Что изменится в налогах в 2022 году?

Что владельцы бизнеса загадывали под бой курантов? Больших доходов и налоговых послаблений? К сожалению, преференций бизнесу ждать не придется, год будет насыщен всевозможными изменениями в налоговом законодательстве.

Я подготовила обзор изменений по налогам и сборам с небольшими комментариями от себя. А принесут ли изменения пользу или проблемы, судить вам.

НДФЛ и вычеты

Освобождение путевок от НДФЛ

Многие сотрудники, перенесшие ковид, приобретали оздоровительные путевки для реабилитации. На территории России заработала программа «Туристический кешбэк», что позволило гражданам более активно заниматься туризмом и приобретать санаторно-курортные путевки для себя и детей.

С 2022 года в применение освобождения от НДФЛ при оплате путевок (компенсация стоимости) внесли несколько изменений:

увеличили возраст детей с 16 до 18 лет, компенсацию можно получить и на совершеннолетнего, если ребенок обучается очно и ему не исполнилось 24 года (п. 9 ст. 217 НК);

ограничили частоту компенсации— освобождение от НДФЛ возможно только один раз в календарном году на сотрудника;

исключили условие об учете расходов на путевки при расчете налога на прибыль.

Думаю, что это изменение однозначно позитивное. И людям поможет, и порядку будет больше.

«Спортивный» вычет

Про вычет «за спорт» разговор шел давно. Наконец законодатель признал его социальным вычетом. Его можно применить к доходам, полученным налогоплательщиками с 1 января 2022 года, хотя Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ вступил в силу с 1 августа 2021 года.

Не обошлось и без существенных условий:

спортивные услуги должны быть включены в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2021 г. № 2466-р;

поставщик услуги должен быть включен в перечень Минспорта;

социальный вычет положен гражданину или его детям в возрасте до 18 лет;

общая величина вычета составляет 120 000 руб. (подп. 7 п. 1 ст. 219 НК) — соответственно, вернуть можно не более 15 600 рублей.

В целом, позитивное изменение. Однако я считаю, что законодатели могли бы сделать и отдельный «спортивный» вычет. Ведь в социальный налоговый вычет уже и так очень много что входит: и расходы на благотворительность, и на образование, медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты, негосударственное пенсионное страхование, уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию, добровольное страхование жизни, прохождение независимой оценки своей квалификации. При одновременном заявлении по нескольким видам вычетов сумма в 120 000 рублей, на мой взгляд, могла по сегодняшним меркам быть и больше.

С начала 2022 года стало возможно получить социальный или имущественный вычет через работодателя до завершения календарного года. При получении вычета на работе бухгалтер будет удерживать меньший НДФЛ с ваших доходов в пределах суммы вычета. Но обратиться за предоставлением вычета можно только в том случае, если у вас с компанией заключен трудовой договор, а не договор ГПХ (Письмо Минфина от 14.10.2011 г. № 03-04-06/7-271).

Работник должен обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о выдаче уведомления на вычет. Уведомление налоговики направят работодателю по каналам ТКС или по почте, а вас налоговая инспекция проинформирует о результатах рассмотрения заявления (п. 2 ст. 219, п. 8 ст. 220 НК РФ).

Обращаю внимание, что с 01.01.2022 года изменились формы уведомлений (приказ ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@).

Расцениваю это изменение как позитивное. Не нужно ждать завершения налогового периода, чтобы получить вычет, документы проверит бухгалтер-профессионал, от работника требуется только собрать полный пакет документов. Меньше лишних движений. Приятные последствия цифровизации и автоматизации.

Льготы по НФДЛ по жилью

До 2022 года статьи налогового кодекса не содержали льгот по НДФЛ для семей с двумя и более детьми при продаже жилья (или долей в них). Но изменения, внесенные в п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ, позволят родителям не платить НДФЛ с продажи при выполнении следующих условий:

детям должно быть меньше 18 лет или меньше 24 лет, если они учатся очно;

новое жилье надо купить в год продажи старого либо до 30 апреля следующего года;

общая площадь или кадастровая стоимость нового жилья должна быть больше старого;

кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн. рублей;

семье не должно принадлежать более 50% доли иного жилья.

