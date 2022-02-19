На Бухджобе ищут бухгалтеров в медклинику и в Первый Бит. Топ новых вакансий

Если у вас, как и у нас, отказали нервы в конце рабочей недели — кажется, пора что-то менять. Что, если поможет смена работы? Мы нашли на Бухджобе несколько классных вариантов. Смотрите и решайтесь: вдруг время для перемен — прямо сейчас?

Зачем идти на Бухджоб?

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Можете искать по тегам, по городам. Хотите — закиньте свое резюме. А если вы сами ищете бухгалтера — разместите свою вакансию вот тут.

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1 Вакансия: бухгалтер по заработной плате и кадрам в Домиленд (ИТ-компания (PropTech)) Обязанности: расчеты с персоналом по оплате труда на 100 чел. (расчет ЗП, сдача отчётности в ПФР, ФСС, ФНС);

ведение кадрового делопроизводства в полном объеме. Требуемые умения и навыки: глубокие знание трудового законодательства и правил кадрового учета;

опыт работы на аналогичной должности;

уверенные знания 1С:Предприятие 8.3, 1С:ЗУП 8.3;

внимательный и ответственный подход к поставленным задачам. Расположение: Москва З/п:100 тыс. рублей плюс Условия работы: уютный офис у МЦК Панфиловская и ст.м. Октябрьское поле;

оформление по ТК РФ, белая заработная плата, ДМС и/или другие плюшки;

адекватное и дружелюбное руководство;

возможность оплаты профессиональных курсов и повышения квалификации. Контакты:a.egorova@domyland.ru, tg @anutaa17 (Анна Егорова)

2 Вакансия: бухгалтер в ООО «Интегра Кабельные Системы» (производственная компания, работающая в области поставок комплектующих для телекоммуникационных сетей) Обязанности: организация работы направления расчетно-кассовых операций, взаимодействие с банками, автоматизация, контроль;

работа с системой обмена информацией с банками в электронном виде «Банк-клиент» и отражение необходимой информации в системе бухгалтерского учета 1С УСК;

формирование декларации по НДС, книги покупок и книги продаж, контроль и учет НДС с авансов;

ведение бухгалтерского и налогового учета расчетов с покупателями и поставщиками за предоставленные услуги, выполненные работы, контроль правильности оформления документов;

проведение сверок с контрагентами;

анализ и контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности по поставщикам и прочим контрагентам;

взаимодействие и подготовка документов при проведении налоговыми и другими контролирующими органами проверок деятельности юридических лиц;

участие во внутреннем аудите бухгалтерской и налоговой отчетности компании;

участие в проведении ежегодных инвентаризаций. Требуемые умения и навыки: о бразование: высшее;

бразование: высшее; опыт работы в коммерческой, производственной компании от 5 лет;

знание банковских операций, бухгалтерского учета;

высокая работоспособность, ответственность, организационные навыки, аналитические способности. Расположение: Москва З/п: обсуждается с успешным кандидатом Условия работы: график: 5/2 (пн-пт/сб-вс) с 9:00 до 18:00;

работа в офисе (м. Алексеевская);

оклад: по договоренности. О компании ООО «Интегра Кабельные Системы» — читать тут www.intg.ru Контакты: Никита Седых 7(999)981-23-58 sedykh.n@jointview.online

3 Вакансия: главный бухгалтер в ООО «Медэст» (Оказание медицинских услуг) Обязанности: бухгалтерский и налоговый учет в соответствии со спецификой компании «Оказание медицинских услуг»;

1 юридическое лицо — кадровое делопроизводство (20 человек) — контроль своевременности и правильности оформления первичных документов и пр. Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером от 3х лет в единственном числе;

знание и умение вести все участки бухгалтерского учета;

отличное знание программных продуктов 1С, ЭДО, Microsoft Excel, Бухгалтерский и финансовый учёт и Управление торговлей. Расположение: Москва, гибридный график З/п: оклад обсуждается с кандидатом Условия работы: полный рабочий день с 09:00 до 18:00 (возможно с 08:00 до 17:00);

трудоустройство согласно ТК РФ;

обучение и участие в конференциях за наш счет;

своевременные выплаты заработной платы (2 раза в месяц);

оборудованная кухня Контакты: @nilovavv (телеграм), 79112222816 Виктория Нилова

4 Вакансия: бухгалтер-консультант 1С (бюджетный учет) в Первый Бит (IT) Обязанности: консультирование клиентов по вопросам ведения учета в 1С: БГУ, ЗиК, ЗУП, ЗиКБУ (бухгалтера, специалисты по кадрам, иногда руководители компаний);

помощь клиентам в обновлении форм отчетности. Требуемые умения и навыки: знание бухгалтерского/кадрового учетов бюджетных организаций;

знание программ 1С:ЗКГУ и/или 1С:БГУ;

опыт работы бухгалтером в государственном учреждении и/или опыт работы специалистом в 1С:Франчайзи по поддержке клиентов будут преимуществом Расположение: Челябинск, офис З/п: 40-60 тысяч Условия работы: бесплатное корпоративное обучение и возможность получения сертификатов 1С;

официальное трудоустройство;

белая и прозрачная заработная плата Контакты:HR Дарья @DaryaGrigoreva