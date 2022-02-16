Как налоговики толкуют судебную практику

В последнее время налоговики все больше обращают внимание на судебную практику в сфере налоговых споров. ФНС обобщает эту практику и направляет ее инспекциям на местах, чтобы те ее использовали.

Что случилось

Относительно недавно (письмо № КЧ-4-18/18485@ от 30.12.2021 г.) ФНС сделала по инспекциям рассылку с обзором судебной практики по спорам, связанным с оспариванием сделок за 2019-2021 гг.

В частности, МИФНС России по управлению долгом поручили:

разработать цифровые маркеры;

проработать источники получения и алгоритмы обработки информации;

разработать правила срабатывания маркеров для актуализации библиотеки маркеров и их последующей автоматизации в АИС «Налог-3», в том числе — в составе пользовательских заданий.

То есть выводы, сделанные на основе этого обзора, будут использоваться налоговиками при проверке налогоплательщиков в 2022 году за период с 2019 года.

Что это за обзор

Обзор судебной практики довольно обширный на 19 листах и содержит два раздела:

Использование данных цифровых сервисов для оспаривания сделок Оценка условий и последствий совершения сделок, а также аффилированности сторон

Рассмотрим только некоторые выводы, сделанные ФНС России, на основании которых налогоплательщика будут привлекать к ответственности.

Тезисы и выводы, которые надо понимать бизнесу

Первый раздел

Тезис: наличие в открытом информационном ресурсе — ЕГРЮЛ — записи о недостоверности сведений в отношении юрлица (о месте нахождения, учредителях, участниках, лице, имеющем право действовать без доверенности), нахождении его в процессе ликвидации, предстоящем исключении как недействующего, свидетельствует о мнимости сделки с таким лицом.

Вывод. Данные ФНС России, содержащиеся в открытых информационных ресурсах (в том числе ЕГРЮЛ), могут использоваться в качестве доказательства в спорах о признании сделок недействительными.

Тезис: несоответствие заявленных в ЕГРЮЛ видов деятельности контрагентов предмету сделок может свидетельствовать о совершении таких сделок вне рамок обычной хозяйственной деятельности.

Вывод. На нетипичность совершаемой сделки, то есть её совершение вне рамок обычной хозяйственной деятельности может указывать ее отклонение от основного вида деятельности, указанного в ЕГРЮЛ.

В примере из судебной практики должником приводился довод о совершении оспариваемой сделки в условиях обычной хозяйственной деятельности. Но этот довод суды отклонили, поскольку отчуждение автомобиля по цене существенно ниже рыночной не направлено на реализацию нормальных экономических интересов должника, сделка не соответствует основному виду деятельности должника (строительство жилых и нежилых зданий) и фактически совершена в ущерб интересам последнего (Постановление АС ДО от 08.07.2021 № Ф03-3232/2021 по делу № А51-24110/2017).

Тезис: отчуждение должником в период подозрительности объектов интеллектуальной собственности свидетельствует о признаках перевода бизнеса на новое лицо (продолжения приносящей доход деятельности без исполнения обязательств перед кредиторами), такая сделка может быть оспорена.

Вывод. Объекты интеллектуальной собственности играют важную роль в бизнесе, их отчуждение должником в пользу иных лиц требует особого внимания при проведении анализа оснований для оспаривания сделок.

Второй раздел

Тезис: если должник продолжает пользоваться отчужденным ранее имуществом, в том числе на основании договора аренды, это может свидетельствовать о подозрительности отчуждения, такая сделка может быть оспорена.

Вывод. При проведении анализа совершённых должником сделок следует исследовать дальнейшую судьбу отчуждённого должником имущества по цепочке сделок, учитывая также назначение, период, целесообразность сделок. Отчуждение должником имущества с последующим приобретением права пользования им свидетельствует о подозрительности данных сделок.

Тезис: отсутствие формальной аффилированности не лишает возможности признания фактической аффилированности, в том числе бывших супругов.

Пример — одно из дел в рамках рассмотрения заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок. Суд по результатам анализа сведений ЗАГС, скриншотов фотографий из соцсети установил, что между учредителем должника и ИП был заключен брак, который позднее был расторгнут, однако после расторжения брака между указанными лицами все равно существуют фактические семейные отношения. Суд пришел к выводу о наличии признаков фактической аффилированности должника и ИП и, оценив данный факт в совокупности с иными обстоятельствами, признал сделку недействительной.

В ходе другого дела суд, признавая сделку недействительной, установил среди прочего, что, согласно имеющимся в материалах дела протоколам осмотра нотариусом личных страниц в социальных сетях, следует, что стороны сделки находятся в дружественных отношениях (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.08.2021 № Ф05-17640/2020 по делу № А40-35533/18), и, учитывая нерыночный характер совершенных между ними сделок ,признал их аффилированными лицами.

Вывод. При доказывании аффилированности допустимо использовать косвенные источников происхождения информации о наличии между лицами фактической аффилированности, в том числе данные социальных сетей, СМИ, интернета, наличия общих детей, места жительства.

Тезис: принятие решения о прекращении деятельности юрлица может быть направлено во вред кредиторам и также может быть оспорено в качестве сделки. В данном случае судебная коллегия отметила, что ценность доли участника определяется наличием налаженного бизнеса, связей с контрагентами, профессионального трудового коллектива, клиентской базы, деловой репутации и иными нематериальными активами, при этом после ликвидации данные факторы безвозвратно утрачиваются. Соответственно, разрешая вопрос о наличии вреда от подобной сделки, суд должен проверить и указанные обстоятельства.

Вывод. Сделки по распоряжению долями в уставном капитале, включая принятие решение о ликвидации юрлица, могут быть признаны недействительными, поскольку такие действия могут причинять вред кредиторам в результате утраты бизнеса, включающего такие нематериальные активы, как связи с контрагентами, деловую репутацию, профессиональный коллектив, клиентскую базу.

Рекомендую всем ознакомиться с письмом ФНС России № КЧ-4-18/18485@ от 30.12.2021 г. и учесть, что выводы, сделанные налоговиками в этом обзоре, будут применяться как маркеры при проведении оперативного контроля налогоплательщиков.