Сказ про Роснано: как высокий кредитный рейтинг не уберёг инвесторов

Последние несколько месяцев заставили новоиспечённых инвесторов усомниться в том, что они вынесли с многочисленных онлайн-марафонов по инвестициям из соцсетей исчерпывающие знания по финансовым рынкам.

О чем разговор

Первая «непонятная» ситуация произошла в ноябре, когда стал обсуждаться возможный дефолт по выпуску облигаций Роснано (19 ноября в «Роснано» заявили, что в результате «накопленного непропорционального долга» компания оказалась на грани дефолта, а значит, выплаты кредиторам по имеющемуся долгу, превышающему 100 млрд рублей, находятся под вопросом). Люди были в недоумении: вроде гуру инвестиций из соцсетей рассказывали, что облигации являются менее рискованным вложением, а облигации с высоким кредитным рейтингом — вообще гарантированный успех! И тут вся эта картина мира вмиг рушится на глазах изумлённых инвесторов, которые только что получили «сертификат» о прохождении инвест-интенсива.

Да, сейчас мы знаем, что долг был успешно погашен, однако сам факт обсуждения возможной реструктуризации долга эмитента с кредитным рейтингом, эквивалентным суверенному рейтингу Российской Федерации — отличный повод поговорить о том, насколько правильно среднестатистический инвестор интерпретирует кредитные рейтинги.

Стоит отметить, что котировки долговых инструментов Роснано так полностью и не оправились от этой истории и торгуются с существенной премией к бумагам с близким кредитным рейтингом.

А в январе подоспела ещё одна история дефолта по облигациям известного эмитента (напомню, что в большинстве информационных продуктов «из социальных сетей» облигации позиционируются как инвестиционный инструмент с невысоким уровнем риска, не акцентируя внимание на том, что это относится к бумагам с высоким кредитным качеством).

В январе OR GROUP (ПАО «ОР Групп», ранее — «Обувь России») объявила сначала о техническом, а потом и о фактическом дефолте по облигациям серии БО-07 (ISIN RU000A0JX8E6). И хоть этот выпуск был структурированным в облигации кредитом (Промсвязьбанк владеет 99% бумаг), это ещё раз подтверждает что восприятие облигаций как актива с минимальном риском неверно.

Кредитное качество эмитента является приоритетным, однако с его определением не так просто как кажется. История с Роснано показывает, что наличие высокого кредитного рейтинга не является 100% гарантией, поэтому мы сегодня поговорим о том что не стоит воспринимать кредитный рейтинг как абсолютную истину.

Об истоках кредитных рейтингов

Когда перед инвестором встаёт задача выбора долгового инструмента для инвестирования, сложно обойтись без использования кредитных рейтингов. Ведь они позволяют сравнивать кредитоспособность компаний из разных индустрий и разных стран без необходимости проведения скрупулёзного анализа финансового состояния.

Даже крупные институциональные инвесторы вынуждены обращаться к кредитным рейтингам, которые, естественно не служат единственным ориентиром для инвестора, но являются важным фактором при отборе инвестиционных инструментов.

Так почему же всех интересует информация о кредитных рейтингах? Почему в инвестиционных декларациях большинства инвестиционных фондов присутствуют отсылки к этим данным?

Давайте разберёмся в этом вопросе немного детальнее.

Прежде всего, стоит помнить, что кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства о кредитоспособности эмитента. Это может вызывать недопонимание со стороны стороннего наблюдателя, ведь во многих нормативных документах за кредитными рейтингами закреплена определяющая роль в определении возможности или невозможности инвестирования в различные инструменты, например, средств НПФ или страховых компаний.

И это расхождение в восприятии статуса кредитного рейтинга уже само по себе создаёт риски для участников рынка: для одних это всего лишь мнение, а для других — по сути, законодательная директива.

Кредитные рейтинги присваиваются независимыми кредитными рейтинговыми агентствами. Мнение об уровне риска выражается через цифро-буквенную оценку в рамках рейтинговой шкалы соответствующего агентства (например ААА, АА, А, ВВВ и т.д.).

При этом рейтинги от BBB- и выше принято считать рейтингами инвестиционной категории, а BB и ниже считают спекулятивным рейтингом.

Сейчас в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России входят 4 российских агентства:

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство — АКРА (АО);

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»- АО «Эксперт РА»;

Национальное Рейтинговое Агентство — ООО «НРА»;

Национальные Кредитные Рейтинги — ООО «НКР».

Их рейтинги могут быть использованы в регуляторных целях (например служить критерием включения в ломбардный список ЦБ, а также при размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах или инвестирование средств страховых резервов).

Но лидерами индустрии рейтингов являются три крупнейших американских рейтинговых агентства:

Moody’s Investors Service;

S&P Global Ratings;

Fitch Ratings.

Есть и другие международные или региональные агентства, но ни одно из них не может сравниться с этими гигантами.

Выводы

Рейтинговый процесс достаточно трудоёмкий и длительный. Он включает не только анализ финансовой отчётности, но и другие факторы, которые могут оказать влияние на исполнение эмитентом долговых обязательств.

Отдельно подчеркну, что рейтинг не является индивидуальным решением аналитика, а определяется рейтинговым комитетом, который рассматривает рекомендацию ведущего аналитика о рейтинге, после чего проводит голосование по кредитному рейтингу.

Часто можно услышать мнение, что кредитные рейтинговые агентства «торгуют» рейтингами — это мнение стало особенно популярным после событий, предшествующих кризису 2007-2008, когда агентства присваивали наивысшие кредитные рейтинги инструментам, которые потом оказались куда более рискованными, чем это представлялось в отчётах агентств.

Причиной появления конфликта интересов стала смена модели оплаты услуг агентств: вместо модели «платит инвестор» стала использоваться модель «платит эмитент», в рамках которой сам эмитент оплачивает рейтинговому агентству услуги по присвоение рейтинга. А как мы знаем, рейтинг влияет на стоимость заимствований, поэтому у эмитента есть заинтересованность в проявлении щедрости при оплате рейтинговых услуг.