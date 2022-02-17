Проверка бюджетных организаций: на что обратят внимание в отчетности. Поиск ошибок в 1С:Бухгалтерии для госучреждения

Ежегодное составление отчетности все более и более походит на финальную битву добра со злом. Причем не только в коммерции.

Бухгалтер бюджетной организации тоже живет с постоянными изменениями в нормативном регулировании, совершает ошибки, порой до обидного простые, борется с расхождениями в показателях. А тут еще и проверяющие могут нагрянуть и потребуют обосновать каждую цифру.

Как справиться и без ошибок составить отчеты, а также пройти проверку — расскажем сегодня.

Отчетность 2022: что нового

Остались неизменными три принципа допущения (п. 75 ФСБУ «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»):

имущественной обособленности;

непрерывности деятельности;

временной определенности фактов хозяйственной жизни.

А также требования к информации (п. 65 того же ФСБУ), которая по-прежнему должна быть уместной, существенной, достоверной, сопоставимой, своевременной, понятной и проверяемой.

Годовой отчет необходимо составлять по новым формам (Минфин внес поправки в инструкцию № 33, приказ от 02.11.2021 № 170н) Со дня на день ожидаем приказ об изменениях в Инструкцию № 191н. Не забудьте и об указаниях от финансового ведомства, которые также нужно учитывать.

Так, в конце 2021 года Минфин, частично единолично, частично совместно с Казначейством выпустил:

совместное письмо о критериях раскрытия информации при составлении и представлении отчета за 2021 г.;

разъяснения относительно заполнения Баланса (ф. 0503320, ф. 0503120), Отчета о финансовых результатах (ф. 0503321), Справок, а также приложений к Пояснительной записке;

пояснения относительно применения Инструкции № 191н и № 33н после внесения в них изменений, которые надо учитывать при формировании отчетности за 2021 г.

разъяснения о том, как заполнять Сведения об изменении валюты баланса (от 30.12.21 № 02-06-07/108267).

Это при том, что бухгалтерам-бюджетникам до сих пор приходится разбираться в дебрях стандарта по НМА (он вступил в силу с 1 января 2021 г., но ясности в нем не прибавилось).

Какие стандарты вступили в силу с 1 января 2022 года

Не забудьте, что с отчетности-2022 надо будет применять новый ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции», и это лишь один из многих свежих стандартов.

С 1 января 2022 года вступил в силу целый ряд ФСБУ для бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений:

«Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации по статистике государственных финансов»; «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»; «Метод долевого участия»; «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность».

И снова, как все предыдущие годы, всю эту документацию придется изучить и усвоить, параллельно работая над формированием отчетности, отслеживая ошибки, большинство из которых возникают по причине банального цейтнота.

Но, увы, проверяющие не склонны прислушиваться к жалобам на нехватку времени или перегруженность бухгалтера.

Кто придет с проверкой?

Желающих проверить, выявить нарушения и оштрафовать бюджетника великое множество. Даже если оставить в стороне ГИТ, судебных приставов, ФМС, Роспотребнадзор, МЧС и Ростехнадзор — остается немало контролеров:

вышестоящие учреждения (например, министерства);

государственные и муниципальные органы;

контрольно-счетные органы субъектов РФ, муниципалитетов, а то и самой Счетной палаты.

И пусть отчетность изучается, как правило, выборочно (сплошная ревизия занимает массу времени), но проверить точно успеют:

соответствие законодательству и формальным требованиям : все ли формы актуальны, все ли показатели проставлены, все ли формы подписаны уполномоченным лицом (руководителем, главбухом, в ряде случаев — главным экономистом), пронумерованы ли страницы, имеется ли оглавление и проч.;

: все ли формы актуальны, все ли показатели проставлены, все ли формы подписаны уполномоченным лицом (руководителем, главбухом, в ряде случаев — главным экономистом), пронумерованы ли страницы, имеется ли оглавление и проч.; достоверность информации. Сопоставляя плановые показатели с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), который имеется в ЕИС «Электронный бюджет», активы и обязательства — с результатами годовой инвентаризации и т.д. При этом особое внимание уделяется такому больному участку, как первичка.

Проведут также сверку отчетных форм с главной книгой (с фиксацией обнаруженных расхождений и выяснением их причин после изучения первички, регистров учета и журналов операций).

Проверке подлежат контрольные соотношения как по показателям одной формы (внутридокументарные), так и взаимосвязанные показатели различных отчетов (междокументарные), а также соотношения показателей первичных и сводных отчетов.

Принцип мероприятий контроля предельно прост: «мы будем искать и непременно что-то найдем». И ведь находят. Наиболее часто выявляемые ошибки приведены в таблице ниже.

Ошибки оформления Недостоверная информация отсутствие подписей (руководителя, главбуха, главного экономиста), сопроводительных документов, нумерации; отсутствие отдельных отчетных форм (если числовые данные для их заполнения имеются); опоздание с представлением отчета. Расхождения отчетных данных с данными, отраженными в первичке и регистрах учета (ведомости инвентаризационные, сличительные, главная книга, журналы операций и т.п.).

Бухгалтер может обнаружить и исправить ошибки заранее. Способ исправления зависит от того, когда именно ошибка обнаружена.

1. До даты представления отчетных форм. В этом случае:

делаем исправительную запись, датируя ее последним днем отчетного периода;

корректируем отчет;

подписываем и сдаем.

