Когда контрагент вовремя не погашает долги, его кредитор вправе взыскать с него проценты за пользование чужими денежными средствами. Эта возможность закреплена в ст. 395 ГК РФ. Эти проценты можно взыскать в случаях как уклонения от возврата задолженности, так и неправомерного удержания у себя чужих денег. Размер «штрафа» определяется действующей на момент просрочки по оплате долга ключевой ставкой ЦБ РФ, помноженной на сумму задолженности.

В одном из недавних дел ВС РФ разбирался, как считается исковая давность при взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Ситуация была осложнена тем, что кредитор уже имел на руках неоспоренное судебное решение о взыскании как основной суммы долга, так и процентов по ст. 395 ГК РФ, но за конкретный отрезок времени. Должник так и не заплатил взыскателю, в результате чего он потребовал доплатить проценты по сегодняшний день. Но суды были уверены в том, что исковая давность пропущена.

Проценты на сумму свыше миллиона рублей

Двое мужчин в декабре 2014 года заключили соглашение о погашении долга на сумму в 1,3 млн руб. Вернуть деньги должник был обязан до конца 2014 года, но так и не сделал этого.

Тогда кредитор решил обратиться в суд, чтобы взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. Решение в пользу взыскателя было вынесено в октябре 2018 года. Согласно ему, должник обязан выплатить проценты с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года.

Однако должник не захотел исполнить не только условия соглашения о погашении задолженности, но и решение суда об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами. Недовольный поведением должника, кредитор вновь обратился в суд, чтобы взыскать проценты также за период с 1 января 2018 года по день фактического возврата денег.

Пропуск срока исковой давности

Хотя должник не «отпирался» от того, что он обязан вернуть деньги кредитору, он все же указал на то, что взыскателем пропущена исковая давность для взыскания процентов за пользование чужими средствами. Суды первых трех инстанций полностью поддержали должника.

Они указали, что кредитор знал о том, что обязательство должно было быть погашено до 31 декабря 2014 года включительно. В таком случае срок исковой давности для предъявления требований о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ начинал течь с 1 января 2015 года и заканчивался 1 января 2018 года, составляя 3 года.

Поскольку кредитор подал иск о взыскании дополнительных процентов только в ноябре 2019 года, суды сочли, что он пропустил период, когда мог бы взыскать средства сверх основной суммы долга с контрагента.

Определение «точки отсчета»

ВС РФ выразил иную точку зрения в данном деле. Он указал, что до 31 декабря 2014 года должник обязан был выплатить 1,3 млн руб. основного долга. Требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами возникло уже после, и это — абсолютно новое требование.

К слову, кредитор не сидел сложа руки, и ему удалось через суд добиться взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года. Это требование было признано судом законным, и оно не оспаривалось должником.

С учетом того, что должник не исполнил и предписание суда, появляется очередное новое обязательство — необходимость уплаты процентов с 1 января 2018 года по дату фактического возврата задолженности. Иск в суд был направлен в ноябре 2019 года. Поскольку права кредитора в очередной раз нарушились именно с 1 января 2018 года, с этой даты и стоит считать срок исковой давности. Подача иска в ноябре 2019 года укладывается в общий срок исковой давности, который составляет 3 года.

Высшая инстанция указала, что предыдущие нарушения прав кредитора уже «защищены» соглашением об уплате 1,3 млн руб. до 31 декабря 2014 года и решением суда о необходимости уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами с период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года, а также возбужденным на его основании исполнительным производством судебными приставами. Потому с 1 января 2018 года наступило очередное новое нарушение прав кредитора.

Дело направлено на пересмотр в суд первой инстанции.