Замечу, что такая возможность будет действовать в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.

И это однозначно позитивное изменение. Приятно, что государство в рамках программы поддержки семей с детьми заботится о своих гражданах не только по линии Пенсионного фонда России и социальной защиты, но и позволяет улучшить жилищные условия без потерь на уплату налогов.

3-НДФЛ и недвижимое имущество

С 1 января 2022 года изменится порядок предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ при продаже недвижимого имущества.

Не нужно указывать доходы от продажи недвижимости, находившейся в собственности гражданина менее минимального срока владения (3 года или 5 лет) при условии, что полученный от продажи доход полностью перекрывается имущественным вычетом.

Напомню, что стоимость проданного имущества не должна превышать:

1 млн. рублей за налоговый период (календарный год) — для жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе);

250 тыс. рублей — для иного недвижимого имущества (например, гараж).

А вот к этим изменениям у меня отношение двоякое. С одной стороны вроде бы все хорошо, с другой — непонятно. Действительно, что декларировать, если дохода нет? Но налоговики на местах так не работают. В ФНС поступает информация только о том, что объект недвижимости сменил собственника, и в адрес налогоплательщика тут же прилетает запрос о предоставлении информации об отчуждении. Нужно собрать точно такой же пакет документов, как и при декларировании, составить ответ, посетить налоговую инспекцию или отделение связи для отправки документов. На мой взгляд, это нововведение будет работать, если в ФНС будет поступать исчерпывающая информация из ЕГРН не только о смене собственника, но и договор купли-продажи (или иной документ), из которого налоговому инспектору будут понятны и сумма, и срок владения, и даже кем являются участники сделки друг другу (ФНС России является оператором федеральной информационной системы (ФГИС ЕГР ЗАГС)).

Страховые взносы

С 2022 года действуют новые лимиты по взносам (постановление Правительства от 16.11.2021 № 1951):

1 565 000 руб. — для пенсионных взносов (ОПС);

1 032 000 руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Для сравнения: в 2021 году лимит по пенсионным взносам составлял 1 465 000 рублей, а по социальным — 966 000 рублей.

Именно база по ОПС влияет на размер вашей будущей пенсии, а также на количество заработанных пенсионных баллов. И на первый взгляд, увеличение лимитов это позитивное изменение, однако — это не так. Чем больше база, тем меньше баллов, а, соответственно, тем меньше ваша будущая пенсия.

Индивидуальные предприниматели платят страховые взносы сами за себя. Каждый год сумма взносов увеличивалась, не стал исключением и 2022 год. По новым тарифам ИП-эшникам придется заплатить на пенсионное страхование в сумме 34 445 рублей плюс 1% от дохода сверх 300 000 рублей и взносы на медицинское страхование в размере 8 766 рублей. Максимально — 275 560 рублей за год (в 2021 году максимум не превышал 259 584 рублей за год).

Тут и комментировать особо нечего — предприниматели заплатят больше страховых взносов.

С начала 2022 года организациям общественного питания с численностью до 1 500 человек включительно установили пониженную ставку 15% для уплаты страховых взносов. Ранее такие организации вправе были платить страховые взносы по пониженным тарифам, если численность не превышала 250 человек, а доходы — 2 млрд. рублей.

Для применения пониженной ставки в течение года должны выполняться следующие условия:

налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;

основной вид деятельности в ЕГРЮЛ или ЕГРИП указан ОКВЭД класса 56;

соответствие критериям для освобождения от НДС по статье 149 НК, а именно доходы не более 2 млрд. рублей;

выручка от деятельности в общепите не менее 70% от общей суммы доходов.

Если эти условия перестанут выполняться, придется пересчитывать взносы с начала года.

На мой взгляд, эти изменения носят позитивный характер. Давно надо было обратить внимание на отрасль, серьезно пострадавшую из-за пандемии.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

С 2022 года в статью 149 НК РФ в пункт 3 добавлен подпункт 38, согласно которому от НДС освобождаются услуги общественного питания, которые оказываются через рестораны, кафе, закусочные, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании. Но есть и исключение — льгота не применяется при реализации такой продукции отделами кулинарии предприятий розничной торговли.