2. Отчет сдан, но еще не принят вышестоящей организацией. Формы могут быть возвращены, после чего производим три вышеописанных шага.

3. Если отчет уже принят, но консолидированный отчет еще не утвержден. Если ошибка существенная, то форма будет возвращена для внесения поправок.

4. Если отчет уже утвержден. Тогда исправления оформляются уже в новом отчетном периоде и датируются днем обнаружения ошибки. Производится ретроспективный пересчет отчетности за прошедший год.

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Штрафы: за что и сколько?

Все нарушения делятся на незначительные, значительные, грубые (ст. 15.15.6 КоАП), в зависимости от размеров:

допущенного искажения информации (об активе, обязательстве, финансовом результате);

занижения суммы обязательных платежей.

«Цена» незначительного нарушения (для виновных должностных лиц) 1 000 — 5 000 руб., значительного 5 000 — 15 000 руб., грубого — 15 000 — 30 000 руб. (при повторном правонарушении суммы увеличиваются в два-три раза).

Независимо от степени искажения грубыми нарушениями считаются, в частности, опоздание со сдачей отчета, внесение в отчетности данных, неподтвержденных первичкой, регистрами учета сведений, регистрация не имевших место фактов хозяйственной деятельности, несуществующих обязательств, отсутствие первички и иных документов бухгалтерского учета в пределах срока их хранения.

А теперь расскажем об инструменте, который поможет бухгалтеру государственного учреждения до подачи отчетности и прихода проверки, найти ошибки и исправить их.

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Отнюдь. Попробуйте Многофункциональный сервис для программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред.2.0». Это расширение для формирования и проверки отчетности, в которое включено все — обработки, доработки, отчеты. Сервис подходит для эффективной работы бухгалтера как малого, так и крупного учреждения госсектора вплоть до администраторов доходов, распорядителей, централизованных бухгалтерий и т.п.

Это настоящий бухгалтерский «комбайн», умеющий:

Проверять учет самостоятельно, до того, как это сделают контролеры или вышестоящие организации (со всеми вытекающими негативными последствиями), и обосновывать найденные несоответствия. Помогать исправлять ошибки. Это не просто констатация факта, но детальное описание ошибки со ссылкой на нормативку, а также подробная справка о том, как найти ее в базе и «обезвредить». Каждая ветка в проверках имеет краткое описание для быстрой ориентации.

Сравнение функционала Сервиса с аналогами, в т.ч. 1С-Финконтроль

В отличие от продуктов аналогичного функционала, сервис готов обосновать несоответствия, помочь исправить ошибки в базе данных, не заставляет пользователя куда-то что-то выгружать, реально экономя ваше время. Не надо тратить деньги на обучение.

Сервис заменит целый штат помощников:

избавляет от ручного сопоставления показателей бухгалтерского учета;

формирует учетную политику, причем дополнения и корректировки производятся в момент выхода регламентированных документов;

редактирует текстовую часть Пояснительной записки, обеспечивая 100%-ное соответствие стандартам;

контролирует и описывает отклонения по таблице план/факт.

Проверка проходит онлайн, в рабочем режиме, нет нужды что-то дополнительно выгружать-загружать.

Отработано более 500 вариантов ошибок, согласующихся с нормами ФСБУ, инструкциями и разъяснениями Минфина. Ошибиться будет трудно: система сразу выдаст предупреждение о том, что, например, форма не соответствует нормативной, обновились комплекты бухгалтерской отчетности в базе, не заполнен тип контрагента и т.п.

Ни одна ошибка не пройдет незамеченной.

Предупреждения об ошибках

Очень удобно реализованы помощники для работы с классификаторами, в частности, можно подобрать ОКОФ к учету НФА по произвольным словам, подобрать КОСГУ, в т. ч. по КВР, по аналитической группе и в обратную сторону.

С помощью этого инструмента упрощается и ускоряется проведение и фиксация итогов инвентаризаций, в т. ч.:

формирование единой инвентаризационной ведомости (и по сотруднику, и по ЦМО (при увольнении, отпуске и т.д.)), по всем счетам учета;

формирование удобной для восприятия Ведомости остатков НФА (также по всем счетам учета);

анализ по принципу на всех ли ЦМО/сотрудникам сформированы инвентаризационные ведомости с проверкой контрольных цифр;

анализ и сопоставление данных бухучета и введенных инвентаризационных ведомостей в БД.

Инвентаризация в сервисе для «1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред.2.0»

Многофункциональный сервис для программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред.2.0» обеспечивает максимальную автоматизацию работы бухгалтера с полным контролем ошибок и обоснованием предлагаемого исправления. Исключаются ошибки в неверном подборе классификации — вы всегда можете перепроверить себя, обратившись к нормативным актам (в соответствующем разделе имеются все актуальные документы, инструкции, стандарты и т.д.)

И, в качестве вишенки на торте: освоение всего этого супер-инструментария не составит труда для любого, кто хотя бы раз работал в инфосреде «1С». Никаких зубодробительных инсталляций, регистраций на сайтах и т.п. Вы быстро разберетесь в привычном интерфейсе, дополнительного обучения точно не потребуется.

Оценить все преимущества сервиса можно бесплатно. Демо-период — две недели. Отзывчивая поддержка ответит на все вопросы, а также реализует идеи по улучшению продукта.