Цитата дня. Про валютные средства клиентов банков

По данным пресс-службы Банка России, все попавшие в санкционный список банки, ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк, АО КБ Россия, ПАО Сбербанк, заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций.
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