП, сдача отчётности в ПФР, ФСС, ФНС);

ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. Требуемые умения и навыки: глубокие знание трудового законодательства и правил кадрового учета;

опыт работы на аналогичной должности;

уверенные знания 1С:Предприятие 8.3, 1С:ЗУП 8.3;

внимательный и ответственный подход к поставленным задачам. Расположение: Москва З/п:100 тыс. рублей плюс Условия работы: уютный офис у МЦК Панфиловская и ст.м. Октябрьское поле;

оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС и/или другие плюшки;

адекватное и дружелюбное руководство;

возможность оплаты профессиональных курсов и повышения квалификации. Контакты:a.egorova@domyland.ru, tg @anutaa17 (Анна Егорова)