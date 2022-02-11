Бухгалтеров зовут в благотворительность, строить учет с нуля и работать по графику совы. Что новенького на Бухджобе

Чем еще себя порадовать в конце недели, как не мыслью о том, как было бы классно сменить работу? А чтоб не только помечтать, но и всерьез об этом подумать, ловите традиционную подборку вакансий из Бухджоба.
Почему именно Бухджоб?
Во-первых, это красиво...
Но если серьезно, то Бухджоб — потому что тут не нужно выставлять фильтры, раздражаться из-за неуказанной зарплаты или нервничать из-за того, что в рекомендациях на позицию бухгалтера почему-то оказался кассир.
Мы собираем только актуальные бухгалтерские вакансии в одном месте.
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Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.
В общем, все ясно, коротко и без лишней воды. Все в одном месте, просто подпишитесь на канал. А если времени совсем нет, читайте раз в неделю наши подборки.
Поехали!
1
Вакансия: главный бухгалтер в ООО «Р-Пак» (производство полиэтиленовой продукции)
Обязанности:
- организация и контроль бухгалтерского и налогового учета;
- составление и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности;
- участие в совершенствовании методологии и организации бизнес-процессов;
- организация проведения ежемесячной инвентаризации.
Требуемые умения и навыки: высшее профильное образование, опыт работы в производстве от 3 лет, знание 1с:erp , как преимущество, опыт управления коллективом.
Расположение: Домодедово
З/п: 100 тыс. рублей
Условия работы:график 5/2 с 9-18.00, испытательный срок 3 месяца
Контакты: почта: hru-4@rpack-msk.ru, контактный телефон: 89276111959, Екатерина
2
Вакансия: бухгалтер в Благотворительный фонд (Благотворительность)
Обязанности: касса, авансовые отчеты, первичные документы, банк, ОС
Требуемые умения и навыки:1С:бухгалтерия, опыт работы от года, внимательность, обучаемость
Расположение: Новосибирск / офис
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: пятидневка с 9 до 18
Контакты: hr@sgdeti.ru
3
Вакансия: главный бухгалтер в PROсептик (ИП Монарев ДК) (монтажные работы, производство, розничная торговля)
Обязанности:
- сдача отчётности;
- расчет ЗП и kpi сотрудников;
- финансовый учет результатов деятельности;
- сверки;
- касса;
- сбор дебиторки;
- первичка;
- управленческий учёт.
Требуемые умения и навыки: построение бухучета с нуля, управленческий и финансовый учет
Расположение: Тюмень
З/п: 40-60 тысяч
Условия работы: работа в офисе 40ч / нед
Контакты:
4
Вакансия: бухгалтер по учету основных средств в Domino's pizza (Общественное питание/ Рестораны)
Обязанности:
- отражение операций по движению основных средств;
- отражение операций по НМА, РБП;
- проведение актов сверок на периодической основе;
- участие в инвентаризации имущества;
- акцептование заявок на оплату поставщикам.
Требуемые умения и навыки:
- высшее образование;
- желателен опыт работы в торговых компаниях с большой номенклатурой основных средств (от 1000 активов);
- знание счетов 01,02,04,05,97,10,60,76,44,91,19,68;
- внимательность, аккуратность;
- умение работать с большим объемом информации.
Расположение: Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы:
- официальное оформление по ТК РФ (оплата больничных и отпусков, белая зарплата);
- корпоративная медицинская страховка;
- вкусная пицца и позитивное настроение;
- график работы 5/2 (гибридный график), пятница — короткий день.
Контакты:Мария 89299099099. Вакансия на hh: https://hh.ru/vacancy/50080395?hhtmFrom=employer_vacancies
5
Вакансия: ведущий бухгалтер в НьюБизнесЛайн (Консалтинг)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского и налогового учёта в полном объёме, кроме ЗП и кадров;
- ОСНО;
- сдача отчетности.
Требуемые умения и навыки:
- профильное образование;
- знание ФСБУ;
- раздельный учёт НДС;
- способность работать в режиме многозадачности;
- постоянное стремление к развитию.
Расположение: Москва, офис м. Бауманская
З/п: 100 тыс. рублей плюс
Условия работы: оформление по ТК, соц.пакет
Контакты: Nbl@newbizline.ru
6
Вакансия: бухгалтер в ООО СК ДЭССТРОЙ (Строительство )
Обязанности:
- ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объёме;
- расчет налогов, формирование отчетности;
- учет лизинга, списание ГСМ;
- взаимодействие с контрагентами, ИФНС;
- взаимодействие с отделом ПТО в части формирования и контроля КС, управленческих отчетов.
Требуемые умения и навыки: опыт работы в строительстве
Расположение:Москва / полный рабочий день 5/2
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: полный день, оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, работа в офисе
Контакты: 79036243414 Хусейн
7
Вакансия: бухгалтер в ООО «ЛИРА» (услуги по организации мероприятий)
Обязанности:
- полное ведение бухгалтерского учета (заказчик/подрядчики, в том числе иностранные компании) по проекту;
- первичная документация;
- вычитка договоров;
- коммуникация с подрядчиками, в том числе сбор и отправка документов;
- знание агентской схемы.
Требуемые умения и навыки:
- знание бухгалтерского учета, НК РФ, ВЭД;
- знание 1С, Диадок, MS Office;
- высшее экономическое образование;
- приветствуется знание основ юриспруденции;
- многозадачность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, креативный подход к работе приветствуется.
Расположение:Москва офис, район Хамовники
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: 5/2, время работы с 10 до 19 часов, оформление по ТК РФ
Контакты:jk@lyra.pro
8
Вакансия: главный бухгалтер в Go Mobile (Агентство digital-маркетинга)
Обязанности:
- ведение бухгалтерского, налогового учета юридических лиц в полном объеме;
- руководство бухгалтерской службой;
- подготовка, формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР и ФСС в полном объеме;
- налоговое планирование, формирование учетной политики.
Требуемые умения и навыки:
- опыт работы главным бухгалтером не менее 5 лет (желательно в сфере IT/digital);
- опыт руководства бухгалтерией;
- умение общаться с программистами по вопросам автоматизации;
- готовность искать нестандартные решения сложных задач.
Расположение:Москва
З/п: 100 тыс. рублей плюс
Условия работы:
- стабильная ЗП, комфортный диджитальный офис на Цветном Бульваре;
- корпоративный фитнес, ДМС, индивидуальный план обучения и прочие «плюшки»;
- мы идеально подходим для сов, потому что наш график 5/2, с 11 до 20.
Контакты:yana.polkovova@gomobile.ru или @Yanaia
9
Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в Домиленд (ИТ-компания (PropTech))
Обязанности:
- расчеты с персоналом по оплате труда на 100 чел. (расчет ЗП, сдача отчётности в ПФР, ФСС, ФНС);
- ведение кадрового делопроизводства в полном объеме.
Требуемые умения и навыки:
- глубокие знание трудового законодательства и правил кадрового учета;
- опыт работы на аналогичной должности;
- уверенные знания 1С:Предприятие 8.3, 1С:ЗУП 8.3;
- внимательный и ответственный подход к поставленным задачам.
Расположение: Москва
З/п:100 тыс. рублей плюс
Условия работы:
- уютный офис у МЦК Панфиловская и ст.м. Октябрьское поле;
- оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС и/или другие плюшки;
- адекватное и дружелюбное руководство;
- возможность оплаты профессиональных курсов и повышения квалификации.
Контакты:a.egorova@domyland.ru, tg @anutaa17 (Анна Егорова)
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