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Цитата дня. Про налоговый учет, которого не будет

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Рубрика АУСН
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Не у всех, конечно, а только у бизнеса, который выберет АУСН. Про новую автоматическую упрощенку рассказал Даниил Егоров.

Глава ФНС встретился с «Опорой России» и там объяснил, чего хотят налоговики от нового режима. По его словам, АУСН похожа на обычную упрощенку, только она исключает сдачу отчетности.

А про налоговый учет Егоров сказал так:

«Мы снимаем налоговый учет для таких компаний. Полностью налоговый учет уйдет как сущность. Мы сами будем распределять суммы между региональными бюджетами и внебюджетными фондами. А НДФЛ мы переносим на борт банка.»

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