Я скептически отношусь к тому, что налоговое послабление в этой части позитивно отразится на кошельке простого потребителя.

Ни для кого не секрет, что в России еще много видов бизнеса, остающихся в тени. До недавнего времени так было и с перекупщиками автомобилей, но после принятия в прошлом году новых законов, поступлений в бюджет с таких сделок заметно прибавилось. С 2022 года ввели новые правила для тех, кто покупает у физических лиц и перепродает бытовую технику и электронику из особого перечня (постановление Правительства от 13.09.2021 № 1544). НДС начисляется по ставке 20/120 с разницы между ценой реализации с учетом налога и ценой приобретения.

На мой взгляд, нововведение частично поможет легализовать вторичный рынок купли-продажи бытовой техники, а организации, которые в дальнейшем перепродают товары, приобретенные у физлиц, смогут принимать к вычету НДС, предъявленный при их приобретении.

В 2022 году в п.2 ст.164 НК РФ добавили подп.1 — реализация речной живой форели теперь облагается НДС по ставке не 20, а 10 процентов. А операции по реализации племенных рыб, эмбрионов и молоди, полученных от племенных рыб от обложения налогом освобождаются совсем.

Чтобы получить льготу по НДС при реализации медицинских изделий, у компании должно было быть действующее регистрационное удостоверение ЕАЭС. Но эти требования отменили. При реализации медицинских изделий льготу можно применять и при наличии российского регистрационного удостоверения на изделие.

Более 140 стран мира, включая Европейский Союз (ЕС), применяют налог на добавленную стоимость (НДС). При этом в России не самая высокая ставка этого налога, например, в Венгрии общая ставка НДС составляет 27%. Когда в стране разработана гибкая и прозрачная система применения налоговых льгот, которая совершенствуется с учетом потребностей бизнеса, это всегда принимается с благодарностью. Но надо помнить, что применение налоговых льгот налагает на налогоплательщика определенные дополнительные обязательства (например, особый учет, дополнительные проверки).

Налог на прибыль

Боль каждого бухгалтера и финансиста — ограничение по переносу убытков прошлых лет продлили (п.2.1 ст.283 НК РФ) полностью сводить к нулю налоговую базу отчетного (налогового) периода нельзя будет до конца 2024 года. Базу по налогу на прибыль можно уменьшить на убыток прошлых лет, но не более чем на 50 процентов. Ограничение по переносу убытков не распространяется на организации, которые применяют пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, например на участников свободных экономических зон (п.1.7 ст.284 НК РФ).

Расходы на приобретение исключительных прав с 2022 года вернули в перечень расходов на НИОКР. К ним относятся расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав или по лицензионному договору на право использования указанных результатов интеллектуальной деятельности. При этом такие затраты должны использоваться исключительно в научных исследованиях или опытно-конструкторских разработках (подп.3.2 п.2 ст.262 НК РФ).

До 2022 года организации были не вправе учитывать расходы на санаторно-курортное лечение, если они самостоятельно заключали договоры с туроператором или турагентством. Теперь эта несправедливость устранена. Включать в расходы по налогу на прибыль затраты на санаторно-курортное лечение теперь можно, даже если договор заключен напрямую с санаторием, а также если работодатель компенсирует затраты на оплату услуг по санаторно-курортному лечению своим сотрудникам, их супругам, родителям и детям (п.24.2 ст.255 НК РФ).

Обращаю внимание, что с 1 января 2022 года изменились правила начисления амортизации по лизинговому имуществу. Независимо от условий договора лизинга амортизацию начисляет лизингодатель, и он же признает при расчете налога на прибыль лизинговые платежи в составе прочих расходов (подп.10 п.1 ст.264 НК РФ). Нововведения не применяются к договорам, действующим до 2022 года.

В п. 1 ст. 258 НК РФ внесены уточнения по расчету амортизации основных средств в случае их модернизации, реконструкции, технического перевооружения. Теперь четко прописано, какую норму амортизации брать, если после модернизации не изменился срок полезного использования актива. Следует использовать изначально установленную норму.

