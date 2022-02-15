Как защитить бабушку от финансовых мошенников техническими средствами

Экономически активное население среднего возраста в целом уже хорошо изучило схемы работы телефонных мошенников, поэтому большинство предложений, заканчивающихся переводом денег с банковской карты под тем или иным предлогом, игнорирует. В основном жулики охотятся за представителями старшего поколения: бабушки и дедушки в целом более доверчивы, да и соображают в силу возраста не так быстро, как мы, поэтому их проще «заболтать». Как не дать им этого сделать?
Вообще, конечно, в идеале исключить хранение крупных сумм наличных денег. По-прежнему промышляют мошенники по старым схемам типа «Мама, я попал в аварию, нужно сто тысяч», ориентированным именно на пожилых людей, которые держат накопления дома под подушкой и, к сожалению, отдают наличку приезжающим чуть ли не прямо к двери квартиры проходимцам. Кроме того, до сих пор в ходу всякие относительно честные способы отъема денег у населения вроде поверки счетчиков, установки фильтров для воды и т. п., когда товар продается или услуга оказывается, но по завышенной в несколько раз цене. Нет наличных денег — сложнее их отдать. Однако и к деньгам на карточках мошенники испытывают нежные чувства, а основной канал коммуникации с пожилыми жертвами у них — это пока что телефон.
Вот и нужно сделать так, чтобы мошенники не смогли дозвониться до ваших родственников.
Определяем номераПервый способ — это установка на смартфон какого-либо приложения для определения номеров, будь то GetContact, «Яндекс.Определитель», Kaspersky WhoCalls или другие подобные решения. Все они работают по похожему принципу: сверяют номер звонящего с постоянно обновляемыми базами данных и предупреждают о том, что, возможно, звонят мошенники (а также спамеры).
Минусов у такого решения два.
Первый: большинство из них не умеют автоматически отклонять входящий звонок, поэтому требуют внимания абонента при каждом входящем.
Второй: мошенники постоянно подключают новые и новые номера, а при звонке через VoIP-шлюзы могут и вовсе подставлять легитимные, в том числе номера банков или, например, районного отделения полиции.
Поэтому приложение может «не поймать» звонок мошенника и ввести пожилого человека в заблуждение.
Приложения-определители помогут опознать большую долю нежелательных звонков, но от фокуса с подменой номера пока не спасают. Источник: Лаборатория Касперского
Боремся со спамомВторой способ — использование услуги «Антиспам», предоставляемой сотовым оператором. Здесь принцип работы похожий: номер звонящего сверяется с базой, но уже на коммутаторе. Поэтому «плохой» звонок вообще не доходит до абонента. Теоретически, конечно, потому что номер может быть свежим и не внесенным в базу либо подставным.
Однако в любом случае количество мошеннических звонков при наличии услуги значительно уменьшается. Такая услуга есть не у всех операторов и обычно является платной.
Например, у МТС она стоит 1 рубль в день, у «Билайна» — 3 рубля в день (и при этом не блокирует звонки, а просто отображает на экране, кто звонит), у Tele2 и «МегаФона» работает только для СМС и поэтому не имеет смысла, поскольку СМС-мошенничество давно перестало быть актуальным.
Отсекаем лишнихТретий способ — радикальный. Это использование так называемого белого списка для входящих звонков. К сожалению, ни один из российских сотовых операторов такую услугу не предоставляет, есть лишь совершенно бесполезные против мошенников черные списки, заполнять которые бессмысленно из-за постоянно меняющихся номеров.
Однако функция «белый список» прекрасно работает локально, на самом телефоне. Она может быть реализована по-разному.
Например, в кнопочных телефонах чаще всего нужно прямо ввести все номера, с которых будут приниматься входящие звонки. Нет номера в списке — вызов отклоняется. Нужно добавлять в белый список все номера родственников, знакомых, нужных организаций типа аптек и собесов.
