Правила финансовой свободы: как выйти на пассивный доход?

Вы наверняка слышали термин «финансовая свобода». Зачем она нужна лично вам и что для этого нужно знать? Поговорим об первых шагах к такой свободе.
Как понять, что вы финансово свободны?
Финансово свободный человек — это тот, кто может позволить себе не работать и жить в своё удовольствие, реализовывать свои мечты, пробовать новые хобби, бизнес, не думая о том, на что ему жить.
Тогда вопрос: а на что он в действительности он будет жить? На пассивный доход. Доход, которого хватает на покрытие своих расходов.
А так как сейчас все большее количество стремится быть свободными, то и тема пассивного дохода становится все актуальней.
И чтобы быстрее к ней приблизиться, надо проработать три компонента.
Три шага к пассивному доходу
Постановка финансовых целей
Речь о том, чтобы определиться:
- что вы хотите;
- когда вы этого хотите;
- сколько это стоит;
- сколько нужно откладывать.
Запишите ответы на эти вопросы на листке бумаги и расставьте приоритеты.
Финансовая грамотность
В этом пункте речь пойдет:
- о том, как управлять деньгами;
- о том,как деньги сохранять и приумножать;
- о том, как создать капитал и как им управлять.
Сейчас все больше образовательных программ и наставников, которые помогают пройти этот путь с минимальными потерями и формируют у вас навык инвестирования.
Финансовое мышление
Наконец, в последнем пункте речь о том, насколько человек позволяет себе быть богатым, о чем может мечтать. Здесь есть каждому, над чем поработать. Может, человек просто не задумывался об этом? Или думает, что большие деньги — это не про него?
Первые шаги к финансовой свободе
Теории, конечно, мало, нужно с чего-то начинать. Поэтому далее будет легкая практика, так как это доступно всем.
Если будете отвечать на вопросы с ручкой и блокнотом, то сделаете первые свои шаги к финансовой свободе.
Чтобы вам начать создавать пассивный доход, сначала вам надо понять, какой вы хотите пассивный доход в месяц? А в год?
Далее будет вопрос: какая сумма денег (капитал) позволит получать этот пассивный доход? Затем: под какой процент доходности готовы вкладываться?
Например:
- в месяц вы хотите получать пассивный доход в сумме 30 000 руб.
- в год эта сумма равна 30 000 *12= 360 000 руб.
- если вы вкладываете под 15% годовых, то вам необходимо создать капитал в сумме 360 000*100/15 = 2 400 000 руб.
И вот уже у вас начинает формироваться финансовая цель! Поздравляю.
После того, как финансовая цель сформирована, остаётся выполнить следующие шаги;
- найти суммы в вашем бюджете, которые необходимы для ежемесячного пополнения;
- составить инвестиционный портфель;
- регулярно покупать ценные бумаги.
Все эти шаги позволят независимо от размера зарплаты начать приближаться к вашей финансовой свободе уже сейчас.
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