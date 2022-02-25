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Цитата дня. Про валютные средства клиентов банков

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Рубрика Банки
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По данным пресс-службы Банка России, все попавшие в санкционный список банки,  ПАО ВТБ, ПАО Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; банкам ПАО Промсвязьбанк, АО КБ Россия, ПАО Сбербанк, заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций.

 

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