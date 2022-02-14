Новости бухгалтерского учета в 2022 году: основные средства, объекты учета аренды, правила хранения документов

В прошлый раз я рассказала про налоговые изменения, которые начали действовать в 2022 году. Но кроме изменений по налогам и сборам, нас ждет много изменений и в бухгалтерском учете. Расскажу подробнее, что о них нужно знать.

Что меняется в работе с основными средствами

Новые стандарты работы

Опираются эти изменения прежде всего на новые ФСБУ.

Посмотреть подробнее можно в Приказе Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Ранее действующие ПБУ 6/01 отменили, вместо них действует ФСБУ 6/2020. Также упраздняются методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Новый федеральный стандарт распространяется на все организации, кроме «бюджетников».

Организации, которые имеют право вести упрощенный бухгалтерский учет и составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность, могут не применять ряд положений нового стандарта (п. п. 2, 3 ФСБУ 6/2020).

Эти организации могут:

не корректировать сформированные ранее данные бухгалтерского учета;

не пересчитывать показатели отчетности прошлых ле;

и не производить единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода.

Иными словами, все изменения организация начинает применять только для тех основных средств, которые были признаны в таком качестве после применения нового стандарта.

По новым правилам, лимит стоимости основных средств устанавливает сама организация (п. 5 ФСБУ 6/2020) с учетом существенности информации для пользователя отчетности. Можно утвердить такой же лимит, как в налоговом учете — 100 тысяч рублей, чтобы избежать разницу в учете.

Если объекты ОС имеют первоначальную стоимость менее лимита, установленного организацией, они не списываются с баланса и продолжают учитываться в составе ОС.

Минфин в своем письме от 25.08.2021 года № 07-01-09/68312 высказал мнение, что лимиты нужно утверждать не для группы основных средств, а для единицы учета. Малоценные быстроизнашивающиеся предметы, приобретенные после 01.01.2022 г и стоимостью ниже установленного лимита, можно учитывать сразу в расходах.

Новые понятия

ФСБУ 6/2020 ввел понятия балансовой и ликвидационной стоимости объектов ОС.

Понятие «балансовая стоимость основных средств» ранее не содержалось в нормативных актах, теперь же п. 25 ФСБУ 6/2020 такое понятие установлено.

Балансовая стоимость представляет собой первоначальную стоимость основного средства, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Ранее ПБУ 6/01 не содержало требований определять ликвидационную стоимость ОС при принятии на учет.

Ликвидационная стоимость — это ориентировочная стоимость активов после ликвидации объекта за вычетом всех издержек (например, демонтаж, утилизацию).

Другие изменения

Также в ФСБУ 6/2020 организации обязали ежегодно пересматривать сроки полезного использования, а капитальный ремонт может стать отдельным объектом учета. Много изменений по амортизации — и по срокам, и по периодам, и по видам.

Основные новации ФСБУ 6/2020 и его отличия от ПБУ 6/01 подробно изложены в информационном сообщении Минфина России от 03.11.2020 № ИС-учет-29.

В ФСБУ 26/2020, который устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях организаций, уточнили перечень расходов, формирующих первоначальную стоимость основных средств.

Первоначальная стоимость ОС состоит из капитальных вложений: это затраты на приобретение объектов, их создание, улучшение, восстановление — они учитываются на б/счете 08. Также при расчете нужно учитывать полную информацию по объектам, включая скидки поставщиков, условия оплаты (отсрочка, рассрочка, кредит), обязательства по демонтажу и утилизации.

Положения новых ФСБУ 6/2020 и 26/2020 в уже большей степени соответствуют международным стандартам финансовой отчетности МСФО (IAS) 16 «Основные средства».

Обратите внимание:изменения, внесенные в правила бухгалтерского учета ОС и капитальных вложений, могут привести к определенным последствиям в части расчета налога на имущество организаций, которые по каким-то причинам не имеют кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2022 году.

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Что меняется в бухучете аренды

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвержден приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н, установил правила учета аренды и лизинга.

Аналога ПБУ по таким операциям ранее не существовало.

Этот ФСБУ касается всех организаций, которые заключают договоры о предоставлении/получении имущества во временное пользование за плату, кроме организаций госсектора. Однако есть и другие исключения для некоторых видов имущества, по которым можно не применять стандарт по аренде, это:

участки недр для геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых;

результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации и их материальные носители;

объекты концессионного соглашения.

Организации, которые ведут упрощенный учет, могут применять новый стандарт только к договорам, заключенным после 1 января 2022 года.