Еще одно уточнение внесено в Налоговый Кодекс, оно касается налогообложения доходов иностранных организаций. По новым правилам процентный доход от долговых обязательств иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, облагается налогом на прибыль (подп.3 п.1 ст.309 НК РФ).

Уточнения и дополнения нужны, никто не спорит. Однако вносить изменения в главный документ по налогам и сборам, на мой взгляд, нужно соблюдая золотое правило врачей: «не навреди». Когда вносятся уточнения и дополнения по каждому «чиху», хороший документ может превратиться в текст, где много букв, а не смысла.

Налог на имущество организаций

Изменений по налогу на имущество с 1 января 2022 года достаточно много.

установлены единые сроки уплаты налога (не позднее 1 марта следующего года) и авансов по нему (не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом) во всех регионах страны;

установлен заявительный порядок на льготы по налогу на имущество с кадастровой стоимости недвижимости. Если не подать заявление, то налоговый орган примет решение только на основании имеющихся данных;

утверждены новый формат и форма декларации по налогу на имущество, начиная с отчетности за 2021 год (Приказ ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405 (в ред. приказа ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574));

уточнен порядок налогообложения уничтоженной недвижимости для организаций (ранее был закреплен только порядок налогообложения уничтоженного имущества физических лиц). Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта недвижимости на основании заявления в ФНС;

уточнен порядок расчета налога на имущество при аренде и лизинге — налогообложению подлежит имущество у арендодателя (лизингодателя);

установлен срок размещения (в течение пяти рабочих дней) региональными властями в интернете изменений в перечни торгово-офисной недвижимости, налоговая база для которой — кадастровая стоимость (п.7.1 ст.378.2 НК РФ);

установлен порядок исчисления налога с недвижимости, которая находится в общей долевой собственности — надо считать отдельно для каждого из участников долевой собственности пропорционально его доле в праве общей собственности (подп.4 п.12 ст.378.2 НК РФ);

продлен срок действия ставки 1,6%, которая применяется к железнодорожным путям общего пользования и сооружениям, до 2023 года включительно (п.3.2 ст.380 НК РФ).

Земельный и транспортный налоги

В основном изменения коснулись транспортного налога. С начала 2022 года в п. 6 ст. 363 НК РФ были внесены изменения — срок предоставления пояснений и документов об исчисленной сумме транспортного налога для организации увеличен в два раза, можно подать документы в течение 20 рабочих дней.

С начала 2022 года в случае принудительного изъятия транспортного средства, влекущего прекращение права собственности, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором транспорт принудительно изъяли (п.3.4 ст.362 НК РФ).

В п. 3.3 ст. 362 НК РФ добавлены правила расчета транспортного налога, если право на льготу изменилось в течение года.

По земельному налогу юридическим лицам в 2022 году не нужно отчитываться в ФНС. Обращаю внимание, что отмена отчетности не отменяет сам земельный налог в 2022 году. За налогоплательщиком также сохраняется право подавать уточненные декларации за более ранние периоды, а за налоговым органом обязанность принимать корректировки.

Имущественные налоги: транспортный, земельный и налог на имущество. Это, в первую очередь, налоги, которые наполняют региональные бюджеты. В каждом регионе установлены «свои» ставки и льготы для отдельных видов деятельности и категорий компаний. Поэтому очень важно наравне с анализом статей Налогового кодекса проводить анализ внутренних документов по региону.

Подводя итог, замечу, что в целом налоговая политика государства продолжает курс, начатый в предыдущие годы. В НК РФ внесено много изменений, некоторые меры еще разрабатываются и тестируются, например, введение института «единого налогового платежа».

Думаю, что налоговая политика государства призвана обеспечить стабильные налоговые условия для всех хозяйствующих субъектов страны, улучшить качество администрирования, чтобы для налогоплательщиков это не было дополнительным бременем, и повысить эффективность налоговой системы для собираемости налогов. Будут ли эти планы реализованы — покажет время.