Страховые взносы при УСН: как учесть

Величина страховых взносов по обязательному страхованию работников, учитываемые в расходах при УСН, зависит от предельной базы, которую утверждают на каждый год, и величины тарифа. Кроме того, некоторые виды страхования являются обязательными в силу других федеральных законов. Их тоже можно учесть.

Обязательное социальное страхование работников

К обязательному социальному страхованию работников относят:

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование (гл. 34 «Страховые взносы» НК РФ);

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (Закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

Ежегодно Правительство РФ устанавливает размеры предельной базы для начисления страховых взносов на ОПС и ОСС по ВНиМ.

Тариф взносов на обязательное пенсионное страхование зависит от того, превысил ли доход работника, исчисляемый нарастающим итогом с начала года, предельную базу для начисления страховых взносов или нет (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ). А именно: с выплат, не превышающих предельную базу, тариф составит 22%; с выплат, превысивших установленный лимит, тариф будет 10%.

Тариф взносов на ВНиМ установлен в размере 2,9%. Пока доходы работника, рассчитанные нарастающим итогом с начала года, не превысят установленный предел, то взносы с этих доходов нужно начислять по данной ставке. С доходов, превышающих предельную базу для взносов на ВНиМ, платить взносы не нужно.

По медицинским взносам лимита предельной базы нет. Платить медицинские взносы нужно со всего дохода работника.

Величина предельной базы на 2022 год

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2021 года № 1951 установлены лимиты по страховым взносам на 2022 год.

Предельная величина дохода — базы для исчисления страховых взносов на 2022 год составляет:

по пенсионному страхованию — 1 565 000 рублей;

по страхованию от ВНиМ — 1 032 000 рублей.

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

Для всех фирм, включая работающих на УСН, установлен единый порядок расчета страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ст. 22 Закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ и постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184). Страховые взносы по этому виду страхования начисляют с тех же вознаграждений, на которые начисляют взносы на обязательное пенсионное, социальное от ВНиМ и медицинское страхование.

Не облагаются этими взносами только выплаты, которые указаны в статье 20.2 Федерального закона № 125-ФЗ . Исключение составляют вознаграждения по гражданско-правовым договорам, если в них уплата взносов прямо предусмотрена.

Сумму страхового взноса определяют по страховому тарифу в зависимости от класса профессионального риска, присвоенного фирме в соответствии с основным видом деятельности.

На величину страхового тарифа влияет также установленный размер скидки или надбавки.

В 2022 году и вплоть до 2024 года страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачивают по тарифам, установленным ранее Законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ (Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 413-ФЗ). Сохраняется и 60%-процентная льгота для ИП в части выплат работникам — инвалидам I, II и III групп.

Класс профессионального риска, к которому относится основной вид деятельности, определяется по Классификации видов экономической деятельности, утвержденной приказом Минтруда России от 30 декабря 2016 года № 851н. Приказом Минтруда от 10 ноября 2021 г. № 788н ее привели в соответствие с ОКВЭД2.

Обязательное страхование в охранных фирмах

В соответствии со статьей 19 Закона РФ от 11 марта 1992 года № 2487-1 охранные организации обязаны за свой счет страховать сотрудников на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья в связи с оказанием ими охранных услуг.

В письме от 21 марта 2011 года № 03-11-06/2/35 Минфин указал, что налогоплательщик, занимающийся частной детективной и охранной деятельностью и применяющий УСН, вправе учесть сумму взносов по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу работников со страховыми организациями, в составе расходов при исчислении налоговой базы по единому налогу.

Затраты на другие виды добровольного страхование работников фирма на УСН несет за свой счет.

ОСАГО

При расчете единого налога при УСН доходы компании можно уменьшить также на расходы по ОСАГО.

ОСАГО — это законодательно установленное обязательное страхование автогражданской ответственности. Использовать автомобиль без договора ОСАГО нельзя. Поэтому данный вид расходов совершенно обоснованно можно отнести к затратам.

Затраты по ОСАГО разрешено учитывать при УСН в расходах на обязательное страхование ответственности как отдельный вид расходов на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.