Арендатор отражает в обычном бухучете право пользования активом и обязательства по аренде, а в упрощенном — только периодические арендные платежи, а также не дисконтирует будущие платежи и не пересматривает отчетность за прошлые годы.

Арендодатель в обычном бухучете делит аренду на финансовую и операционную, а в упрощенном — любую аренду отражает как операционную и ведет учет только периодических поступлений.

Как учитывать объект аренды у арендодателя и арендатора, прописано в информационном сообщении Минфина РФ от 25.01.2019 № ИС-учет-15.

В ФСБУ 25/2018 исключено понятие «имущество», но введено новое — «объект учета аренды», которое распространяется на объекты при единовременном выполнении следующих условий:

предмет аренды предоставляется на обозначенный в договоре срок;

предмет аренды идентифицируется и по условиям договора арендодатель не может заменить его до окончания срока аренды;

арендатор вправе использовать предмет аренды для получения прибыли;

арендатор имеет право сам определять, как использовать предмет аренды в рамках его технических характеристик.

Объект учета аренды отражается в бухучете сторон независимо от того, что написано в договоре. Договоры следует классифицировать не по юридической форме, а по содержанию.

Глава 34 «Аренда» Гражданского Кодекса РФ и Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» никак не влияют на учёт и отчётность по ФСБУ 25/2018.

Еще один ФСБУ

Еще один важный стандарт введен в действие с 1 января 2022 года — ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», в котором прописаны правила оформления первичных документов и бухгалтерских регистров.

Хотя стандарт и вступил в силу с начала 2022 года, организациям было дано право начать его применение до этого срока.

По новому стандарту, «документ» это не только первичный документ, но и бухгалтерский регистр. Он должен быть составлен на русском языке либо иметь построчный перевод с иностранного языка.

Документы должны храниться в том виде, в котором они были составлены, перевод бумажных документов в электронный вид с целью последующего хранения запрещен.

В пункте 25 ФСБУ 27/2021 указано, что базы для хранения электронных документов должны размещаться на территории РФ. Одновременно документы могут храниться и за пределами нашей страны, если этого требует законодательство иностранного государства.

Эта норма о хранении введена с 1 января 2022 года, но Минфин перенес срок действия именно этого пункта на 1 января 2024 года, чтобы у компаний было время организовать перенос баз данных.

Новые нормы сдачи и аудита бухгалтерской отчетности с 2022 года вступили в соответствии с Законами № 352-ФЗ и № 359-ФЗ от 02.07.2021, которые отменили обязанность организаций сдавать бухгалтерскую отчетность через оператора ЭДО, если отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). Так же не нужно представлять аудиторское заключение о такой отчетности, если отчетность подлежит обязательному аудиту и аудиторское заключение о ней имеется в ГИРБО.

Таким образом, все заинтересованные лица смогут получать данные из ГИРБО. В частности, это касается федеральных государственных унитарных предприятий, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.

Что нового в аудите

В 2022 году многим организациям придется проводить аудит отчетности за 2021 год. Но представители малого бизнеса получили освобождение от этой обязанности в связи с увеличением предельных лимитов доходов и величины активов.

Размеры доходов и величины активов с 1 января 2021 года:

величина активов — до 400 млн рублей (ранее — до 60 млн рублей);

лимит доходов — до 800 млн рублей (ранее — 400 млн рублей).

Однако если организация является МСП, но зарегистрирована в форме акционерного общества, то независимо от размера доходов и величины активов она подпадает под обязательный аудит. Так предписывают нормы Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Узнать, какие компании подпадают под обязательный аудит можно в ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2021 год смогут только аудиторские организации. Индивидуальные аудиторы вправе проводить только инициативный (добровольный) аудит.

Итоги

С начала 2022 года много других изменений ворвалось в нашу бухгалтерскую жизнь. Нужно не забывать и про электронные доверенности, и про «антиотмывочный» закон, и новые правила открытия расчетных счетов.

Год еще только начался, а уже готовятся изменения, вступающие в силу с 2023 года — например, новость про объединение ПФР и ФСС. Это нововведение повлечет за собой изменения огромного числа нормативных актов. Сейчас можно поучаствовать в общественном обсуждении пакета законопроектов, часть из них Минтруд уже разместил на своем сайте.

Чтобы идти в ногу со временем и за всем успевать, нужно повышать свой профессиональный уровень. А в сложных ситуациях я рекомендую обращаться к специалистам.