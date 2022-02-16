Правила финансовой свободы: как выйти на пассивный доход?

Вы наверняка слышали термин «финансовая свобода». Зачем она нужна лично вам и что для этого нужно знать? Поговорим об первых шагах к такой свободе.

Как понять, что вы финансово свободны?

Финансово свободный человек — это тот, кто может позволить себе не работать и жить в своё удовольствие, реализовывать свои мечты, пробовать новые хобби, бизнес, не думая о том, на что ему жить.

Тогда вопрос: а на что он в действительности он будет жить? На пассивный доход. Доход, которого хватает на покрытие своих расходов.

А так как сейчас все большее количество стремится быть свободными, то и тема пассивного дохода становится все актуальней.

И чтобы быстрее к ней приблизиться, надо проработать три компонента.

Три шага к пассивному доходу

Постановка финансовых целей

Речь о том, чтобы определиться:

что вы хотите;

когда вы этого хотите;

сколько это стоит;

сколько нужно откладывать.

Запишите ответы на эти вопросы на листке бумаги и расставьте приоритеты.

Финансовая грамотность

В этом пункте речь пойдет:

о том, как управлять деньгами;

о том,как деньги сохранять и приумножать;

о том, как создать капитал и как им управлять.

Сейчас все больше образовательных программ и наставников, которые помогают пройти этот путь с минимальными потерями и формируют у вас навык инвестирования.

Финансовое мышление

Наконец, в последнем пункте речь о том, насколько человек позволяет себе быть богатым, о чем может мечтать. Здесь есть каждому, над чем поработать. Может, человек просто не задумывался об этом? Или думает, что большие деньги — это не про него?

Первые шаги к финансовой свободе

Теории, конечно, мало, нужно с чего-то начинать. Поэтому далее будет легкая практика, так как это доступно всем.

Если будете отвечать на вопросы с ручкой и блокнотом, то сделаете первые свои шаги к финансовой свободе.

Чтобы вам начать создавать пассивный доход, сначала вам надо понять, какой вы хотите пассивный доход в месяц? А в год?

Далее будет вопрос: какая сумма денег (капитал) позволит получать этот пассивный доход? Затем: под какой процент доходности готовы вкладываться?

Например: в месяц вы хотите получать пассивный доход в сумме 30 000 руб.

в год эта сумма равна 30 000 *12= 360 000 руб.

если вы вкладываете под 15% годовых, то вам необходимо создать капитал в сумме 360 000*100/15 = 2 400 000 руб.

И вот уже у вас начинает формироваться финансовая цель! Поздравляю.

После того, как финансовая цель сформирована, остаётся выполнить следующие шаги;

найти суммы в вашем бюджете, которые необходимы для ежемесячного пополнения;

составить инвестиционный портфель;

регулярно покупать ценные бумаги.

Все эти шаги позволят независимо от размера зарплаты начать приближаться к вашей финансовой свободе уже сейчас.