Зайдите в настройки iPhone, выберите там пункт «Телефон» и в открывшемся меню активируйте опцию «Заглушение неизвестных». Источник: скриншоты автора
В iPhone всё проще: если воспользоваться встроенной функцией «Заглушение неизвестных», то дозвониться смогут только те, кто есть в записной книжке. А вот в Android, увы, всё не так однозначно. Дело в том, что телефон — это тоже приложение, и оно может быть любым. В «чистом» Android и его «звонилке» от Google есть функция белого списка, а также раздельные блокировки неизвестных и скрытых/анонимных номеров. Неизвестные — те, кого нет в записной книжке.
Под скрытыми/анонимными имеются в виду не определившиеся номера или звонки от абонента с включенным антиопределителем. В системе сигнализации ОКС-7 они имеют разные типы: в первом случае номер вообще неизвестен, во втором известен, но стоит запрет показывать его вам.
Однако на большинстве смартфонов устанавливаются собственные «звонилки» от производителей, входящие в состав оболочки. В них функция белого списка может или вовсе отсутствовать, или настраиваться по-другому.
В большинстве случаев в последних версиях ОС Android (10, 11) функция белых списков присутствует во всех смартфонах, она работает на API Google и даже хранит списки в облаке.
В оболочке Android настройка белого списка находится достаточно глубоко Источник: скриншоты автора
Белые списки — самый надежный способ, но при его использовании можно пропустить какие-либо важные звонки (например, от курьеров, сантехников и т. п.).
Контролируем переводыЧетвертый способ — это удаленный контроль банковских переводов. Пока что он реализован только в СберБанке. Смысл здесь примерно такой же, как в системах «Банк — клиент» для юридических лиц, когда каждый исходящий платеж со счета подтверждается как минимум двумя людьми, например генеральным директором и главным бухгалтером. Так и тут: помимо стандартных средств двухфакторной авторизации вводится еще один «подписант» — человек грамотнее, чем бабушка, который подтверждает или отклоняет все возможные безналичные переводы со счета.
При попытке перевести деньги приходят уведомления либо в мобильное приложение «проверяющего», либо в веб-версию «СберБанк Онлайн». А если в течение 12 часов операцию не подтвердить, то деньги списаны не будут.Предполагается, что, увидев подозрительную попытку перевода денег, «проверяющий» позвонит бабушке, выяснит, кому и за что она их пытается перевести, и предотвратит возможное мошенничество. При этом никаких других прав «проверяющий» не имеет, например, он не может сам инициировать операции и даже видеть баланс.
В многофункциональном приложении СберБанка услугу «Проверка операций близкого» проще всего найти с помощью строки поиска. Источник: скриншоты автора
Однако у данной услуги, получившей название «Близкие рядом», есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, она c 31 мая становится платной — тариф составит 89 рублей в месяц за каждого контролируемого. Во-вторых, она позволяет контролировать не все операции. В частности, создание автоплатежа за мобильную связь здесь есть, а просто пополнение счета мобильного телефона отсутствует (а ведь со счета телефона деньги легко обналичиваются мошенниками). Также нет защиты от перехвата доступа к «СберБанк Онлайн» со сменой номера телефона.
В-третьих, в объективной реальности переводы между частными лицами на «Сбер» в России пока часто используются в качестве замены полноценному эквайрингу, в первую очередь в малом бизнесе. Теперь представьте: бабушка хочет купить помидоры на рынке. Наличных денег у нее нет, но у продавца стоит картонка с надписью «Иван Иванович Х.» и номером телефона. Теперь, чтобы перевести ему условные 500 рублей, нужно дождаться, пока сын увидит на телефоне уведомление, отреагирует на него и т. п. А если сын спит? Ест? Или вообще вне зоны действия сети либо за границей без интернета?
Оперативные микроплатежи с такой «защитой» становятся неудобными.И наконец, психологический аспект: родственнику может просто не нравиться, что его кто-то контролирует. Особенно пожилому, который, как правило, считает себя весьма проницательным и не выжившим из ума, поэтому любым ограничениям он может противиться. Впрочем, это касается и других перечисленных способов защиты, так что тут придется выбирать: или с деньгами, или без контроля.
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